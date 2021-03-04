12 важных технотрендов 2021 года

2020 год кардинально изменил мир и увеличил роль технологий во всех сферах. Вернуться к прежнему образу жизни уже не получится: в 2021 году все зависит от того, как быстро мы внедряем новые инструменты и адаптируемся. Аналитическая компания CB Insights выделила 12 перспективных трендов, за которыми стоит следить.

1. Устойчивость

Изменения климата, кибероружие и прочих угрозы в любой момент могут снова изменить мир. Компании, пострадавшие от пандемии, начнут отдавать приоритет устойчивому развитию и использовать технологии для подготовки к очередному кризису. Вот лишь несколько примеров таких решений.

Пересмотр логистических схем: производство переносят ближе или, наоборот, расширяют географию.

Использование ИИ для лучшего понимания операций, прогнозирования перепадов спроса и быстрого реагирования на обстоятельства.

Применение альтернативных белков в пищепроме. Во время пандемии пострадала производственно-сбытовая цепь животноводства, и производители хотят обеспечить стабильность производства.

Переход на местные возобновляемые источники энергии, что снижает зависимость от центральных сетей и уязвимость перед масштабными стихийными бедствиями или авариями.

2. Квантовые компьютеры

Передовые вычислительные системы могут изменить такие сферы, как здравоохранение, финансы и логистика. Развитие квантовых компьютеров вынуждает бизнес усиливать защиту данных, чтобы к ним нельзя было получить доступ. Существующую ИТ-инфраструктуру сложно обновлять, и это означает, что в скором будущем потребуется разработать новые протоколы шифрования.

Число стартапов, которые занимаются квантовыми вычислениями, растет, и в 2020 году количество сделок с их акциями выросло на 42% к прошлому году.

3. Симуляция эмпатии

Сейчас рынок эмоционального программирования оценивается в $87 млрд, и интерес к нему продолжает расти.

Бизнес будет стремиться стать ближе к потребителю и будет отдавать приоритет технологиям ИИ, которые могут понимать человеческие эмоции и реагировать на них.

Медицина также выиграет от использования алгоритмов глубокого обучения. Они позволят зафиксировать выражение лица при болях и распознавать дискомфорт пациентов, которые не могут общаться. Умные трекеры могут анализировать эмоциональное состояние пользователей.

В автопромышленности эмоциональный ИИ распознает усталость водителя и поможет сделать управление безопасным.

4. Психоделики в медицине

Технологии помогут сделать психоактивные лекарства более распространенными. Несмотря на неоднозначное отношение к таким веществам, технологические и фармацевтические компании уже изучают возможность вывести их на рынок. В 2020 году объем венчурного инвестирования в отрасль вырос на почти 400%, составив $448 млн.

Некоторые штаты США уже декриминализовали психоделические вещества, а в условиях пандемии американские регуляторы ослабили правила их обращения.

5. Эксклюзивность

Будущее социальных медиа — эксклюзивные сети. Именно это привело к успеху Facebook, который первоначально предназначался для студентов определенных элитных колледжей. По-видимому, сейчас этот тренд вернулся и способствовал популярности таких сервисов, как Discord и Clubhouse.

Начиная с 2021 года эксклюзивные социальные сети будут уделять огромное внимание приватности. Вероятнее всего, они будут внедрять платную подписку.

Дейтинговые сервисы — не исключение. Оставаясь вне поля зрения массового потребителя и защищая частную жизнь своих пользователей, они смогут завоевать свою аудиторию и создать себе репутацию.

Эксклюзивным соцсетям также предстоит решить проблемы с модерацией. Clubhouse уже критикуют из-за того, что некоторые пользователи проявляют ксенофобию и экстремизм.

6. Сообщества как сервис

Кремниевая долина и соответствующий образ жизни остаются в прошлом. Теперь некоторые из ее идеологов отправляются в технохабы вроде Остина и Денвера, а другие мечтают создать идеальный технологический рай с нуля.

При этом подобные проекты дороги и малореалистичны. Если потенциальные резиденты хотели бы жить в «лучшем» обществе, то основатели городов будущего вряд ли руководствуются исключительно гуманистическими соображениями.

Саудовская Аравия развивает проект Neom — регион летающих такси, голографических учителей и светящиихся в темноте пляжей. Там же будет расположен The Line, мегаполис протяженностью в 170 км.

Toyota и Facebook строят городские пространства для работников и тестирования новой продукции.

Несколько лет назад Билл Гейтс приобрел около 25 тысяч акров земли в Аризоне для строительства города будущего. Илон Маск собирается создать новый город в Техасе, а также колонию на Марсе.

7. Многофункциональные метапространства

Благодаря многопользовательским виртуальным пространствам мы будем по-новому делать покупки и взаимодействовать с людьми и бизнесом. Торговые центры перестали быть формой развлечения, эти функции переходят в онлайн.

Пока неясно, как именно будут выглядеть метапространства, будут ли они многочисленными и взаимозаменяемыми, как будут идентифицироваться пользователи, будет ли она децентрализованной или принадлежать монополисту.

В течение долгого времени многопользовательские игры больше всего напоминали такие метапространства. В Fortnite уже проводились концерты, показывались фильмы, короткометражки и иные программы. Недавно там состоялось выступление Тревиса Скотта, которое транслировалось в 250 тысяч виртуальных площадок одновременно.

Рынок виртуальных товаров достиг $190 млрд. Теперь он представлен не только в игровой индустрии, но и распространился на моду, недвижимость, искусство и даже уход за животными. NFT становятся все популярнее, стоимость отдельных лотов на аукционах достигает десятков тысяч долларов.

Метапространства дают значительные преимущества брендам и продавцам:

они могут работать в условиях менее фрагментированного рынка,

они не рискуют утратить присутствие на площадках из-за внешних причин,

у них больше возможностей для создания кросс-франшиз или коллабораций с фанатами.

8. Кэшбек на базе криптовалюты

Цифровые валюты получают все более широкое применение, и ритейлеры вместе с платежными компаниями начинают запускать программы лояльности на базе блокчейна. Так они привлекают потребителей, которые хотят зарабатывать биткоины и владеть цифровыми валютами. Такие бонусы привлекательны по нескольким причинам:

стоимость биткоина колеблется, и на этом можно заработать,

криптовалюты можно конвертировать в фиаты, например доллары США, и совершать покупки у других продавцов,

программы лояльности на базе блокчейна помогут ритейлерам привлечь растущую аудиторию криптоинвесторов.

9. Перепрофилирование физических пространств

Концепция гибких пространств существует не первый год, но пандемия ускорила ее распространение.

Офисы станут хабами для децентрализованной работы и переместятся в здания смешанного использования или нетрадиционные пространства.

Парковочные места превратятся в зоны для торговли или развлекательные площадки. Некоторые уже применяются для медицинского тестирования или кинотеатры на открытом воздухе.

Вертикальные сады или комнатное садоводство получат новый импульс, так как мы чаще задумываемся о безопасности и доступности продуктов питания.

Рестораны трансформируются в dark kitchen и расширяют возможности доставки. Аналогично ритейлеры перепрофилируют торговые площади в фулфилмент-центры.

10. Офис как отель

Эстетика кампусов устарела, а пространства становятся менее заполненными.

В краткосрочной перспективе внимание работодателей будет посвящено уборке, дезинфекции и повышению качества воздуха. Проекты, которые предлагают технологические решения этих проблем, будут крайне востребованы.

В долгосрочной перспективе офисы будут все больше напоминать отели. Рабочие места утратят персонализацию. Сотрудники будут посещать офис пару раз в неделю, бронируя стол заранее.

Изменится и дизайн интерьеров. Если раньше ориентиром для офисом служили кампусы Google и Microsoft, создающие атмосферу дружелюбия и сотрудничества, теперь основная задача — сократить взаимодействие и сделать пространство безопасным.

11. Здоровая среда обитания

Повышенное внимание к здоровью и заботе о собственном благополучии повлияет и на жилые пространства. Популярны будут следующие технологии:

системы вентиляции и фильтрации воздуха, которые помогают создать иммерсивный клиентский опыт и расслабиться в домашних условиях,

умные персонализированные системы освещения, которые повышают продуктивность и удовлетворенность сотрудников,

системы изоляции от белого шума, которые сохранят приватность и снизят стресс в кабинетах врачей.

Активно развиваются парфюмерные технологии. Для потребителей ароматерапия становится способом заботиться о себе и снять стресс, а бизнес использует запахи для создания иммерсивного опыта. Можно ожидать, что этот тренд сохранится и после пандемии.

Свет также имеет существенное влияние на наше самочувствие. В 2021 году будет набирать популярность умное освещение, которое может адаптироваться к циркадным ритмам сотрудников офиса или жильцов дома, а также создавать настроение у посетителей торговых пространств. Акцентное освещение помогает выделить определенные товары на полке.

Еще одна важная категория — сон. Стартапы создают продукты, которые позволяют контролировать нарушения сна и адаптировать внешнюю среду, чтобы справиться с ними. Решения SleepTech будут распространяться как в домах, так и в отелях.

12. Медицинское обслуживание на дому

Дистанционные консультации позволяют сократить время в очередях, риск заражения и стоимость лечения. В 2020 году инвестиции в частную телемедицину выросли на почти 70% и превысили $10 млрд. Однако возможностей этого направления недостаточно.

Программы медобслуживания на дому предусматривают регулярные посещения медицинских сотрудников и инструментарий для дистанционных осмотров. Стартапы в партнерстве с клиниками и органами здравоохранения управляют логистикой, обеспечивают технологии и координируют уход на дому.

Некоторые предлагают собирать анализы и проводить тестирование в домашних условиях, что особенно актуально для более уязвимых пожилых людей.

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