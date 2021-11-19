В России растет интерес к гастрономическому туризму. Как бизнесу заявить о себе и привлечь туристов?

Сегодня проект является членом Гастрономического комитета при РСТ, финалистом и победителем многих Всероссийских конкурсов, в том числе «Мастера гостеприимства», «Моя страна — моя Россия», «Открой свою Россию», «Топ Блог», акселератора Moscow Travel Factory при Комитете по туризму г. Москвы.

Какое может быть решение проблемы? Этим вопросом задалась Екатерина Баконина, основатель Triplunch.com . В 2019 году она начала разрабатывать первый в России маркетплейс гастрономических мероприятий и событий.

Гастрономический туризм — поездка с целью познакомиться с национальной кухней страны — приобретает все большую популярность в мире. Однако в России это направление пока только оформляется в отдельную отрасль — у туроператоров практически отсутствует опыт в организации подобных туров, а туристам сложно находить информацию о местных специалитетах Блюдах, которые характерны для определенного региона..

Материал подготовлен в рамках проекта Moscow Travel Hub

Состояние гастротуризма в России

Мы еще пока стоим у истоков развития этого направления. У локальных туроператоров практически отсутствует опыт в организации подобных туров в чистом виде. Как правило, они включают в свои обычные предложения только отдельные элементы гастрономических мероприятий, например, дегустацию напитков.

Кроме того, очень скудные данные содержатся в интернете о локальной кухне, поэтому туристу крайне сложно собрать информацию о местных специалитетах того региона, куда он планирует поехать. На месте же путешественник сталкивается с тем, что местные блюда слабо представлены в меню заведений общепита, и гость не может попробовать и оценить все многообразие региональной кухни.

Также большинство регионов не уделяет должного внимания созданию гастровизиток: не популяризируют особенности и характерные черты местной кухни. Важный момент — это сохранение исторической ценности и адаптация старинных рецептов к нашей современности. Если в ЦФО эта работа худо-бедно еще проводится, то в более удаленных частях нашей страны уже нет.

Ярким примером такой гастрономической визитки является калинник — кулинарный бренд Рязанской области. Калинник издревле готовили в печи, заворачивая в капустный лист, а сегодня его подают в ресторанах Рязани в качестве местного десерта или сувенира.

Если обратиться к европейскому опыту и рассмотреть, например, Италию, то там каждый регион славится яркими гастрономическими особенностями: в Пьемонте и Умбрии можем не только попробовать блюда с трюфелем, но и поучаствовать в охоте за этим неуловимым грибом, Флоренция встретит своим знаменитым флорентийским бифштексом, а Тоскану не представить без вин.

Как раз одна из задач сервиса Triplunch.com — популяризировать кухню регионов России, сделать ее такой же узнаваемой, как кухня Италии.

Несмотря на вышеописанные нюансы, целевая аудитория гастрономического туризма в России сегодня становится все шире: появляются самостоятельные путешественники, которые желают включать в свои маршруты все больше и больше разнообразных гастрономических мероприятий, любители полезных и экологически чистых продуктов, кулинарные профессионалы, которым необходимо постоянно совершенствоваться, любители старинных и уникальных рецептов, а также просто желающие принять участие в кулинарных мастер-классах, развлечься или получить новые полезные навыки.

Туристы и путешественники устали от однообразных туров и готовых программ, их потребности выросли — не хватает эмоций и новых впечатлений. Желание попробовать местные специалитеты и оценить кухню присутствует так или иначе в любой поездке, поэтому людей, которые самостоятельно планируют свои маршруты с акцентом на местную гастрономию, становится все больше и больше.

Как Triplunch.com помогает развивать гастротуризм в России

Посетив десятки стран и познакомившись с сотнями местных жителей, я поняла, что душа страны прячется на кухне. Музеи, рестораны, потертые европейские улочки — это все красивая обложка. Но только за домашним столом, где на тарелках дымятся паэлья, чахохбили, кассуле или русские щи, можно почувствовать стук сердца другой страны или региона. И благодаря сервису Triplunch.com у людей появилась возможность попасть на национальный обед в дом к местным жителям, ощутить их гостеприимство, познать культуру и традиции.

Triplunch.com — уникальный сервис для быстрого поиска гастрономических локаций и составления гастрономических маршрутов. С помощью него путешественники могут качественно организовать досуг своей семьи или интересно отдохнуть компанией, не теряя часы за компьютером в поисках нужных достопримечательностей, экскурсий и дегустаций.

Как работает сервис

Нужно открыть карту, где на сегодняшний день размещено более полутора тысяч локаций и мероприятий, отметить на ней маршрут следования или просто местоположение — и навигатор мгновенно покажет все гастрономические музеи, винодельни, фермы, принимающие гостей, этнографические комплексы и пр., расположенные по ходу маршрута или в заданном радиусе местонахождения.

Кроме этих локаций на карте видны гастрономические мероприятия: экскурсии, мастер-классы, дегустации и пр. — в непосредственной близости от туриста, которые можно мгновенно забронировать на сайте.

Также, чтобы пользователям было проще находить идеи и информацию для путешествий, мы запустили блог, где публикуются подробные обзоры локаций, размещенных в навигаторе, особенностей региональной кухни, местных специалитетов и т.д.

Важно, что Triplunch.com решает проблему не только туристов и самостоятельных путешественников, но и помогает организаторам гастрономических мероприятий, фермерам и гидам, которым зачастую не хватает полезных маркетинговых решений для продвижения своего продукта или услуги. Они делают какой-то классный продукт, но в силу ряда причин, например, высокой степени загруженности, не могут заявить о себе максимально широкой аудитории.

Мы решили эту проблему следующим образом: собственники гастрономической локации могут разместить в навигаторе подробную карточку своего объекта с указанием точного местоположения, продукта или услуги, кратким описанием, фотографиями или промороликом объекта, контактными данными и ссылкой на сайт или соцсети.

Фактически это получается настоящий лендинг, который путешественник увидит сразу, как только задаст маршрут своего следования или свое местоположения. Причем увидит обязательно, независимо от своей прежней осведомленности о данной локации.

Кроме того мы предлагаем организаторам целую маркетинговую цепочку: карточка его объекта связывается с SEO-оптимизированной статьей в блоге Triplunch.com и с соцсетями сервиса. Это маркетинговый абонемент, который обновляется раз в полгода.

В дальнейших планах у нас масштабирование и увеличение количества размещенных на платформе мероприятий, интеграция с крупными туристическими сервисами и создание общей системы лояльности, выход на международный рынок. На сегодняшний день на платформе — уже более двух тысяч пользователей, и эта цифра растет ежедневно.

Как будет развиваться гастротуризм в России

На сегодняшний день это одно из самых трендовых направлений, его развитие уже началось и стремительно набирает обороты. Например, мы видим, с какой скоростью открываются новые фермерские хозяйства: сыроварни и винодельни на территории Краснодарского края, республики Крым или в Ростовской области — и как усиливается интерес туристов к эногастрономическим мероприятиям и дегустациям.

Большинство туристов, приезжая в эти регионы, уже не представляет свое путешествие без экскурсии на винодельню и справедливо замечает, что российское виноделие на сегодняшний день составляет достойную конкуренцию европейскому. И это подтверждают международные награды и высокие позиции в рейтингах винных гидов.

Советы тем, кто работает в гастрономическом туризме

Если вы новичок в бизнесе, не игнорируйте участие в акселераторах. Там вы почерпнете много ценной информации для своего развития. Почаще заявляйте о себе через тематические кулинарные и гастрономические конкурсы. Там не только можно найти партнеров по бизнесу, но и свою целевую аудиторию, которая заинтересуется вашим продуктом или бизнесом. Обязательно выходите в соцсети — потребители как-то же должны узнавать о вас. Дружите с блогерами и делайте совместные коллаборации. Уделяйте внимание маркетинговой составляющей бизнеса: партнерские программы, кросс-маркетинг, сотрудничество со смежными областями, участие в выставках — все это способствует укреплению деловых связей и получению дополнительного трафика. Не забывайте о том, что создание продукта — это только начало пути, а главное — это его продвижение на рынке. Пользуйтесь как можно большим количеством вспомогательных ресурсов: бесплатными досками объявлений, размещайтесь в тематических каталогах и на информационных сайтах, не игнорируйте предложения целевых сервисов, таких как Triplunch.com, которые дадут хороший целевой трафик и узнаваемость на рынке. Работайте над своей репутацией: быстро и вежливо отвечайте на входящие обращения, набирайте в штат только компетентных сотрудников, контролируйте качество своего продукта или услуги. Все эти нюансы обеспечат вам хорошие отзывы и возвращение клиента. Не забывайте, что вы работаете в сфера гостеприимства.