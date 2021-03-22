Частный детский сад: с чего начать бизнес

Вокруг рынка частного дошкольного образования существует множество мифов: одни считают, что там много денег, другие — что ловить особо нечего. Как все устроено на самом деле, рассказал Иван Мальцев, основатель Bambini-Club и Binny Native Place .

Шесть лет назад, в 2015 году, когда мы только запускали свой первый частный детский сад в Новосибирске. Эта ниша была совершенно пустой, и, естественно, клиенты восприняли его появление на ура. Можно было относительно безболезненно расти и расширяться до франшизы под единым брендом. Однако вскоре после этого начался бум, и новые частные садики стали открываться один за другим.

На конец 2019 года в России было уже 12 тыс. частных детских садов (на 46 тыс. бюджетных). Особенно активно их количество росло в крупных городах с высокими показателями доходов граждан. Возможно, в относительных цифрах это не так много, но вместе с тем это означает уже совсем другой уровень конкуренции и организации бизнеса.

Чтобы привлечь клиентов в свой садик, уже недостаточно просто стартового капитала, красивой вывески на входе и пары объявлений на «Авито». Так, как все могло бы сработать в 2015 году, это не сработает сегодня.

С чего начинать

Конечно, с рекламы. И тут загвоздка. Несмотря на то, что у предпринимателей сегодня огромный выбор площадок, где можно искать свою аудиторию, по факту все сводится к десятку основных платформ. И если пять-шесть лет назад продвигаться в том же Instagram можно было за копейки, сегодня это потребует куда более серьезных вложений.

Выбор места для будущего садика — от его расположения, доступности и проходимости на 50% будет зависеть наполняемость групп. Если выбрать неудачный адрес, можно просто поставить крест на дальнейшем развитии. Не менее существенный вопрос — стоимость аренды, которая не должна быть выше, чем ожидаемая прибыль. Еще одна частая проблема — профессиональные кадры. Не так просто найти педагогов, которые бы не только владели методикой, но и вкладывали бы в свое дело всю душу и любовь к детям.

Предположим, вы решили все эти задачи: выбрали место, набрали персонал, запустили качественную рекламу, и к вам потянулись потенциальные клиенты. На этом все? Имея за плечами опыт запуска 117 частных детских садов за шесть лет работы, могу уверенно заявить: здесь все только начинается! Потому что мало привлечь родителей — не менее важно убедить их, что именно в вашем детском садике ребенку будет лучше всего.

Возможность выбирать между несколькими частными садиками делает пап и мам на редкость разборчивыми. Как и чем кормят детей, какие у них игрушки, в каких условиях они спят, из какого материала сделана мебель, по каким программам работают педагоги — мелочей здесь нет, и любое сомнение толкуется в пользу того, чтобы развернуться и уйти в другой частный детсад — благо возможности позволяют.

Как привлечь клиентов

Как же сделать, чтобы они не разворачивались и не уходили? Можно, конечно, привлекать клиентов более низкой ценой. Но лично я считаю, что это путь в никуда, потому что с подобным демпингом невозможно держать высокую планку качества и при этом сохранить коллектив: рано или поздно все начнет рушиться.

Более продуктивен другой путь, когда садик выделяется среди конкурентов за счет уникальных преимуществ. Например, никого сегодня не удивить наличием языковых курсов или танцев. Гораздо интереснее, если в дошкольном учреждении выстроена система экологичного воспитания и оздоровления детей, основанная на последних научных достижениях.

Так, например, в сети Binny Native Place мы воплощаем концепцию экологического детского сада на всех уровнях, начиная от образовательных программ, питания, физической активности и заканчивая сеансами галотерапии в соляной пещере.

Уникальные фишки и качество во всем — от технического оснащения до работы с персоналом — это обязательное условие, если вы хотите преуспеть с частным детским садом. Если вы над этим задумались, то, уверен, стремитесь быть лучшими.

Я очень рекомендую проработать каждую деталь: выбрать хорошее место, рассчитать рекламную кампанию, определить свои уникальные преимущества, выбрать цветовые решения для дизайна, прописать внутренние регламенты для персонала, разработать адекватную ценовую политику и так далее.

Сколько нужно денег, чтобы открыть частный детский сад

Могу рассказать о наших цифрах. Чтобы запустить один полностью оборудованный садик сети Binny Native Place, понадобилось 3,6 млн рублей. Сюда входят: ремонт, мебель, игрушки, соляная пещера, пожарная сигнализация, камеры видеонаблюдения и т.п. Кроме того, порядка 1,5 млн рублей понадобятся на рекламу, аренду и зарплаты персоналу. 5,1 млн рублей — это минимальная сумма, которая позволит уже в течение первого квартала выйти на окупаемость с полностью заполненными группами.

Чуть подробнее об окупаемости. Возьмем детский сад площадью 250 кв. м, расположенный в Москве. Согласно санитарным нормам и нашей практике зонирования, он рассчитан примерно на 45 детей. При условии 100% заполняемости мы получаем 45 договоров стоимостью в 50 тыс. рублей каждый, итого 2,25 млн рублей.

Расходную часть составляют: 400 тыс. рублей — аренда, 500 тыс. рублей — фонд оплаты труда, 300 тыс. рублей — реклама, бухгалтерские расходы, налоги и прочее. Всего — 1,2 млн рублей. Таким образом, чистая прибыль при 100% заполняемости составит более 1 млн рублей, а, чтобы просто выйти на самоокупаемость, будет достаточно всего 24 договоров по 50 тыс. рублей.

Итак, если резюмировать все, сказанное выше, имеет ли смысл открывать свой детский сад?

Да, если вы готовы подойти к делу по-настоящему серьезно и с душой. Да, если вы запускаетесь в правильном месте, с хорошей рекламой и концепцией. Да, если вы знаете, что нужно вашим потенциальным клиентам и готовы дать им это: удобное место, полностью оборудованные залы, хорошее, полезное питание, заботливый персонал, современные программы развития. Если это все про вас — у вас есть все возможности, чтобы начать и преуспеть.

Фото на обложке: Garfieldbigberm/shutterstock.com