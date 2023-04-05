7 неочевидных ошибок в продвижении агентства недвижимости

Можно продавать громкими лозунгами, не заботясь о том, что может заинтересовать потенциальную аудиторию. При такой стратегии продвижения клиенты тоже будут — но недолго. И про хорошую репутацию, к сожалению, тоже придется забыть.

Фейковая реклама

Некоторые компании часто используют яркие, кричащие заголовки, которые вводят людей в заблуждение. Это делается прежде всего для привлечения как можно большего количества лидов.

Продвижение бизнеса в интернете подорожало от 30% до 90% после блокировки соцсетей. Борьба за клиента в информационном пространстве увеличилась. В ход пошли сомнительные инструменты, в том числе — использование классифайдов с недостоверными данными.

Например, «Квартира по цене капучино» или «квартиры бизнес-класса в центре Москвы от 10 млн рублей».

Схема стара, как мир: клиент обращается в компанию, выясняется, что квартиры нет — она якобы забронирована. Далее менеджер предлагает другую, но она оказывается в разы дороже. Основная задача здесь — любой ценой заполучить покупателя.

Кто-то поведется на фейковую рекламу, позвонит в агентство или придет в офис. Однако львиная доля потенциальных покупателей разочаруется, не получив желаемое, и покинет компанию с намерением больше никогда в нее не возвращаться. Вряд ли после такого инцидента кто-то порекомендует организацию родным и знакомым.

То же самое касается и объявлений на «Авито» или ЦИАН: не нужно давать заведомо ложную информацию, например, о площади объекта или его стоимости. Это только вызовет волну негатива. На реальные сделки так выйти сложно, да и заработать репутацию надежной компании — практически невозможно.

Переобувание в воздухе: с «элитки» на «комфорт»

Премиум-сегмент временно просел, а комфорт-класс неплохо продается. Многие компании, которые всегда позиционировали себя как высокобюджетные и осуждали «простых» коллег, сейчас заявляют, что и бюджетный сегмент можно продавать.

Еще несколько лет назад многие агентства реализовывали исключительно элитное жилье. Они указывали на сайте или в соцсетях, что работают только с недвижимостью стоимостью выше 10 или 15 млн рублей, изначально отсеивая большое количество потенциальных клиентов.

Сейчас такие компании продают квартиры более бюджетных застройщиков, например, «Самолет» или ПИК, — убрав любые ограничения в своих интернет-ресурсах.

Такая радикальная смена стратегии отталкивает людей. Клиенты с небольшими бюджетами, которые обращались ранее, не будут повторно взаимодействовать с теми, кто им отказал. В то время как покупатели, готовые приобрести объект по высокой цене, потеряют доверие к компании после подобного финта.

Изначально нужно выстраивать политику компании, исходя из того, что все проекты хороши, но пока вы работаете только с премиальным сегментом.

Как только элитная недвижимость «проседает» в продажах, можно реализовывать жилье комфорт-класса, а через полгода-год, когда спрос пойдет вверх, — вернуться к более дорогостоящим объектам.

При этом важно дать понять людям, что компания не является экспертом по объектам комфорт-класса, но основатели решили освоить этот сегмент из-за большого числа достойных проектов.

Дискредитировать другие сегменты рынка или организации нельзя. Деловая этика и репутация — превыше всего.

Неверно использованные инфоповоды

Важно не просто рассказать о нововведениях, а найти ту пользу для клиентов, которая в них есть. Например, вот-вот закончится действие льготной ипотеки. Субсидированные кредиты вскоре станут недоступными.

Кто-то в этом случае будет трубить: «Быстрее, ЦБ отменяет льготную ипотеку, покупайте квартиры прямо сейчас!».

Так делать не стоит.

Разложите людям по полочкам: сейчас выгода составляет столько-то, завтра возможностей будет меньше — и опять приведите цифру. Общаться с клиентами, как с дураками — заведомо проигрышная история. Как только вы доступно расскажете, что скрывается за конкретным инфоповодом, вы с большей вероятностью получите лояльных покупателей и реальные сделки.

Нарушение воронки продаж

Нередко маркетологи при первом касании:

объясняют клиентам, как проходит сделка,

рассказывают о технических характеристиках конкретной квартиры,

углубляются в детали договора.

Затем менеджеры повторяют за ними, совершая ту же ошибку.

Но это нарушает логику принятия решения клиентом и не мотивирует двигаться дальше.

Важно, чтобы все работали в связке: маркетологи привлекали лиды, менеджеры — конвертировали их в реальных покупателей.

Важно контролировать каждый этап взаимодействия с клиентом. Например, на первой встрече или звонке нужно познакомить человека с компанией, донести ценность вашей компании. И только потом предложить подходящий запросу и задачам клиента жилой комплекс. Это поможет покупателю выбрать жилье, а ваша экспертиза в его глазах усилится.

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Рассылка каталогов

Многие агентства недвижимости до сих пор рассылают каталоги потенциальной аудитории. Они считают это единственным способом лидогенерации, но его нельзя назвать эффективным.

Согласно внутренней статистике, процент тех, кто перешел в сделку, — менее единицы. В то время как компании, которые используют многочисленные маркетинговые инструменты (контент-маркетинг, диджитал-продвижение, PR) для привлечения клиента, могут похвастаться конверсией в 10% и более.

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Акцент на продукте

Часто в центре рекламной кампании стоит жилой комплекс. С одной стороны, понятно: рекламируется продукт, который надо продать. С другой стороны, возникает вопрос — а где здесь клиент? При продвижении конкретного объекта, нужно исходить из потребностей человека. Того, кто и будет там жить.

Если проект рассчитан на семьи с детьми, расскажите о его преимуществах.

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Например, что это единственный комплекс в районе, где на момент сдачи в эксплуатацию будут работать два детских сада и школа на пятьсот учащихся. Добавьте, что число мест в новом детском саду равно среднему числу жителей конкретного корпуса. Покупатель сможет переехать в новую квартиру и сразу отдать детей учиться.

Самое важное при продвижении — идти от покупателя. Именно он будет жить в этом комплексе. Любой проект— это инструмент для комфортной жизни, а не просто жилые площади.

Поэтому маркетинг агентства недвижимости прежде всего должен основываться на:

интересах,

желаниях,

возможностях человека.

Таким образом можно привлекать клиентов, которым действительно подходит проект, и тех, кто с большей вероятностью заключат сделку.

Убеждать или «прогревать» не нужно, если правильно подобрать продукт и грамотно рассказать о нем.

Уход из социальных сетей

После блокировки «Нельзяграм» аудитория сети уменьшилась почти в пять раз. Почти что столько же блогеров и брендов перестали вести свои страницы. Это значит, что сейчас компании могут «забрать» их внимание — увеличить органические охваты, привлечь трафик, повысить узнаваемость бизнеса.

Около 76% людей покупают в социальных сетях — более того, финальное решение о покупке половина пользователей принимает после анализа интернет-ресурсов компании (социальных сетей, официального сайта, поисковых систем). Поэтому стоит вести страницу организации во всех доступных социальных сетях

Ошибки при продвижении агентств недвижимости могут привести к потере бюджета и снижению объема продаж.

Реклама не работает, если использовать устаревшие или непродуманные инструменты для конкретной компании. Они не привлекают клиентов и даже наносят непоправимый урон репутации.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney