Продуктовый скаутинг: как оптимизировать затраты при запуске новинки

В бизнесе, как и в охоте на мамонта, важно правильно выбрать цель, исполнителей и срок. Обилие доступных технологий задало тон целому направлению, которое помогает владельцам компаний значительно сэкономить на разработке продукта. На западе оно известно как продуктовый скаутинг.
Георгий Гургенидзе, менеджер по развитию бизнеса notAnotherOne, занимается поиском продуктовых и технологических решений более пяти лет. Зачастую в дизайн-хаус notAnotherOne обращаются не только за разработкой, но и за помощью в поиске уже существующих решений. Георгий подробнее расскажет о продуктовом скаутинге и поделится опытом, как сэкономить время и деньги при разработке продукта.
В новую эпоху охотников (headhunter) и собирателей (acquisition experts) начали появлятся исследователи и учёные — research and development. Все они преклоняются перед ценностью своего труда — capital and business. Верховный жрец, business owner, назначает им задания и миссии.
Скаут продукта — матерый следопыт в бизнесе, знающий самые короткие тропы к богатым идеями и товарами местам. Он подскажет заказчику, с каким производителем иметь дело, и подберет товар в соответствии с требованиями бизнеса.
Когда пригодится скаут
Ваш бизнес встал на ноги торговлей и уже приобрел известность, но вас манит возможность создать свой продукт. Далеко не всегда требуется идти длинной дорогой в надежде на большой куш, иногда можно срезать путь, и именно в такой ситуации вам необходим опытный скаут.
Быстро и эффектно подняться на недосягаемую конкурентам высоту поможет white label, который дает право использовать результаты чужой разработки, и назвать ее своей. Скаут знает несколько десятков потенциальных исполнителей и выбирает наиболее подходящего клиенту, презентует все результаты поиска и на каждое предложение предоставляет дополнительную информацию и комментарии.
Посчитаем
«Зачем мне скаут, если у меня есть свои сотрудники?» — возможно, спросите вы. Предположим, вы столкнулись с необходимостью поиска или создания нового продукта. Для осуществления задуманного у вас есть несколько вариантов действий. Первый и самый очевидный — самостоятельный поиск.
Под такую непростую задачу, разумеется, вам потребуется команда, которая перед поиском будет уточнять задачу и формализовывать требования. В среднем это займет от одного до двух месяцев. После наступает этап охоты за продуктом, который продлится от двух до четырех месяцев с момента поиска всевозможных доступных на рынке решений до оценки их характеристик.
Если предыдущий этап пройден, компании предстоит общение с потенциальными подрядчиками. Там обязательно «всплывет» ряд неизвестных и не описанных ранее в требованиях вопросов, обработка которых займет еще два месяца, поскольку команда потратит время на уточнение деталей.
Итого: несколько поставщиков и несколько вариантов через 6-8 месяцев.
После того, как подрядчик выбран, наступает этап получения и тестирования образцов, и/или поездки к производителю. В случае комплексных проектов с несколькими сторонами-участниками или проектов по разработке/ доработке сложных устройств, коммерческие переговоры и обсуждение контрактных условий могут занять до полугода.
Постановка контроля качества и приемки продукта, а также отгрузка и логистика до места назначения тоже займет какое-то время.
Что из перечисленного можно ускорить?
- Cформулировать требования быстрее;
- Как можно более четко определить круг поставщиков и критерии выбора поставщика;
- Знать, где искать;
- Иметь в стране происхождения устройства людей, способных оценить образец (помимо функциональных характеристик и соответствия заявленным ТТХ, важно оценивать качество материалов, сборки и производить всестороннее тестирование устройства) и компанию-производителя (аудит финансового состояния, производственных мощностей и человеческих ресурсов).
Следуя этим советам, вы сможете найти того самого поставщика не за шесть-восемь месяцев, а за два-три месяца до начала работы с ним.
Как распознать хорошего скаута
Качественный скаутинг отличается от обычного источниками информации, полнотой данных и высоким контекстом подбора решения. У вашего бизнеса обязательно будут конкуренты, и они используют похожие техники поиска инноваций. Скаут может быть как частью компании, так и приглашенным экспертом, его компетенция определяется опытом создания продуктов и пониманием сути запроса.
Хороший скаут всегда увидит альтернативные возможности для достижения цели, отговаривает, где нужно, заказчика от создания продукта с нуля, предлагая доработку уже существующих решений или их полное переиспользование. Тем самым скаут экономит огромное количество времени и денег компании.
Кому подойдет скаутинг и какие сценарии возможны
Стартапам: тест спроса
Рассмотрим случай — новый рынок и стартап. Зачастую стартапы торопятся разрабатывать решение и технологию без досконального изучения рынка. На этапе обращения с просьбой создать прототипы оказывается, что решение уже есть и подходит на 80%. Для теста бизнес-модели целесообразнее взять готовое решение и запустить продажи.
Крупным игрокам: тест идей
Успешный торговец на своем базовом рынке хочет усилить предложение и сканирует дополнительные ниши. В этом случае скаутинг идеально подходит для теста идеи и ниши. Жестких требований к продукту пока нет, спрос можно проверить, показав товар и точно позиционируя.
Крупный игрок ищет отраслевое решение для своей области. Есть много примеров переноса решения из одной отрасли в другую. Задачи решаются похожие, а вот отраслевые требования разные. Как первый шаг в решении отраслевой задачи, скаутинг будет целесообразен, ведь он позволит проверить внутренний сценарий использования.
Приведем пару примеров:
1. Клиенту требуется создать умный ошейник для собак. В своем регионе предложений нет — традиционно в этой стране новые решения заимствуют из США и Европы. На рынках США и Европы доступны к заказу устройства, которые не подходят клиенту на 100% (поддержка беспроводных стандартов передачи данных и диапазонов, других ТТХ), к тому же, они дорогие.
Помощь скаута: посмотрим на задачу шире. Есть множество решений для трекинга в Азии, но с другим применением. Например, логистика, транспорт, трекеры для детей. Это значит, что можно найти контакт с компанией-производителем решений для другой сферы, и договориться о доработке/кастомизации решения.
Вот здесь пригодится помощь опытного скаута. Учитывая бум трекеров для детей, возникший в странах Азии около пяти лет назад как в форм-факторе часов, так и форме различных брелоков, и распространившийся на Европу, сузить круг поиска до производителей детских трекеров — довольно логичный и простой шаг.
2. Создатели мобильного приложения решили сделать фитнес браслет, который бы награждал пользователей криптовалютой за пройденные шаги. Изучив рынок браслетов, пришли к выводу, что нужна своя разработка. Все внутренние эксперты (разработчики ПО) утверждали, что договориться с производителем браслета на изменение ПО невозможно.
Помощь скаута: скаут помог найти производителя/разработчика, который был готов при гарантированном объеме закупки внести изменения в ПО браслета. Цена за штуку была чуть ниже ожидания клиента, но минимальный объем изначально оказался значительно выше.
Скаут помог найти компромисс и договориться с производителем о комфортном для заказчика минимальном объеме и приемлемой цене. В результате компания получила производителя, готового вносить изменения, и продукт, соответствующий исходным требованиям.
Post Scriptum
О пользе, которую скаут может принести бизнесу, можно говорить долго, но и рядовым сотрудникам стоит присмотреться к этому пока еще редкому специалисту. Дружить со скаутами стоит директорам по разработке, маркетингу, продажам и развитию, а также всем участникам программ по цифровизации.
Главное, не спутайте скаута со сталкером. Сталкеры, как сороки, тянут все блестящее в ваше гнездо, скаут же скрупулезно подбирает только то, что нужно именно вам.
Фото на обложке: Mimafoto/shutterstock.com
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