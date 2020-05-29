Онлайн или офлайн: как изменится event-рынок после пандемии

Анна Либер — художник в бизнесе и основатель Studio Anna Liber , которая специализируется на организации творческих тимбилдингов в офлайне и онлайне. В этой колонке Анна рассуждает о том, что произошло с ивент-рынком, когда он оживет, с какими трудностями столкнется ниша по выходу из кризиса, вернется ли спрос на офлайн-мероприятия и как максимально полезно использовать этот непростой период для развития бизнеса.

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Мир ивента замер в середине марта, когда мероприятия по всем направлениям были отменены из-за пандемии. Изменение условий игры особенно болезненно сказалось на компаниях, которые не владели финансовой подушкой. Многие начали оптимизировать расходы, съезжать с офисов, уменьшать количество складских помещений для хранения реквизита, отправлять работников в отпуск без сохранения зарплаты.



Вопросом «Как быть дальше?» большинство представителей рынка задалось спустя 2–3 недели после введения самоизоляции, когда стало понятно, что привычная жизнь индустрии вернется не скоро.



Рынок разделился на две половины:

Часть компаний за это время сумела подстроиться под новые условия, переориентировав свою деятельность в онлайн-нишу. Одни перешли в сегмент самостоятельно, другие, как мы, создали онлайн-продукт совместно с партнером. Часть игроков адаптировала офлайн-сценарии под специфику проведения мероприятия в онлайн, часть — создала концептуально новые варианты.

Другие — в силу специфики работы или идейной приверженности офлайн-организации — заморозили свою деятельность до лучших времен в надежде переждать.

Мы изначально были против онлайн-формата. Но так сложилось, что наша компания всегда следует за желанием заказчиков. Поэтому, когда к нам стали обращаться постоянные клиенты с просьбой организовать командное мероприятие в новом формате, мы обратили внимание на онлайн-нишу.



Выводя на рынок онлайн-тимбилдинги, мы не ставили цель экстренно придумать и вывести на рынок «что-то», чтобы заработать здесь и сейчас. Новое направление запустилось без спешки, как качественная самодостаточная услуга на долгосрочную перспективу. Были продуманы четыре разноплановых сценария в нескольких вариациях проведения.



Перед тем как создавать новый продукт, мы анализировали рынок, чтобы не повторяться в концепциях с коллегами по рынку. Из анализа мы сделали вывод, что в ходу три разноплановых направления: интеллектуальные онлайн-игры, детективные квесты и необычные командообразующие варианты, как один из наших сценариев — «Корпоративный комикс». При этом первые две программы направлены на эмоциональную разгрузку коллектива, третий — прорабатывает командное взаимодействие.

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Будущее корпоративных офлайн-ивентов

Трудности компаний на удаленке

Наши клиенты уже сейчас говорят о нарушении кросс-взаимодействия в коллективе. Вопросы с взаимопониманием, эффективной командной работой, выстраиванием связей по вертикали и горизонтали встанут достаточно остро уже после того, как люди вернутся в офис. Вот тогда-то на арену вновь выйдут классические командообразующие мероприятия с полноценным эффектом единения, погружения, сопричастности и чувства соседнего локтя.



Спрос на офлайн-тимбилдинги после карантина будет достаточным. Но! При этом популярность онлайн- и гибридных мероприятий, которая наблюдается сейчас, не снизится.

Роль онлайн-ниши

За время самоизоляции и заказчики, и организаторы прочувствовали достоинства онлайн-мероприятий. Технической прогресс в организации поспособствовал расширению аудитории. Также клиенты ощутили разницу в бюджете и скорости подготовки.



В онлайне не надо оплачивать региональным представительствам перелет, проживание и питание, а собрать весь штат на мероприятие можно одним кликом. Экономический кризис «урежет» клиентские бюджеты, что сыграет в пользу онлайн-ниши.



Будет ли она настолько же эффективна? Это вопрос к качеству программы и профессионализму подрядчиков.

Гибридные мероприятия

После снятия карантина на рынке ивент-индустрии значимый вес также приобретет гибридный способ организации мероприятий. Это будет формат, в котором сотрудники головного офиса встречаются в офлайне, а региональные представители подключаются к мероприятию онлайн.

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Трудности при выходе из кризиса

Финансовый аспект

Кризис изменит поведение всего рынка. С одной стороны, увеличение курса доллара повлечет повышение затрат на закупку материалов, то есть стоимость услуг вырастет. Поставщики и подрядчики уже высылают обновленный прайс с изменением цен от 20% до 100%.



С другой — после непростого периода компании значительно сократят бюджеты на проведение мероприятий. Об этом уже сейчас говорят наши крупные клиенты. После паузы ивенторы окажутся «голодными» до заказов и многие будут максимально снижать стоимость услуг — уровень демпинга возрастет.



Поэтому компании, которые занимаются офлайн-ивентами, ждут потока заказов, но подавляющее большинство будут малобюджетными.

Ротация компаний

Нужно быть готовым к тому, что рынок обновится. С большой долей вероятности с поля исчезнут те ивенторы, которые сейчас заняли выжидающую позицию без каких-либо действий. Возможно появление новичков с новыми идеями, свежим взглядом и готовностью работать по сниженным ставкам. Нельзя сбрасывать со счетов «уволенных» — они хорошо знают специфику рынка и могут самостоятельно «выстрелить».

Качество услуг

Предположу, что качество оказания услуг упадет. Это проявится на разных уровнях. На уровне организации — кто-то не сможет пережить длительный период без заказов. На уровне подрядчиков — много исполнителей разъехалось по домам в регионы, откуда без денег в Москву вернуться сложно. В обоих случаях на замену придут новички, которым только предстоит наработать опыт.

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Когда вернутся офлайн-мероприятия

«Наш рынок — это то, что закрывают первым делом во время кризиса и открывают последним», – считает event-режиссер и ведущий Олег Кузин.

В начале кризисной ситуации мы думали, что сфера начнет оживать через 2–3 месяца. Сейчас оптимисты верят в робкое движение на рынке лишь в начале сентября, реалисты — мысленно распрощались с работой до следующего календарного года. Уже сегодня к нам обращаются наши партнеры по запросу на декабрь текущего года и первое полугодие следующего.

Ситуация в Москве и регионах

Послабление карантинных мер по стране обнадеживает. В отдельных регионах при соблюдении мер безопасности уже разрешено гулять и заниматься спортом в скверах, постепенно открываются торговые центры и общепит, перестают выдаваться обязательные пропуска для выхода на улицу. Это значит, что в регионах могут скоро разрешить мероприятия.



Ожидается, что в столице проведение массовых мероприятий разрешат в последнюю очередь и с большой долей осторожности, то есть начиная с малоформатных от 50-100 человек и с соблюдением правил безопасности.

Подводные камни снятия ограничений

Нужно быть готовыми к тому, что снятие запрета на организацию мероприятий не повлечет за собой массовый выход людей в свет. Многочисленные опросы в соцсетях показывают, что люди после завершения самоизоляции предпочтут еще какое-то время быть дома.



Маски, антисептики, дистанция, избегание скоплений — все эти действия за последние месяцы вбились в подсознание на уровень привычек. Поэтому должно пройти время, пока пройдет психологический блок на сборы и встречи.



А по опыту наших коллег из Берлина можно ожидать, что для всех мероприятий будут действовать строгие предписания по проведению, обязательные к исполнению.

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Как максимально полезно использовать это время для своего бизнеса

Сейчас и всегда — лучшее время, чтобы помнить о будущем компании. Рано или поздно ситуация на рынке стабилизируется. Поэтому важно, чтобы в этот момент о вас не забыли клиенты. Поддерживайте свой бренд на слуху: развивайте корпоративные сайты, активизируйте работу в соцсетях, сотрудничайте с информационными партнерами.

Пересмотрите сметы и внесите изменения с учетом снижения доходности постоянных клиентов. Разработайте новые программы, ориентированные на среднюю и небольшую доходность компаний. Разработайте нечто новое, что выделит вас среди коллег по рынку. Рассмотрите возможность проведения региональных мероприятий с малыми доходами — в регионах, на мой взгляд, ивент-индустрия оживет быстрее.

Сразу после того, как закончится самоизоляция, напомните клиентам о себе. Предложите скидки или бонусы на услугу, отправьте подарки-образцы. Как показывает практика, 20% клиентов вернутся к вам с заказами, а 30% — порекомендуют вашу компанию.

Уже сегодня сделайте правильные выводы — работайте и формируйте финансовую подушку, чтобы быть готовым в любой момент встретить внештатную ситуацию.

Дорабатывайте или придумывайте новые направления, программы, сценарии. Упаковывайте свои услуги в презентации и говорите о них на сайтах и в соцсетях. Если вы находитесь без заказов в ожидании изменения обстановки — не бездействуйте.

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