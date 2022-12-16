Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

«Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году

Колонки
Ирина Кузьмина
Ирина Кузьмина

Директор «Делобанка»

Анастасия Удальцова

Предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей. Если уйти от оплаты картой, можно воспользоваться куайрингом — а еще вернуть клиентам оплату «телефоном».

О том, какие способы помогут бизнесу упростить взаимодействие с клиентом и получить бонусы в виде возмещения комиссии, рассказывает Ирина Кузьмина, директор «Делобанка».

«Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году

Наличные

Несмотря на очевидность сценария, именно в 2022 году он обрел новую популярность. По нашим данным, в сентябре объем наличных средств на руках у населения и бизнеса составил рекордные 14,2 трлн рублей — это самый высокий показатель с 2015 года. 

Но бизнес этому не рад — покупка за наличные увеличивает среднее время расчета на кассе, что может быть критично в часы пиковой нагрузки.

 

Пластиковая банковская карта

С апреля по июнь россияне оплатили покупки банковскими картами 13,4 млрд раз. Такой способ позволяет покупателям не привязываться к сумме в кармане. 

Человек с пластиковой картой готов больше тратить и чаще совершать эмоциональные покупки. 

Но это не самый удобный способ оплаты для покупателей. Много лет люди платили «телефоном», и при смене сценария оплаты они испытывают дискомфорт. 

Банковскую карту нужно 

  1. достать, 
  2. приложить к терминалу, 
  3. убрать. 

В это время кто-то может подсмотреть платежные данные или вовсе украсть карту. 

Бывает, что покупатели забывают карту, и потом вынуждены уйти без покупок. Поэтому бизнес ищет дополнительные способы, как удержать клиента, сделать покупку для него комфортной, а для себя — выгодной.

 

Оплата по QR-коду через СБП

Предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей.

Популярность куайрингаоплаты по QR-коду увеличилась после того, как государство стало возмещать бизнесу комиссию за прием платежей через СБПсистему быстрых платежей. Максимальная комиссия составит 0,7% от общей суммы транзакции. Это в три-пять раз меньше комиссии за эквайринг. 

Куайринг — гибкий инструмент. Статичный QR-код может использовать малый бизнес с небольшим набором товаров и услуг: 

  • зашить в него стоимость и разместить прямо на ценнике. 
  • использовать его без цены — взвесить товар, рассчитать стоимость, а покупатель сам введет сумму перед оплатой в мобильном приложении банка.

Самый распространенный QR-код — динамический. Он подходит для бизнесов с большими ассортиментом и трафиком. QR-код автоматически выводится на POS-терминале и уже содержит реквизиты получателя и сумму транзакции. По такому QR-коду можно оплатить заказ и в интернет-магазине, и в мессенджере (по платежной ссылке).

По нашим данным, количество операций с помощью куайринга с начала 2022 года увеличилось почти в 30 раз. Россияне стали чаще оплачивать по этому сценарию покупки на крупные суммы.

Если грамотно выстраивать работу с клиентами, они будут выбирать оплату по QR-коду еще чаще. 

Будьте готовы объяснить клиентам, что им нужно сделать для оплаты покупок: 

  1. отсканировать QR-код камерой своего смартфона, после чего автоматически откроется мобильное приложение банка. Если у клиента несколько банков — откроется список банков на выбор. 
  2. далее необходимо подтвердить платеж в мобильном приложении банка. Оплата пройдет мгновенно, и деньги со счета покупателя автоматически поступят на счет продавца.
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Часто бизнес использует куайринг, чтобы: 

  • Отстроиться от конкурентов

Клиентам привычно платить телефоном, а если они забыли карту, то все равно не уйдут без покупки. Это повышает лояльность. 

  • Разделять финансовые потоки 

Например, финтес-клуб принимает оплату за разовые посещения картой через торговый терминал, а за абонементы — по QR-коду. Так получается экономить на комиссии — на больших чеках она особенно чувствуется — и оценить эффективность направления абонементов отдельно от разовых занятий.

 

Оплата по NFC через СБП

В этом сценарии пользователи бесконтактно оплачивают товары через СБП — касанием смартфона, как привыкли.

  • Оплатить можно в пару кликов: продавец вводит сумму в платежном приложении, покупатель подносит телефон к смартфону продавца, на экране появляется список банков для оплаты.
  • Дальше покупателю нужно выбрать свой банк и подтвердить платеж в мобильном приложении. Оплата покупки по NFC доступна владельцам телефонов и на Android, и на iOS без установки дополнительных приложений. 

Еще один способ бесконтактной оплаты — разместить классическую NFC-метку в виде наклейки с кассовой платежной ссылкой СБП.

Читайте по теме: Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay

Помимо удобства и привычности сценария сохранятся и классические преимущества куайринга:

  1. комиссия за обработку платежей ниже, 
  2. деньги сразу попадают на счет продавца.

 

Цифровая карта на платежной системе МИР 

Платежная система МИР — самая популярная платежная система в России после ухода международных Visa и Mastercard. Благодаря цифровым картам на ПС МИР у россиян появился еще один способ платить «телефоном». 

Однако этот сценарий доступен только владельцам телефонов Samsung (с собственным платежным сервисом Samsung Pay) и других устройств на базе ОС Android (для них доступен сервис Mir Pay). 

Читайте также: Аналоги PayPal: подборка сервисов для приема платежей

Платить телефоном за товары и услуги можно в платежных терминалах, которые поддерживают технологии NFC и принимают карты МИР. 

В перспективе разрабатывается технология, позволяющая платить устройствами без поддержки Samsung Pay или Mir Pay. Планируется, что клиент будет генерировать одноразовый QR-код в своем мобильном банке, затем его  отсканирует кассир и спишет деньги за товар.

При этом воспользоваться новым сервисом и оплачивать покупки без карты смогут и владельцы Apple.

 

Индивидуальные платежные решения

Предприниматели часто решают нестандартные задачи по приему платежей. 

Для этого есть направление BaaSbanking-as-a-service — «банк как сервис». Оно позволяет бизнесу встраивать готовые платежные решения банка в свою IT-инфраструктуру с помощью Открытого API. 

Читайте также: Платежная система Skrill: все о работе в России

Например, можно встроить оплату по QR-коду в свои кассовые решения: вывести на экран монитора, на терминал самообслуживания или на квитанцию для оплаты. 

Внедрение как готовых, так и индивидуальных решений, по нашему опыту, занимает один-три рабочих дня. Это помогает бизнесу быстро реагировать на изменения рынка.

 

Фото на обложке: Shutterstock / Hananeko_Studio

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Девятый пакет санкций, работа Henkel в России под новым названием: главное 16 декабря
  2. 2 «Росбанк» обязался сохранять прибыльность для выплат дивидендов фонду Потанина
  3. 3 Санкции против Сбербанка повлияют на оплату товаров в онлайн-магазинах
  4. 4 ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят о полетах над Сирией: главное 15 декабря
  5. 5 Как и зачем вести учет доходов и расходов?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

Все ВОЗМОЖНОСТИ