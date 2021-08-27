Гибкий менеджмент особенно популярен в Долине. Зачем его внедрять российским стартапам?

Успех, по словам лид-инвестора компании Бреда Бернхэма, партнера фонда Placeholder, связан со стилем управления проектом: гибкий менеджмент и поступательное развитие. Сооснователь Zerion Вадим Колеошкин рассказал, как ему удалось внедрить такой подход.

В июле финтех-стартап Zerion , развивающий DeFi-платформу для торговли криптовалютой, привлек $8,2 млн инвестиций. Компания появилась в 2016 году, сегодня ее продуктом пользуются более 200 тыс. пользователей из 150 стран мира. Проект поддерживают крупнейшие мировые фонды: Mosaic, Lightspeed, DCG, Placeholder.

Что такое гибкое управление и зачем оно российским стартапам

Гибкое управление командой — это управление через смыслы, воспитание личной ответственности и вовлечение в успех команды. В отличие от директивного управления, когда есть постановка четких задач, мониторинг их выполнения с поминутными отчетами, гибкое управление предполагает большую свободу сотрудников, но и высокую персональную мотивацию и способность брать ответственность за те или иные решения.

Гибкое управление основано на уважении и прозрачности. Уважении не только к личному времени сотрудников, их запросам, потребностям, но и уважении к целям бизнеса, общей задаче. А прозрачность — это ясная постановка задач, понятная иерархия взаимоотношений и очевидное распределение зон ответственности.

В результате гибкого управления можно и повысить качество, эффективность работы сотрудников, и стать более привлекательным HR-брендом. Такой стиль управления особенно популярен в Кремниевой долине, но подойдет и российским компаниям — в чем мы убедились, работая по таким принципам с московской командой.

В результате такого подхода а-ля «стартап из Долины» вы концентрируетесь на конкретных шагах, а работники не перегружены фоновыми задачами и бесконечной отчетностью. В итоге вы планомерно продвигаетесь по плану развития бизнеса, а сотрудники не выгорают ради достижения непродуманных KPI.

Приятный бонус — высокая оценка вашей методологии управления может сказаться не только на найме лучших талантов, но и на оценке бизнеса в целом: клиентами, инвесторами, партнерами.

Например, летом 2019 года мы вместе с сооснователями Zerion Женей и Лешей работали из офиса американского венчурного фонда Placeholder. Партнер фонда Бред Бернхэм проинвестировал в нас как ангел, и вскоре фонд решил выступить основным инвестором нашего seed-раунда.

Оказалось, что важным фактором при принятии решения стало их одобрение нашего «западного» подхода к работе. Другой партнер Placeholder Крис Берниске назвал наш стиль управления relaxed but productive, то есть спокойный и продуктивный.

Взяв в оборот гибких подход к управлению, мы позаботились, чтобы все чувствовали себя комфортно, а компания быстро достигала бизнес-задач. Из накопленного опыта мы можем сформулировать ключевые принципы гибкого управления стартапом, как в Долине.

Главные принципы гибкого управления

Прозрачность

Все знают, как строятся процессы, кто и за что отвечает, а если возникают какие-то проблемы, мы говорим об этом друг другу прямо, стараясь строить доверительные отношения.

Обратная связь от сотрудников

Мы стараемся сделать так, чтобы наши сотрудники не перегорали. Если команда чувствует, что сильно разогналась, то мы сбавляем количество фич, релизов и фокусируемся на чем-то одном, чтобы у ребят была возможность передохнуть.

Мы обязательно созваниваемся всей командой раз в две недели. Также есть one-on-one созвоны с менеджером для общения вне контекста рабочих задач — просто поболтать о жизни, перспективах и движении компании. На этих же звонках уточняется самочувствие сотрудников, обсуждается отпуск и так далее.

С новичками one-on-one проводят раз в неделю на полчаса-час. С теми, кто уже давно работает, раз в две недели-месяц.

Безлимитные выходные

Нам важно, чтобы сотрудник мог взять свободный день в любом момент, отдохнуть и не переживать об этом. Ребята используют отгул, чтобы провести время с семьей, поехать куда-то на несколько дней, заняться спортом на свежем воздухе.

Это помогает поддерживать баланс между работой и личной жизнью. И важно, что никто этой возможностью не злоупотребляет. Главное — предупреждать об отгуле заранее.

Офлайн-ретриты

Культивировать коммуникацию внутри удаленной команды — сложная задача, потому что нет эффекта присутствия и живого общения. Первый раз, когда все встретились лично, был после seed-раунда. И это было очень уютное, семейное событие.

В этом году нам так и не удалось собраться из-за коронавирусных ограничений для международной команды. Но мы надеемся, что все впереди, и скоро мы сможем встретиться.

Драйв и интерес к работе

Свобода, которую мы даем сотрудникам, требует внутренней мотивации и навыков управления временем, стилем работы и большой ответственности. Не все справляются с такой свободой.

Например, все те немногие люди, которые ушли из Zerion, относились к работе как к обязаловке, которая помогает им только зарабатывать деньги. В стартапе всегда много задач и много ответственности, поэтому нельзя делать все для галочки. Таким людям будет комфортно в корпорации, но не в молодом проекте.

Онбординг для новичков и поддержка сотрудников

Мало найти ценного сотрудника, или просто сформулировать принципы управления. Для нас важно, чтобы человек органично вливался в команду, разделял общие ценности и условия работы, проникся лояльностью к проекту. Поэтому мы и оттачиваем систему онбординга для новичков и сохраняем поддержку для «ветеранов».

Сейчас адаптация новых сотрудников выглядит так: первая неделя нерабочая, есть только одна задача — познакомиться с командой, походить на синки, узнать продукт получше. Если останется время, можно писать баг-репорты. Это формирует эмоциональную привязанность к команде и продукту.

А со второй недели уже постепенно начинаются рабочие задачи. Вопросы, связанные с оборудованием, мы решаем до того, как человек выйдет на работу — к старту рабочее место должно быть готово.

Также мы ввели практику бадди-менеджеров. Buddy в переводе с английского — приятель, товарищ. Когда человек приходит в команду, рядом с ним есть два человека — руководитель, который ведет его рабочий процесс и организует созвоны, и бадди — он находится на одной должности, с ним можно обсудить все вопросы, которые не обсудишь с боссом. Задача бадди — убедиться, что человеку комфортно в команде и у него нет проблем с адаптацией, помочь освоиться.

Для всех наших сотрудников по всему миру действует ДМС. Мы работаем с Best Doctor в России, даем возможность пройти базовый чекап в клинике «Атлас» за счет компании.

Подводные камни удаленки

Когда мы начали работать в 2016 году, сразу же решили строить удаленную компанию. Женя (Евгений Юртаев) тогда был на стажировке в Google в США, Леша Башлыков работал удаленно на Балканах, а я совмещал новый проект с другим бизнесом в Москве.

Но офис у нас был: квартира-лофт, которая работала 24/7. Там было все необходимое — вода, кофе, кальяны, PlayStation, и мы могли прийти туда в любое время. Однако, ни разу не было такого, чтобы мы оказались в одном месте в одно время. И в 2018 году мы на пару лет полностью отказались от помещения.

Неожиданный сюрприз преподнес COVID. На вынужденной удаленке все стали работать больше, в результате сотрудники стали быстрее выгорать Поэтому мы начали проводить звонки-бары в Zoom, где все общались, пили и играли. Через какое-то время все адаптировались.

В октябре прошлого года мы сняли офис в Москве, и с тех пор стало намного проще. Помещение находится на верхнем этаже в мансарде, оно так же, как и первый офис, работает 24/7 — там есть фиксированные и нефиксированные рабочие места, кофе, печенье, сок, кальяны и несколько бутылок вина.

И каждый может прийти туда в любое удобное время. Регулярно там бывают пять-шесть человек, а за ними подтягиваются остальные, так как работать там продуктивнее.

Сейчас наша наша команда также распределена по всему миру. Есть один американец, трое работают из США, по одному — из Парижа, Вильнюса и Сайгона. Но большая часть пока из Москвы и Подмосковья. А после локдауна многие россияне стали переезжать — кто-то в США, Лондон или Лиссабон, а Женя переехал на несколько месяцев в Грузию. Поэтому мы решили, что ребята из других стран смогут снимать себе коворкинг.

У широкой географии нашей команды есть забавный эффект — рабочие чаты никогда не останавливаются. Так как все находятся в разных часовых поясах, сообщения начинают приходить в шесть утра и заканчиваются в три часа ночи. Поэтому мы новичкам мы сразу говорим, что не требуем присутствия в конкретное время — каждый работает тогда, когда ему удобно. Главное — найти комфортный ритм работы со своей командой.

Тяжелее всего приходится одному парню из Вьетнама, где часовой пояс плюс четыре часа от Москвы, а у него очень много коммуникации с ребятами из Сан-Франциско. В итоге его рабочий день может растянуться с 10 утра до 11 вечера. А когда команде из SF нужно синхронизироваться с ребятами из Москвы, либо одним нужно встать очень рано, либо другим остаться допоздна.

Мы активно экспериментируем с инструментами и стилями асинхронной коммуникации, чтобы часовые пояса не были проблемой для продуктивности команды. IT-специальность — это творчество и создание чего-то нового, здесь кажутся неправильными разделение понятий рабочее время и личное время. Все это — твое время.

Профиты гибкого подхода к работе

Синергия культур

Если бы мы строили традиционную российскую компанию, у нас не получилось бы привлекать кадры из Сан-Франциско или Парижа. Поэтому мы создаем мультикультурную компанию и культуру в ней, где комфортно будет работать всем. А когда люди из разных культур объединяются, происходит синергия, которую нигде не найти.

Например, в нашей команде ребята из Сан-Франциско очень проактивные и креативные, но не всегда понимают, как решать ту или иную техническую задачу. А россияне — суперсильные инженеры, но им часто нужен толчок для создания решения. Вместе получается баланс, который сложно получить в команде с однородным культурным бэкграундом.

Отсутствие выгорания и прозрачность

Раз в полгода со всеми сотрудниками проводится review, где обсуждаются перспективы и итоги, чего добились и какие проблемы решили. Они помогают синхронизироваться и дают понимание дальнейшей работы и целей. Сотрудники получают обратную связь от коллег и компании, а менеджмент и кофаундеры — от сотрудников.

Увеличение пула талантов

Мы можем себе позволить нанять человека из любой точки мира и с любым бэкграундом. Многие талантливые инженеры, менеджеры, дизайнеры ищут такие команды, в которых они не будут привязаны к месту — это удобно.

Инсайты, к которым мы пришли за пять лет работы

Открыть глобальную компанию сейчас проще, чем когда-либо

Мы это поняли, когда прорабатывали ДМС и бухгалтерию. Сейчас много сервисов для создания компании в любой юрисдикции, для бухгалтерии, найма людей по всему миру. Очень много приложений, которые упрощают жизнь, например, Slack (remote communication), Deel (remote hiring), Safety Wing (remote insurance), Notion (remote documentation).

Удаленной команде сложно найти подход к синхронной работе

Когда работаешь в офисе, все двигаются в одном потоке: пришли, поработали, ушли. Но на удаленке люди работают в разных локациях, разных командах, с разными задачами, в разное время и часовых поясах. А большинство даже не видели друг друга вживую.

И в итоге мы столкнулись с такой проблемой, что много времени уделяем видеозвонкам. Поэтому мы систематизировали то, как ведем встречи: ставим цель, время, обсуждаемые темы. Сейчас наши звонки длятся не более получаса. А если есть какие-то проблемы, они решаются в отдельном звонке и не задерживают других коллег.

Кто-то посмеется, что это бюрократия для хипстеров, но в удаленной команде это необходимо, чтобы у всех было четкое понимание, как они работают. Мы идем от директивного управления, когда все договоренности происходят сверху, к тому, что команда сама договаривается между собой. Для этого используем сервис Notion.

Нужно фокусироваться на одном, не пытаться сделать все сразу

Это тот совет, который я повторяю чаще всего, когда имею дело со стартапами. Пусть будет одна маленькая функция, но она будет работать лучше всех.

Не всегда нужно искать человека под роль, а лучше найти роль для человека в команде

Было много предложений от спецов (часто это друзья сотрудников), которые иногда писали не на тех языках программирования, на которых пишем мы, или уже имели свой бизнес и хотели присоединиться к нашему проекту из интереса. В качестве эксперимента мы несколько раз брали к себе в команду таких людей, и позже они очень круто открывались и проявляли себя.

Фото на обложке: dotshock/shutterstock.com