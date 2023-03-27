4 инструмента M&A, чтобы заключать выгодные сделки с инвестором

Ирина Голубич, ведущий юрист компании, со своей коллегой, руководителем практики Анной Соловей, собрали наиболее популярные правовые инструменты, без которых в 2022 году не обошлась ни одна сделка в технологическом секторе.

Проанализировав более 30 сделок слияния и поглощения в IT-секторе за прошлый год, в Revera law group обратили внимание, как значительно они изменились: оказались сложнее и длительнее по времени, стал другим подход к выбору инструментов.

1. Защита от размытия (antidilution)

Заключая сделку с одним инвестором, первым делом согласуйте с ним вопрос о привлечении новых раундов инвестиций. Это принципиально важная задача.

Понятно, что инвестор опасается размытия своей доли и потери части прежних корпоративных прав в случае вхождения новых инвесторов и поэтому хочет контролировать привлечение нового финансирования.

С другой стороны, фаундер опасается, что инвестор может заблокировать новый раунд и, следовательно, затормозить развитие бизнеса. Antidilution как раз может стать решением этого вопроса.

Этот инструмент используют при down-раундах — он не дает прежнему инвестору права заблокировать привлечение нового финансирования. Но в случае down-раунда он сможет сделать перерасчет и «подогнать» размер своей доли под новую оценку компании.

Этот инструмент очень часто фигурировал в 2022 году, потому что на фоне рецессии многие инвесторы опасались снижения стоимости компании в будущем. Поэтому сейчас многие из них обязательно требуют включение в документы сделки механизма перерасчета их акций.

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Есть два способа перерасчета доли инвестора:

Weighted average basis – благоприятный для фаундеров. Он означает, что новая цена за 1% доли прежнего инвестора будет рассчитана как среднее арифметическое между ценой за 1% при старом и новом раунде. Full ratchet basis – благоприятный для инвестора. Он означает, что новая цена за 1% для прежнего инвестора будет аналогичной цене для нового инвестора, то есть доля прежнего инвестора существенно увеличится.

2. Ликвидационные привилегии (liquidation preferences)

Несмотря на свое название этот инструмент рассчитан скорее не на ликвидацию компании (хотя и это тоже), а на ее продажу. Он дает инвестору право на первоочередный возврат инвестиций при наступлении определенных условий.

Так инвесторы страхуют свои инвестиции и получают гарантии, что они не «сгорят», а будут возвращены.

Если в ваших документах сделки вы увидите этот инструмент, надо согласовать:

Случаи, при которых инвестор получает право на реализацию ликвидационных привилегий. Список должен быть исчерпывающим (например, ликвидация, реорганизация, продажа компании, продажа основных активов, смена контроля).

Какие суммы включаются в ликвидационные привилегии (только инвестиции cash-in; инвестиции cash-in и cash-out; невыплаченные дивиденды).

Величина коэффициента суммы возврата. Например, коэффициент 1 означает, что возврату подлежит та же сумма, которую инвестор предоставил компании. Но встречаются и другие коэффициенты: 0.5, 1.5, 2 и выше.

Вид ликвидационных привилегий: non-participating или participating.

При non-participating инвестор должен выбрать что-то одно: он либо получает сумму своего финансирования обратно, либо участвует в распределении прибыли от продажи бизнеса наряду с другими участниками.

При participating инвестору не надо выбирать: он имеет право получить сразу обе суммы.

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3. Штрафные опционы (put-option и call-option)

Несмотря на рецессию, инвесторы готовы инвестировать, но при условии, что фаундеры будут нести ответственность за те или иные нарушения. Для этого и используются штрафные опционы.

Пут-опцион

Обычно используется участником как возможность полного выхода из компании при заранее определенных неблагоприятных обстоятельствах (например, при потере компанией прав на объекты интеллектуальной собственности).

Если такие обстоятельства наступают и бизнес теряет свою привлекательность для инвестора, инвестор получает право «продать обратно» свою долю остальным участникам (или конкретному участнику) по согласованной заранее цене.

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Колл-опцион

Предполагает право инвестора приобрести долю другого участника (другими словами, потребовать у другого участника, чтобы он продал ему долю).

Он применяется, например, в качестве «штрафа» за нарушение фаундером обязательств о неконкуренции или о непереманивании.

4. Возмещение имущественных потерь (indemnity)

Этот инструмент обязывает фаундеров возместить инвестору имущественные потери при наступлении определенных случаев. Например, при предъявлении требований в отношении интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц или нарушении уплаты налогов.

При согласовании этого инструмента рекомендую обратить внимание на три важных критерия:

Минимальный порог, с которого инвестор может претендовать на получение возмещения. Он будет играть роль фильтра от незначительных претензий. Максимальный предел по суммам, подлежащим возмещению. Это позволит ограничить обязательство по возмещению имущественных потерь. Период, в течение которого могут быть предъявлены требования о возмещении.

согласовывать ограничения, лимиты, исключения;

закреплять зеркальные механизмы, позволяющие достичь win-win решений.

Вот, пожалуй, всё, что мы хотели рассказать про эти инструменты. Добавлю только, что практически все инструменты M&A сбалансированы, поэтому в ответ на требования инвестора всегда можно:

И в результате чувствовать себя в отношениях с инвестором достаточно свободно и комфортно.

Успешных сделок!

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney