Как попасть в креативный отдел: 7 шагов

Если вы хотите придумывать рекламу и получать за это деньги, значит вы — будущий копирайтер или арт-директор. Вам нужно решить, как себя позиционировать — так будет проще начать разговор с работодателем. В любом случае, главное — портфолио с креативными идеями. Креативный директор Magic Camp, инхаус-студии «Яндекс Go», Оля Веретинская дает несколько советов о том, как собрать портфолио и что с ним делать дальше (например, отправить в Magic Camp — компания много работает с фрилансерами и открыта новым идеям, пишите в Facebook ).

Стереотипы при выборе специализации такие: копирайтер пишет, арт-директор работает в графическом редакторе; копирайтер учился на филфаке, арт-директор — в художественном; копирайтер мыслит концепциями, а арт-директор — образами. Зачастую так и есть, но в 2021 границы между профессиями размываются. Появляются люди, которые умеют и писать, и рисовать, владеют разнообразным софтом для работы с концепциями, графикой, видео, вебом. Тем не менее, в большинстве компаний формальное разделение на арт-директора и копирайтера остается, но чаще всего они работают в паре.

Что нужно сделать, чтобы попасть на работу в креативный отдел?

1. Посмотрите много рекламы

Чтобы придумывать хорошую коммуникацию для брендов, нужно разобраться, что это значит.

Первый шаг — посмотреть, какую рекламу бренды делают сегодня. Почитать профессиональные медиа и сообщества, где публикуют и обсуждают новые кампании — например, Sostav, VC, Hot Digital, тематические каналы в Telegram, Adweek, Ad Age, Ads of the World. Важно осознать, что вдохновляет лично вас и проанализировать, что нравится людям — какие кампании собирают много лайков и позитивных комментариев.

Следующий шаг — изучить каналы самих брендов: сайты, соцсети, канал на YouTube, физические пространства, если они есть (магазины, например).

Затем посмотрите сайты и соцсети лучших рекламных агентств. Официальный рейтинг российских компаний доступен здесь. Для глобальных можно посмотреть рейтинги в любых крупных изданиях, например, Fast Company. И, наконец, изучить, какая реклама получает награды на международных фестивалях, таких как Cannes Lions, ADCR, D&AD, One Show, Webby, Epica, Eurobest.

2. Выберите работодателя мечты

Есть три основных пути для построения карьеры: в креативном агентстве, во внутреннем креативном подразделении компании (клиента) и занимаясь проектной работой с различными агентствами и клиентами (фриланс). Составьте для себя список компаний, с которыми вы бы хотели работать.

На мой взгляд, агентство — лучший вариант для старта карьеры, так как позволяет поработать с разными клиентами и типами задач, встретиться с большим количеством талантливых людей и чему-то у них научиться. Если хотите в креативное агентство, изучите их работы, список клиентов, почитайте интервью руководителей и сотрудников.

Бывают креативные отделы внутри самих компаний, например как наша инхаус-студия Magic Camp внутри «Яндекс Go». Здесь нужно думать о каком-то одном бренде (или о нескольких), гораздо глубже погружаться в детали продукта, рынка, привычки аудитории. Выбирайте продукт, искренне вам интересный и относящийся к сфере жизни, о которой вы готовы думать каждый день.

Если вы хотите быть фрилансером, вашими клиентами могут быть и агентства, и инхаус-студии, и компании любого размера — от глобальной корпорации до кофейни во дворе. Подумайте, кто вам интересен — крупные компании с постоянным потоком задач, компании с близкими вам ценностями, компании из интересной вам индустрии или другие.

Придумайте много идей

Итак, вы поняли, с кем хотите работать. Попробуйте придумать как можно больше идей для них, в разных форматах. Пусть это будет 20 роликов для ТВ, 50 челленджей для TikTok, 10 постеров, 30 интерактивных инсталляций, 15 социальных экспериментов и 40 неожиданных мест размещения контента. Продвигайте бренд целиком, отдельную модель, фичу, тариф и вкус, используйте разные события и поводы — Новый год и День знаний, распродажа и начало купального сезона, чемпионаты, фестивали. Не влюбляйтесь в первые идеи, не обдумывайте их слишком долго, записывайте суть и двигайтесь дальше. И не переживайте, если первые идеи вам совсем не нравятся, записывайте все, что приходит в голову, и продолжайте думать.

Выберите 5–6 лучших идей

Сначала отберите лонг-лист и попробуйте кому-нибудь рассказать свои идеи — друзьям, родителям, незнакомым людям. Так вы узнаете, насколько они внятные и понятные людям. От непонятных идей откажитесь или додумайте их. А то, что осталось, проверьте по чек-листу:

идея в духе бренда?

идея смотрелась бы достойно среди работ агентства мечты?

возможно ли оформить идею интересно и лаконично?

Лучше, если в итоге останется несколько сильных идей, в которых вы уверены, а не много «средних».

Соберите портфолио

Сделать портфолио можно на любой платформе: Readymag, Tilda, Cargo Collective, Behance, а некоторые компании до сих пор любят pdf-файлы. Выберите сдержанный темплейт и уделите максимум внимания самим работам, а не сложному дизайну сайта. Доменное имя лучше купить — укажите свое имя или придумайте интересное название. Это позволит выглядеть более профессионально и легче запоминаться.

Оформите идеи любым доступным вам способом. Можете сделать текстовое описание — краткое, емкое, красиво сверстанное и удобное для чтения. Можете использовать схемы, инфографику, мудборды. Можете нарисовать раскадровку или эскиз от руки или в любом графическом редакторе или сделать видеоскетч, собрать простую анимацию или прототип.

Лаконичность, выразительность, интересная подача и аккуратная проработка деталей помогут вам произвести хорошее впечатление. Но главное, на что обращает внимание работодатель, — сами идеи.

Размещать ли CV и текст о себе на сайте — дело вкуса. Можете оставить только работы, а все остальное рассказать лично. А можете и сам сайт превратить в инструмент сторителлинга.

Установите контакт с работодателем

Прежде всего проверьте, есть ли вакансии в выбранных вами компаниях — на их сайте, в соцсетях. Если да — откликайтесь. Если нет, поищите в открытом доступе контакты HR-специалиста, креативного директора. Часто они размещают у себя на страницах объявления о поиске сотрудников — смело пишите в личные сообщения или куда указано. Если объявлений о вакансиях нет, все равно пробуйте познакомиться, но будьте готовы, что вам не ответят. И обязательно делайте новые попытки через некоторое время.

Подпишитесь на креативных директоров, маркетинг-директоров или других сотрудников ваших любимых агентств и компаний. Они могут выступать с лекциями и мастер-классами, участвовать в публичных дискуссиях — для вас это возможность познакомиться лично.

С той же целью заглядывайте на профессиональные конференции и фестивали — «Коллеги», G8, Adindex City Conference, например.

Ходите на собеседования

Если вас пригласили познакомиться, соглашайтесь. Даже если вы планируете быть фрилансером, личное знакомство помогает установить эмоциональную связь, вас лучше запомнят. Будьте готовы рассказать, почему вас привлекает рекламная индустрия и конкретный работодатель, привести примеры кампаний, которые вам понравились, устно презентовать идеи из своего портфолио.

Итак, если вы начинаете карьеру копирайтера или арт-директора, то вам предстоит:

посмотреть очень-очень много рекламы;

понять, что нравится людям, а что — лично вам;

выбрать работодателей мечты и придумать для них множество идей;

оформить пять лучших идей в портфолио;

смело знакомиться и общаться с будущими коллегами.

Придумывать и продавать идеи каждый день — сложная и очень интересная работа. Если вы думаете так же, обязательно попробуйте свои силы в креативной индустрии.

Фото: Jacob Lund / Shutterstock