Максимальная ставка: как сделать так, чтобы вам предложили самую высокую зарплату

Что сказать на собеседовании, чтобы меня точно взяли на работу? Этот вопрос задает себе каждый второй. Но как сделать так, чтобы вас не только взяли, но и предложили самую высокую зарплату? Разбираемся вместе с Майей Мухамеджановой, CEO лаборатории переговоров Soft Skills Lab , одной из создателей онлайн-симулятора для решения конфликтов.

Кому работодатель готов платить больше

Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги в недавнем исследовании выяснили, что soft skills — это 85% успеха человека в профессии, а hard — только 15%.

Любой работодатель помнит: кандидату предстоит трудиться в команде. Не бывает специалистов, которые находятся в вакууме. Это значит, что вам нужно будет вписаться в коллектив, не быть токсичным, не нарушать комфортную среду в офисе и при этом демонстрировать высокий уровень профессиональных навыков. Именно вы должны подойти будущим коллегам и компании, а не наоборот.

Поэтому при составлении резюме посмотрите, какие требования у работодателя, и постарайтесь в своих навыках указать то же самое теми же словами.

Помните, что HR тратит на резюме 15 секунд и за это время он выхватывает из него то, что для компании в приоритете.

Если у вас разносторонний опыт (например, вы программист и переводчик), сделайте несколько резюме, разделив навыки. Работодатель может интересоваться только определенными скиллами и ему нужно быстро вычленить нужное. Поэтому чем понятнее и проще у вас будет описан опыт, тем удобнее для работодателя и тем выше шанс, что вас пригласят на собеседование.

До собеседования надо отнестись к предстоящему разговору с работодателем как к переговорам. Чтобы чувствовать себя уверенно, в первую очередь необходимо:

Подготовить свою историю. Подумайте, как именно вы будете рассказывать про опыт, что точно стоит упомянуть. Рассказ должен быть цельным, четким и ясным, чтобы после него не оставалось вопросов. Например, где вы работали, почему туда пошли, какими были ваши основные задачи и достижения, почему ушли.

Проведите ресерч о компании. Вам нужно узнать о ней как можно больше, чтобы не ударить в грязь лицом. В идеале можно пообщаться с людьми, которые там работают или работали. Чем больше вы будете знать, тем больше у вас преимуществ перед остальными кандидатами.

Подготовьте ответ на вопрос, какие навыки подходят для решения задач и проблем, которые есть у компании. Эти задачи и проблемы можно найти в вакансии работодателя. Посмотрите, что написано в требованиях и ожиданиях от соискателя, и подумайте, что вы можете предложить.

Запомните, что собеседование — это не просто отчет о своих былых достижениях. Это диалог. Поэтому заранее продумайте, что хотите узнать о своей будущей работе. Например, какие системы и программные обеспечения используют в компании, что от вас ожидают.

На самом собеседовании работодатель оценит, если:

Вы поделитесь с HR, как вы взаимодействовали с другими сотрудниками на предыдущем месте работы.

Расскажите о том, как решали конфликтные ситуации. Сотрудник, который видит и умеет отстаивать свои границы, ценится всегда. Когда говорите о бывших коллегах, делайте это уважительно.

Обрисуете, как вы планировали свой рабочий день и распределяли задачи. Показать этот навык поможет тестовый день в компании. От испытательного срока это отличается тем, что вы еще не подписываете договор с будущим работодателем, а как бы присматриваетесь друг к другу. Тестовый день — это хорошая возможность продемонстрировать и свои профессиональные навыки.

Вы постоянно занимаетесь прокачкой профессиональных навыков. Проходите курсы, участвуете в интенсивах, смотрите конференции — инвестируете в себя.

У представителей разных профессий hard skills отличаются. Например, это может быть навык работы с кассовым оборудованием, программирование или владение английским языком. Их необходимо развивать и демонстрировать это работодателю. Здесь важно не просто показать свои сертификаты и грамоты, но и дать понять, что вы хорошо осведомлены в профессии и не стоите на одном месте, постоянно работаете над собой.

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Как продвинуться по карьерной лестнице

Как же увеличить свою значимость? Не стесняйтесь показывать, как вы приносите пользу команде, компании или проекту — нет никого, кто может говорить о ваших успехах лучше вас.





Знайте свои сильные и слабые стороны

Прежде чем начать движение по карьерной лестнице, вы должны быть уверены в ценности, которую приносите своей работой. Оцените свои сильные стороны: как hard skills, так и soft skills.

Конечно, оценить себя самого бывает трудно, поэтому здесь не помешает обратиться к коллегам. Попросите трех-четырех людей, которых вы цените, описать ваши сильные и слабые стороны. Будьте открыты к их взглядам и критике, заранее настройтесь, что мнения некоторых из них (а то и всех) могут не совпадать с вашим представлениям о себе.

Обратная связь поможет определить области, над которыми вам нужно работать. Как только вы это сделаете, то сможете составить план действий, будь то поиск обучения или выполнение новых проектов, которые помогут развить hard skills.





Знайте свою ценность для компании

К вашим сильным и слабым сторонам относится и определение вашей роли на вашем текущем месте работы. Подумайте стратегически о том, как ваши индивидуальные навыки и тип личности могут помочь в организации общественных институтов внутри компании.

Ответьте для этого на простые вопросы:

Умеете ли вы решать проблемы?

Обладаете ли необходимыми техническими навыками для ведения проектов?

Умеете ли создавать успешные и эффективные команды?

Придумываете ли креативные идеи?

Неважно, работаете ли вы в творческой команде, где сложно оценить ваш вклад в общее дело, либо продаете продукты, необходимо знать свою ценность и уметь ее сформулировать.





Работайте над своей репутацией

Недостаточно просто знать, насколько вы хороши — нужно, чтобы люди вокруг вас тоже это видели. Заработайте репутацию деятеля, который готов неустанно, этично и ответственно служить команде.

Не бойтесь предлагать новые идеи и возможные решения для их воплощения, даже если они кажутся вам странными. Работодатели ценят инициативу, креативные подходы и новые нестандартные решения.





Рекламируйте свои достижения

Как бы усердно вы ни работали, ждать, пока люди просто признают ваши достижения, не стоит. Вот почему совершенно нормально рассказывать окружающим о вашем тяжелом труде. Если вы постоянно выполняете задания с опережением графика — сообщите об этом. Если вы задержались, чтобы закончить проект, донесите это до своего руководителя.

Например, во многих компаниях проходят стендапы для сотрудников, во время которых удобно озвучивать свои мысли, проблемы или идеи. Но наиболее распространенный вариант — дневная или недельная отчетность. Выписывайте себе все, что вы делаете, чтобы потом не забыть отчитаться по всем пунктам руководителю.

Конечно, есть тонкая грань между саморекламой и хвастовством. Если вы говорите о себе 24 часа в сутки, семь дней в неделю, это будет иметь неприятные последствия для вас. Но с другой стороны, если вы успешно справляетесь с поставленными задачами, то необходимо, чтобы руководство узнало об этом из первых уст.





Будьте командным игроком

Важно сосредоточиться на собственных целях при построении карьеры, но вы не сможете сделать это в вакууме. Налаживание искренних, уважительных и продуктивных отношений со своим руководителем, членами команды и коллегами из других отделов — один из лучших способов добиться признания своего труда.

Подчеркивайте при любом удобном случае, что вы участвуете в командной работе. Руководители это ценят.





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Окружите себя наставниками

Не бойтесь обращаться за прокачкой профессиональных навыков к более опытным коллегам. И чем дальше вы будете продвигаться по карьерной лестнице, тем шире будет ваш доступ к ресурсам компании. Это значит, что вы сможете возглавить интересные инициативы. Возьмите на себя ответственность за обучение младших членов команды.

В 2017 году в компании Google провели внутреннее исследование, чтобы выявить продуктивных сотрудников. Исследователи обнаружили: их лучшими командами были смешанные группы с сильными «soft skills». На успешность их проектов влияли коммуникация, эмпатия и лидерство. Поэтому развитию именно этих качеств стоит уделить в своем развитии особенное внимание.





Памятка при устройстве на работу

При составлении резюме заполняйте свои навыки, опираясь на требования работодателя.

До собеседования подготовьте подробный рассказ о себе, проведите ресерч о компании, подготовьтесь к вопросам о том, как можно закрыть ее боли и решить насущные задачи.

Помните, что собеседование — это диалог. Продумайте вопросы, которые зададите работодателю.

На собеседовании поделитесь, как взаимодействовали с сотрудниками с прошлых мест работы и решали конфликтные ситуации.

Обрисуйте, как вы планировали свой рабочий день и распределяли задачи.

Покажите, что постоянно занимайтесь прокачкой своих профессиональных навыков.





Чек-лист для продвижения по карьерной лестнице и повышения зарплаты:

знайте свои сильные и слабые стороны;

знайте свою ценность для компании;

работайте над своей репутацией;

рекламируйте свои достижения;

будьте командным игроком;

окружите себя наставниками в начале работы, а затем сами обучайте сотрудников.



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