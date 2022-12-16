«Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году

Предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей. Если уйти от оплаты картой, можно воспользоваться куайрингом — а еще вернуть клиентам оплату «телефоном».
О том, какие способы помогут бизнесу упростить взаимодействие с клиентом и получить бонусы в виде возмещения комиссии, рассказывает Ирина Кузьмина, директор «Делобанка».
Наличные
Несмотря на очевидность сценария, именно в 2022 году он обрел новую популярность. По нашим данным, в сентябре объем наличных средств на руках у населения и бизнеса составил рекордные 14,2 трлн рублей — это самый высокий показатель с 2015 года.
Но бизнес этому не рад — покупка за наличные увеличивает среднее время расчета на кассе, что может быть критично в часы пиковой нагрузки.
Пластиковая банковская карта
С апреля по июнь россияне оплатили покупки банковскими картами 13,4 млрд раз. Такой способ позволяет покупателям не привязываться к сумме в кармане.
Человек с пластиковой картой готов больше тратить и чаще совершать эмоциональные покупки.
Но это не самый удобный способ оплаты для покупателей. Много лет люди платили «телефоном», и при смене сценария оплаты они испытывают дискомфорт.
Банковскую карту нужно
- достать,
- приложить к терминалу,
- убрать.
В это время кто-то может подсмотреть платежные данные или вовсе украсть карту.
Бывает, что покупатели забывают карту, и потом вынуждены уйти без покупок. Поэтому бизнес ищет дополнительные способы, как удержать клиента, сделать покупку для него комфортной, а для себя — выгодной.
Оплата по QR-коду через СБП
Предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей.
Популярность куайринга увеличилась после того, как государство стало возмещать бизнесу комиссию за прием платежей через СБП. Максимальная комиссия составит 0,7% от общей суммы транзакции. Это в три-пять раз меньше комиссии за эквайринг.
Куайринг — гибкий инструмент. Статичный QR-код может использовать малый бизнес с небольшим набором товаров и услуг:
- зашить в него стоимость и разместить прямо на ценнике.
- использовать его без цены — взвесить товар, рассчитать стоимость, а покупатель сам введет сумму перед оплатой в мобильном приложении банка.
Самый распространенный QR-код — динамический. Он подходит для бизнесов с большими ассортиментом и трафиком. QR-код автоматически выводится на POS-терминале и уже содержит реквизиты получателя и сумму транзакции. По такому QR-коду можно оплатить заказ и в интернет-магазине, и в мессенджере (по платежной ссылке).
По нашим данным, количество операций с помощью куайринга с начала 2022 года увеличилось почти в 30 раз. Россияне стали чаще оплачивать по этому сценарию покупки на крупные суммы.
Если грамотно выстраивать работу с клиентами, они будут выбирать оплату по QR-коду еще чаще.
Будьте готовы объяснить клиентам, что им нужно сделать для оплаты покупок:
- отсканировать QR-код камерой своего смартфона, после чего автоматически откроется мобильное приложение банка. Если у клиента несколько банков — откроется список банков на выбор.
- далее необходимо подтвердить платеж в мобильном приложении банка. Оплата пройдет мгновенно, и деньги со счета покупателя автоматически поступят на счет продавца.
Часто бизнес использует куайринг, чтобы:
- Отстроиться от конкурентов
Клиентам привычно платить телефоном, а если они забыли карту, то все равно не уйдут без покупки. Это повышает лояльность.
- Разделять финансовые потоки
Например, финтес-клуб принимает оплату за разовые посещения картой через торговый терминал, а за абонементы — по QR-коду. Так получается экономить на комиссии — на больших чеках она особенно чувствуется — и оценить эффективность направления абонементов отдельно от разовых занятий.
Оплата по NFC через СБП
В этом сценарии пользователи бесконтактно оплачивают товары через СБП — касанием смартфона, как привыкли.
- Оплатить можно в пару кликов: продавец вводит сумму в платежном приложении, покупатель подносит телефон к смартфону продавца, на экране появляется список банков для оплаты.
- Дальше покупателю нужно выбрать свой банк и подтвердить платеж в мобильном приложении. Оплата покупки по NFC доступна владельцам телефонов и на Android, и на iOS без установки дополнительных приложений.
Еще один способ бесконтактной оплаты — разместить классическую NFC-метку в виде наклейки с кассовой платежной ссылкой СБП.
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Помимо удобства и привычности сценария сохранятся и классические преимущества куайринга:
- комиссия за обработку платежей ниже,
- деньги сразу попадают на счет продавца.
Цифровая карта на платежной системе МИР
Платежная система МИР — самая популярная платежная система в России после ухода международных Visa и Mastercard. Благодаря цифровым картам на ПС МИР у россиян появился еще один способ платить «телефоном».
Однако этот сценарий доступен только владельцам телефонов Samsung (с собственным платежным сервисом Samsung Pay) и других устройств на базе ОС Android (для них доступен сервис Mir Pay).
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Платить телефоном за товары и услуги можно в платежных терминалах, которые поддерживают технологии NFC и принимают карты МИР.
В перспективе разрабатывается технология, позволяющая платить устройствами без поддержки Samsung Pay или Mir Pay. Планируется, что клиент будет генерировать одноразовый QR-код в своем мобильном банке, затем его отсканирует кассир и спишет деньги за товар.
При этом воспользоваться новым сервисом и оплачивать покупки без карты смогут и владельцы Apple.
Индивидуальные платежные решения
Предприниматели часто решают нестандартные задачи по приему платежей.
Для этого есть направление BaaS. Оно позволяет бизнесу встраивать готовые платежные решения банка в свою IT-инфраструктуру с помощью Открытого API.
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Например, можно встроить оплату по QR-коду в свои кассовые решения: вывести на экран монитора, на терминал самообслуживания или на квитанцию для оплаты.
Внедрение как готовых, так и индивидуальных решений, по нашему опыту, занимает один-три рабочих дня. Это помогает бизнесу быстро реагировать на изменения рынка.
Фото на обложке: Shutterstock / Hananeko_Studio
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