«Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году

О том, какие способы помогут бизнесу упростить взаимодействие с клиентом и получить бонусы в виде возмещения комиссии, рассказывает Ирина Кузьмина, директор «Делобанка».

Предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей. Если уйти от оплаты картой, можно воспользоваться куайрингом — а еще вернуть клиентам оплату «телефоном».

Наличные

Несмотря на очевидность сценария, именно в 2022 году он обрел новую популярность. По нашим данным, в сентябре объем наличных средств на руках у населения и бизнеса составил рекордные 14,2 трлн рублей — это самый высокий показатель с 2015 года.

Но бизнес этому не рад — покупка за наличные увеличивает среднее время расчета на кассе, что может быть критично в часы пиковой нагрузки.

Пластиковая банковская карта

С апреля по июнь россияне оплатили покупки банковскими картами 13,4 млрд раз. Такой способ позволяет покупателям не привязываться к сумме в кармане.

Человек с пластиковой картой готов больше тратить и чаще совершать эмоциональные покупки.

Но это не самый удобный способ оплаты для покупателей. Много лет люди платили «телефоном», и при смене сценария оплаты они испытывают дискомфорт.

Банковскую карту нужно

достать, приложить к терминалу, убрать.

В это время кто-то может подсмотреть платежные данные или вовсе украсть карту.

Бывает, что покупатели забывают карту, и потом вынуждены уйти без покупок. Поэтому бизнес ищет дополнительные способы, как удержать клиента, сделать покупку для него комфортной, а для себя — выгодной.

Оплата по QR-коду через СБП

Предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей.

Популярность куайринга оплаты по QR-коду увеличилась после того, как государство стало возмещать бизнесу комиссию за прием платежей через СБП систему быстрых платежей. Максимальная комиссия составит 0,7% от общей суммы транзакции. Это в три-пять раз меньше комиссии за эквайринг.

Куайринг — гибкий инструмент. Статичный QR-код может использовать малый бизнес с небольшим набором товаров и услуг:

зашить в него стоимость и разместить прямо на ценнике.

использовать его без цены — взвесить товар, рассчитать стоимость, а покупатель сам введет сумму перед оплатой в мобильном приложении банка.

Самый распространенный QR-код — динамический. Он подходит для бизнесов с большими ассортиментом и трафиком. QR-код автоматически выводится на POS-терминале и уже содержит реквизиты получателя и сумму транзакции. По такому QR-коду можно оплатить заказ и в интернет-магазине, и в мессенджере (по платежной ссылке).

По нашим данным, количество операций с помощью куайринга с начала 2022 года увеличилось почти в 30 раз. Россияне стали чаще оплачивать по этому сценарию покупки на крупные суммы.

Если грамотно выстраивать работу с клиентами, они будут выбирать оплату по QR-коду еще чаще.

Будьте готовы объяснить клиентам, что им нужно сделать для оплаты покупок:

отсканировать QR-код камерой своего смартфона, после чего автоматически откроется мобильное приложение банка. Если у клиента несколько банков — откроется список банков на выбор. далее необходимо подтвердить платеж в мобильном приложении банка. Оплата пройдет мгновенно, и деньги со счета покупателя автоматически поступят на счет продавца.

Часто бизнес использует куайринг, чтобы:

Отстроиться от конкурентов

Клиентам привычно платить телефоном, а если они забыли карту, то все равно не уйдут без покупки. Это повышает лояльность.

Разделять финансовые потоки

Например, финтес-клуб принимает оплату за разовые посещения картой через торговый терминал, а за абонементы — по QR-коду. Так получается экономить на комиссии — на больших чеках она особенно чувствуется — и оценить эффективность направления абонементов отдельно от разовых занятий.

Оплата по NFC через СБП

В этом сценарии пользователи бесконтактно оплачивают товары через СБП — касанием смартфона, как привыкли.

Оплатить можно в пару кликов: продавец вводит сумму в платежном приложении, покупатель подносит телефон к смартфону продавца, на экране появляется список банков для оплаты.

Дальше покупателю нужно выбрать свой банк и подтвердить платеж в мобильном приложении. Оплата покупки по NFC доступна владельцам телефонов и на Android, и на iOS без установки дополнительных приложений.

Еще один способ бесконтактной оплаты — разместить классическую NFC-метку в виде наклейки с кассовой платежной ссылкой СБП.

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Помимо удобства и привычности сценария сохранятся и классические преимущества куайринга:

комиссия за обработку платежей ниже, деньги сразу попадают на счет продавца.

Цифровая карта на платежной системе МИР

Платежная система МИР — самая популярная платежная система в России после ухода международных Visa и Mastercard. Благодаря цифровым картам на ПС МИР у россиян появился еще один способ платить «телефоном».

Однако этот сценарий доступен только владельцам телефонов Samsung (с собственным платежным сервисом Samsung Pay) и других устройств на базе ОС Android (для них доступен сервис Mir Pay).

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Платить телефоном за товары и услуги можно в платежных терминалах, которые поддерживают технологии NFC и принимают карты МИР.

В перспективе разрабатывается технология, позволяющая платить устройствами без поддержки Samsung Pay или Mir Pay. Планируется, что клиент будет генерировать одноразовый QR-код в своем мобильном банке, затем его отсканирует кассир и спишет деньги за товар.

При этом воспользоваться новым сервисом и оплачивать покупки без карты смогут и владельцы Apple.

Индивидуальные платежные решения

Предприниматели часто решают нестандартные задачи по приему платежей.

Для этого есть направление BaaS banking-as-a-service — «банк как сервис». Оно позволяет бизнесу встраивать готовые платежные решения банка в свою IT-инфраструктуру с помощью Открытого API.

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Например, можно встроить оплату по QR-коду в свои кассовые решения: вывести на экран монитора, на терминал самообслуживания или на квитанцию для оплаты.

Внедрение как готовых, так и индивидуальных решений, по нашему опыту, занимает один-три рабочих дня. Это помогает бизнесу быстро реагировать на изменения рынка.

Фото на обложке: Shutterstock / Hananeko_Studio