Стартап хочет привлечь инвестиции — как оформить это документально, чтобы остаться в выигрыше

О шести аспектах сделочной документации и тонкостях оформления бумаг рассказали Михаил Крим, юрист Lex Borealis, и Михаил Мурадов, партнер компании. Их стартап Doczilla участвовал в акселераторах «Сбер500», «Крок» и MTS StartUp Hub.

В современной российской практике используются два основных инструмента привлечения венчурных инвестиций. На этот выбор влияют цели стартапа: какую долю фаундеры хотят ему дать и насколько тщательная процедура проверки им нужна.

Основные виды игроков венчурного рынка и специфика взаимодействия с различными инвесторами

На ранних стадиях стартап обычно рассчитывает на свой близкий круг — семью, друзей и частных инвесторов, принимающих повышенные риски.

В процессе привлечения инвестиций не стоит обходить вниманием акселераторы. Участие в программе не гарантирует привлечение инвестиций, но дает:

возможность стартапу выстроить правильный трекинг под присмотром опытных менторов, познакомиться с потенциальными инвесторами и клиентами, получить обратную связь о продукте, которая зачастую трансформирует бизнес и выводит направление деятельности на качественно новый уровень.

Мы убедились в этом на своем опыте, когда проходили акселерационную программу.

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Частные фонды стоит выбрать так, чтобы они были рассчитаны на «длинные» инвестиции и помогли:

с дальнейшим масштабированием и развитием компании (smart money),

выходом на новые рынки,

получением новых клиентов.

Пассивный финансовый инвестор, который никак не помогает с развитием бизнеса — не лучший вариант.

У государственных фондов низкая толерантность к риску, а потому:

следует ожидать консервативных условий финансирования вплоть до обязательств по возврату капитала в определенных случаях; при этом можно рассчитывать на более предсказуемый GR-менеджмент и упрощенный доступ к государственным программам развития.

Если команда ориентируется на РФ и СНГ, привлечение «государственных денег» не должно быть проблемой. А вот при выходе на иностранные рынки сегодня участие государства может осложнить привлечение инвестиций за границей.

На более зрелых стадиях стоит рассмотреть привлечение стратегических инвесторов. Они инвестируют в компании для получения доступа к новым технологиям и продуктам, и стартап может:

значительно расширить рынки сбыта своего продукта, в том числе заполучив стратегического инвестора в качестве якорного клиента;

усилить экспертизу.

Правовые конструкции для привлечения инвестиций Cash-in

В современной российской практике используются два основных инструмента привлечения венчурных инвестиций.

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1. Венчурный раунд

Представляет собой увеличение уставного капитала и внесение инвестором суммы инвестиций в обмен на долю (акции) в уставном капитале. Венчурный раунд считается наиболее понятным способом для основателей, поскольку является конечным и безвозвратным финансированием.

Есть два главных плюса привлечения раунда для фаундеров:

Отсутствие необходимости возвращать привлеченные средства. Они направляются напрямую в капитал компании, взамен чего инвестор приобретает реальную долю в бизнесе. Фиксированная оценка стартапа. Стороны могут точно определить, какую долю получат инвесторы и какой размер средств будет привлечен на развитие компании.

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Минусы тоже есть:

Крупный объем инвестиций. Как правило, раунд означает привлечение существенного объема инвестиций от нескольких инвесторов. Мы рекомендуем формировать долгосрочный график привлечения инвестиций, поскольку срок на поднятие каждого раунда в котором составляет не менее шести месяцев. Полный набор процедур и документации. Нужно быть готовыми к доскональному анализу бизнеса со стороны инвестора, в том числе проведению полного due diligence, включающего техническую, финансовую, налоговую и юридическую проверки.

Конвертируемый заем

Представляет собой заем с правом инвестора в дальнейшем конвертировать долг в долю в бизнесе.

Преимущества для основателей:

Любой объем инвестиций и любая стадия. Более простая процедура и меньший контроль инвестора по сравнению с привлечением раунда.

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К недостаткам можно отнести:

Обязательство по возврату займа в определенных случаях. Расчет доли, в которую может конвертироваться заем в привязке к результатам деятельности компании.

Важнейшие аспекты сделочной документации для фаундеров

Размер оценки

При привлечении раунда по фиксированной оценке фаундеры могут заранее подсчитать, насколько уменьшится их доля в компании.

Привлекая финансирование с использованием конвертируемого займа, основатели могут лишиться значительной доли владения, в случае если финансовые показатели будут ниже прогнозируемых. В таком случае стоит установить нижний предел оценки для целей конвертации (floor), который позволит основателям сохранить приемлемый размер участия в уставном капитале после конвертации инвестора.

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Аналогичным образом инвестор может попросить установить верхний предел оценки (valuation cap), при котором инвестор будет уверен, что его доля не будет меньше определенного значения, несмотря на значительный рост финансовых показателей общества.

Органы управления общества

Основателям необходимо договориться с инвестором о решениях, в которых инвестор будет принимать участие. Вне зависимости от доли участия инвестора в капитале компании такие решения обычно включают вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников (акционеров) и совета директоров:

утверждение бюджета, отчуждение ключевых активов. совершение крупных сделок, распределение дивидендов.

Вопросы, которые относятся к операционной деятельности общества, обычно выводятся за периметр контроля инвестора.

Lock-up period

Инвестор всегда заинтересован в том, чтобы фаундеры как можно дольше развивали проект, поэтому зачастую устанавливают ограничение на выход основателей из общества и запрет на продажу их долей.

Если основателям по какой-либо причине требуется частичный cash-out, об этом необходимо договариваться «на берегу».

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Tag-along & drag-along

Говоря простым языком, drag-along, или «право потянуть за собой», позволяет владельцу мажоритарной доли заставить владельца миноритарной доли присоседиться к продаже на тех же условиях. В свою очередь tag-along или «право присоединиться к продаже» дает право миноритарному участнику присоединиться к продаже, если мажоритарный участник продает свою долю.

Если инвестор владеет небольшой долей, то фаундерам будет выгодно иметь возможность принудить инвестора присоединиться к продаже своих долей, поскольку цена на сто процентов общества будет больше.

Если инвестор нарастил свою долю в обществе, фаундерам будет выгодно иметь право присоединиться к продаже, если инвестор захочет продать свою долю, чтобы не остаться в обществе с новым участником, с которым может быть труднее вести совместный бизнес.

Защита от размытия или anti-dilution clause

Если последующая оценка стартапа окажется ниже той, по которой входил инвестор, то инвестор захочет получить дополнительные доли (акции) в компании, чтобы сохранить свое участие на прежнем уровне или, по крайней мере, частично компенсировать его уменьшение.

Есть два основных подхода к защите от размытия:

full ratchet, когда инвестор получает дополнительную долю (акции) прямо пропорционально уменьшению размера оценки, сохраняя соотношение размера доли и суммы инвестиций; weighted average ratchet, который является более комфортным для основателей, поскольку инвестор дополучит долю исходя из среднего арифметического значения новой и старой оценки стартапа.

Ответственность основателей

Помимо договорной ответственности, установленной за нарушение конкретных обязательств, договорная документация предусматривает ответственность за факты, которые имели место до предоставления финансирования и/или вхождения инвестора в уставный капитал компании.

Указанная ответственность обычно формулируется в виде заверений об обстоятельствах. При работе с заверениями об обстоятельствах важно указывать максимально точные формулировки, проработав их с сотрудниками соответствующих подразделений, а все факты, которые не соответствуют заверениям, необходимо вынести в письмо о раскрытии.

В качестве инструментов ограничения ответственности рекомендуем:

ограничить срок предъявления требований, исключить возмещение упущенной выгоды, установить обязательство инвесторов по снижению убытков.

При проработке оснований для возмещения имущественных потерь инвестора необходимо стремиться к их ограничению с учетом результатов due diligence.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney