Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

«Когда начинаешь новый проект, важно иметь "нечестное преимущество"». Как консалтинговое агентство превратилось в технологический стартап

Колонки
Алексей Клочков
Алексей Клочков

Контент-директор сервиса опросов Happy Job

Евгения Хрисанфова

Бизнес-консультант Алексей Клочков превратил своё успешное консалтинговое агентство с 15-летней историей в технологический стартап, развивающий IT-платформу по исследованию лояльности и вовлечённости сотрудников Happy Job. Сегодня сервисами компании пользуются крупнейшие игроки в своих отраслях — МТС, «Ростелеком», «Альфа Банк», «Магнит» и другие.

В этой статье Алексей делится историей «перерождения» и даёт советы по успешной трансформации бизнеса и запуску новых проектов.

«Когда начинаешь новый проект, важно иметь "нечестное преимущество"». Как консалтинговое агентство превратилось в технологический стартап

Доска

Фото: REDPIXEL.PL/Shutterstock

Производственная необходимость

Впервые идея создать сервис для оценки лояльности сотрудников возникла семь лет назад. На тот момент я уже больше десяти лет руководил консалтинговым агентством с клиентами из топ-10. Мы делали проекты по управлению изменениями «под ключ». Например, могли разработать и внедрить в организации численностью свыше 5 тысяч человек корпоративную культуру.

В чём сложность таких проектов? Нужно понять, как сотрудники относились к компании (и трудились в ней) до изменений, и как стали — после. Один из проверенных способов сделать это — провести опрос.

Тогда, в 2013, мы выбирали провайдера опросов из десятка российских и иностранных компаний. Однако большинство программ подходило нам «с натяжкой». Например, значительная часть из них была плохо оформлена. А как заставить человека проходить долгий скучный опрос? Как итог — показатель участия на уровне 30% при ожидании от 70%.

Ещё одним минусом были сами методики, использовавшиеся в опросах. Выглядели «авторитетно», но на деле — бесполезны. С их помощью нельзя было оценить реальный уровень вовлечённости персонала.

Недостатки платформ того времени привели меня к мысли: а почему бы не сделать собственный сервис с учётом моих потребностей как специалиста в сфере развития лояльности и вовлечённости?

Совет:

Когда начинаешь новый проект, важно иметь «нечестное преимущество». Так маркетологи называют что-то, что поможет «обскакать» конкурентов: навыки, связи, ресурсы и прочее. У меня «нечестным преимуществом» стал бэкграунд консультанта. Я лично внедрял сложные программы по лояльности и вовлечённости персонала в компаниях и знал, что и как нужно отслеживать. Моими конкурентами же были в основном «психологи» или «социологи».

Обсуждение

Фото: Wasan Tita/Shutterstock

Вопросы, картинки и недели споров

Мне потребовалось около двух лет, чтобы решиться на этот шаг. Я представлял примерную стоимость такой платформы — разработка обошлась бы в несколько десятков миллионов рублей (позднее я оценил несколько лет работы над платформой в куда большую сумму – свыше 150 млн рублей).

Заниматься таким масштабным проектом «в свободное от работы время» нельзя. Он требует слишком много ресурсов, как денежных, так и временных. В итоге решил: сделаю платформу «не для рынка», буду использовать в проектах агентства. И в 2015 году начал собирать команду под проект.

Методику исследования для платформы я разрабатывал вместе с коллегами — иностранными консультантами по развитию эффективности, внедрению изменений, эмоциональному интеллекту, психологии и не только.

Опытные дизайнеры в агентстве были, так как мы производили много корпоративных, рекламных и обучающих материалов. Не хватало сильного креативного директора, который возглавил бы их, а также руководителя отдела разработки.

Проблему решил так: предложил своим давним и проверенным поставщикам влиться в проект. Так, к концу года у компании появились два партнёра — Артём Карматских, владелец анимационной студии, и Вадим Завалов, возглавлявший до этого успешную IT-компанию.

Первым делом мы создали собственную методику исследования — 57 вопросов, привязанных к 10 метрикам, точно описывающим степень вовлечённости команды. Также разработали рекомендации к каждой метрике — что делать, если показатель низкий.

Следующим этапом принялись оформлять опросник. Чтобы превратить процесс заполнения в увлекательное действие, добавили в вопросы и ответы элементы геймификации.

Ещё одной нашей фишкой стало иллюстрирование ответов. То есть каждый вариант ответа содержал картинку, раскрывающую его смысл. Для изображений мы использовали ментальные конструкции, понятные каждому: лампочка — идея, молния — опасность и так далее.

Мы могли неделю спорить о том, как должна выглядеть лампочка на картинке, чтобы опрашиваемый мгновенно считал её как «идею».

Параллельно шла разработка IT-платформы. Её функциональность позволяла сотрудникам проходить опрос с любого устройства, в том числе на терминале; а руководителям — видеть результаты в режиме реального времени.

Совет:

Я знаю много историй, когда бизнесы рушились из-за неверного выбора партнёра. Для меня решающими качествами были два — надёжность и экспертность в своей области. Выбор пал на моих поставщиков — за годы сотрудничества они доказали свой профессионализм и ответственный подход к делу.

Команда

Фото: GaudiLab/Shutterstock

Годы на доработки

Платформа на стадии MVP появилась в 2016 году и сразу начала тестироваться на проектах консалтинговой компании. Мы стремились к 100-процентному пониманию смысла вопросов и ответов респондентами и для этого провели десятки фокус-групповых исследований.

Например, просили испытуемых заполнить опросник, а потом спрашивали «о впечатлениях» — что было непонятно, что можно было бы улучшить и так далее. Такие тесты проводили онлайн и офлайн у себя в офисе. В общей сложности собрали мнение свыше 3 тысяч человек. Также разместили в опроснике кнопку «Я не понимаю вопрос». Первое время её активно кликали.

Оказалось, есть сотни нюансов, которые влияют на поведение респондента. Например, используемые в вопросе слова, формулировка призыва к следующему действию и даже внешний вид кнопки «Далее».

Название — Happy Job — придумал наш клиент. И оно так точно описывало «философию» платформы, что мы подумали: а почему бы и нет? И воспользовались им.

Все эти меры помогли «выкристаллизовать» нашу методику опроса. Клиенты консалтингового агентства высоко оценили платформу, и заработало сарафанное радио — за решением стали обращаться другие компании. Мы решили, что нельзя больше «прятать» сервис, и в 2017 выпустили его на рынок.

Совет:

Обратная связь от первых клиентов — лучший способ довести продукт «до ума». Мы спрашивали мнение всех, до кого могли дотянуться — непосредственных участников опросов, специалистов HR-отделов и руководителей разных уровней. По замечаниям улучшали платформу. В результате сервисом остались довольны практически все: 98% сотрудников сочли опросы интересными, 93% HR-специалистов назвали формат исследования очень удобным, а 94% руководителей высказались о метриках и рекомендациях как о понятных и полезных в работе.

Да, мы выяснили это всё с помощью опроса.

Встреча

Фото: dotshock/Shutterstock

Знаковые клиенты

Первые клиенты у продукта появились ещё до «официального» выхода на рынок. Поэтому, когда мы начали продавать, у нас уже было сформировано портфолио интересных кейсов из разных отраслей.
Спустя год продаж мы вышли на окупаемость: оборот в 2018 составил 40 млн рублей.

Оборот платформ Happy Job и Happy Service:

  • 2018 — 40 млн рублей;
  • 2019 — 85 млн рублей;
  • 2020 (план) — 160 млн рублей.

Своего первого крупного клиента мы получили после участия в выставках, организованных «Сколково»: компания МТС захотела исследовать уровень лояльности своих 60 тысяч сотрудников. Второго знакового «принесла» контекстная реклама — о нашей платформе узнал «Ростелеком».

Сотрудничество с гигантами телекома помогло привлечь крупнейшие компании других отраслей. К сервису начали присоединяться «Аскона», Skyeng, «Магнит», X5 Retail Group и другие. За последующие два года — больше 200 компаний. Сегодня в некоторых отраслях с нами работают до 80% компаний из топ-20. Например, в банковском секторе и телекоме.

Совет:

Чтобы убедить HR-руководителей воспользоваться нашим продуктом и отступиться от старых провайдеров, мы проводим лекции и учебные завтраки. Это наиболее удобный формат, чтобы подробно рассказать о нашей методике исследования и о том, как устроена платформа.

По просьбе клиента

Идею для второго продукта подкинул наш клиент: в его компании с помощью опросов оценивали внутренние процессы. Быстро ли окажет помощь IT-отдел, если сломался рабочий компьютер? Насколько качественной будет помощь PR-специалистов для «рекламы» внутрикорпоративных мероприятий? Однако у клиента решение было сделано буквально на коленке — без нормального дизайна, с плохо составленным опросником.

Мысль разработать сервис, измеряющий внутреннее взаимодействие, показалась нам интересной. Особенно в свете того, что я бизнес-тренер по вопросам процессного моделирования и оценки процессов. В результате в 2018 году был готов и начал продаваться Happy Service. На сегодняшний день по популярности он догоняет флагманский продукт — Happy Job.

Сейчас на очереди ещё два сервиса — Happy Survey и Happy Client. Первый позволит организовать любой корпоративный опрос, второй — провести оценку потребительской лояльности.

Ноутбук

Фото: ronstik/Shutterstock

Какие уроки я вынес

За несколько лет нам удалось «оцифровать» услуги консалтингового агентства. Теперь на платформе Happy Job и других можно получить то, что раньше было доступно только офлайн во время встреч с бизнес-консультантом.

Что я понял в процессе трансформации бизнеса:

  • Лучший результат достигается, когда занимаешься тем, что действительно нравится. Я получаю огромное удовольствие от разработки наших продуктов. И моя энергия, мой настрой передаются команде.
  • Когда мы разрабатывали сервис, равнялись на лучшие иностранные решения. В наших планах — потеснить заграничные решения не только на российском рынке, но и мировом.
  • Я намеренно отказался от идеи привлечь инвестиции и пригласил в проект партнёров. Мне нужны были не деньги, а эксперты в своих областях и единомышленники. Уверен, эта одна из причин успеха наших продуктов на рынке.

Фото на обложке: puhhha/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как компании создать профиль на Crunchbase и что там написать
  2. 2 Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов
  3. 3 Курс на повышение: как автоматизировать бизнес и не навредить ему
  4. 4 Этапы цифровой трансформации: через что вам придётся пройти?
  5. 5 Что такое цифровая трансформация и чем она отличается от цифровизации и Индустрии 4.0

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма