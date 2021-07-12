Как компании сократить углеродный след? Есть 6 идей

Сергей Хомяков, генеральный директор компании в России и СНГ, рассказал, как Poly сокращает углеродный след, и поделился конкретными шагами, которые может сделать каждый бизнес уже сейчас.

Так, компания Poly , которая создает аудио- и видеоустройства для конференций, а также настольные телефоны, программное обеспечение и сервисы для аналитики, решила подвести первые итоги недавно запущенной программы по сокращению углеродного следа: в 2020 году углеродный след компании составил 12 382 т СО2-экв, из которых около 25% приходится на основную производственную площадку в Тихуане (Мексика). Это на 7% меньше, чем в 2019 году.

Изменение климата — серьезная проблема, и крупные компании по всему миру уже взяли на себя ответственность за ее решение. Бороться с глобальным потеплением под силу бизнесу любого масштаба, и верный способ это сделать — начать сокращать углеродный след (иначе говоря, объем выбросов углеродного газа).

Сокращение углеродного следа — это длительный процесс, и без стратегии здесь не обойтись. Работа ведется в трех направлениях: измерение, мониторинг и непосредственно сокращение выбросов.

Также отдельно друг от друга рассматриваются углеродный след от прямой деятельности (производства, оказания услуг и так далее) и тот, на который компания влияет косвенно (например, топливо, которое сжигает двигатель потенциального клиента, пока тот едет за продуктом).

Главное, сформулировать цель кампании — достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа или уменьшить его на определенный процент.

Начинать работу по сокращению углеродного следа нужно со сбора полной информации о текущих выбросах углеродного газа. После проводится аудит. Чтобы оптимизировать процесс сбора данных и консолидировать их в одном месте, используется специальное программное обеспечение, в которое уже заложены принятые стандарты учета.

Ключевая задача на этом этапе — привлечь локальных сотрудников и обучить их пользоваться этой системой, координировать сбор, загрузку и анализ данных по выбросам на каждом небольшом участке. Также для сбора данных можно внедрить систему автоматического считывания показаний счетчиков.

Проанализировать углеродный след целого предприятия сложно, но разбитая на маленькие отрезки, эта задача уже не кажется такой неподъемной. Когда система сбора данных о выбросах будет налажена, можно переходить к конкретным действиям.

Устойчивый дизайн помещений

Речь идет о дизайне всех зданий компании, включая офисные и производственные. Экологически устойчивый дизайн — это такое проектирование помещений, при котором на их содержание тратится меньше ресурсов, а также используются возобновляемые ресурсы, например, солнечная энергия. Другое название таких сооружений — умные.

Снизить энергопотребление — задача не очень сложная, и начинается она с освещения. Устойчивый дизайн предполагает использование только светодиодных ламп, которые работают в сочетании с датчиками движения, которые автоматически включают и выключают свет, и датчиками освещения — они регулируют яркость в зависимости от освещенности в конкретный момент.

Все три главных объекта Poly в Сан-Хосе, Санта-Круз (США) и городе Хофддорп (Нидерланды) оснащены солнечными панелями на крыше. На здании европейской штаб-квартиры в Нидерландах расположены солнечные панели, которые позволяют использовать возобновляемую энергию для функционирования здания.

Система центрального отопления и охлаждения работает от двух геотермальных тепловых насосов. В основе действия насоса — температура земли. Зимой она служит для нагрева, а летом — для охлаждения.

Это связано с явлением тепловой инерции: на глубине шесть метров и ниже температура земли практически постоянна и равна средней температуре воздуха в этой местности в течение года. Управление всеми процессами происходит через систему мониторинга энергопотребления.

Производство

Если компания занимается производством, то ее углеродный след будет значителен для атмосферы. Фабрики по определению более энергоемкие, чем офисные здания. Компенсировать часть этих выбросов возможно еще на этапе проектирования, предусмотрев использование возобновляемой энергии там, где это возможно.

Фабрика Poly в Мексике, где расположено самое масштабное производство, считается одним из самых крупных проектов в области солнечной энергетики в Латинской Америке — площадь 4 284 солнечных панелей, установленных там, равняется площади двух футбольных полей.

Требования к экологичности касаются не только самого производства, но и комплектующих, которые используются в процессе. На этом этапе к сокращению углеродного следа подключается отдел закупок.

Нужно установить четкие требования к экологичности, которые будут учитываться при отборе и утверждении деталей.

Эти требования могут быть встроены в программное обеспечение Agile Product Lifecycle Management — решение по управлению жизненным циклом продуктов.

Упаковка

В Poly постоянно ищут способы улучшить упаковку и сократить ее воздействие на окружающую среду. Этим занимаются специализированные группы промышленного дизайна и проектирования упаковки, которые отвечают за выбор материалов, разработку компонентов и форматов упаковки с учетом важных экологических аспектов.

Прежде всего нужно отказаться от создания индивидуальной упаковки для каждого продукта и модели, ведь реальной необходимости в этом нет. Все устройства могут помещаться в коробки разных размеров, изготовленные из одного и того же легкого материала.

Например, у Poly пять размеров коробок для гарнитур. При разработке дизайна и спецификации упаковки был заранее просчитан углеродный след каждой из них: он зависит от веса коробки и типа использованных материалов. Например, самая большая коробка весом 424,3 гр. оставляет углеродный след равный 0,569 кг CO2, а самая маленькая весит 78,2 гр., оставляя углеродный след в 0,085 кг CO2.





Контрольные цифры в упаковке

В упаковке важен не только размер, но и материал, из которого она сделана. Желательно использовать возобновляемые, содержащие вторичное сырье и подлежащие переработке материалы, например, гофрированный картон, бумагу и чернила на водной основе. Важно ориентироваться на то, чтобы процент содержания таких материалов был как можно выше.

При определении подходящей упаковки нужно стремиться к максимальному соотношению размеров продукта и коробки. Допустим, габариты продукта 25*20*10 см, то есть его объем 62,5 см3. Если взять коробку объемом 100 см3, то соотношение будет 0,625 — это мало.

В случае с коробкой объемом 65 см3 соотношение размеров продукта и упаковки приблизится к максимальному, то есть к единице. Это один из показателей, обозначенных Коалицией по устойчивой упаковке (Sustainable Packaging Coalition, США).

На этапе проектирования упаковки рабочая группа Poly проводит полный экологический анализ, который включает такие измерения: общий вес упаковки, соотношение продукта и упаковки, содержание вторичного сырья на единицу продукции, содержание возобновляемых материалов на единицу продукции и углеродный след на единицу продукции. Кроме того, пластиковые элементы упаковки можно заменить формованной целлюлозой.

Дизайн продукта

При разработке устойчивого продукта учитывается его экологическое, социальное и экономическое влияние на протяжении всего времени, пока продукт существует.

Чтобы лучше понять это воздействие, используется оценка жизненного цикла. Она заключается в подробном анализе углеродного следа на каждом ключевом этапе, начиная с производства и заканчивая утилизацией продукта.

Влияет даже материал, из которого изготавливаются самые небольшие детали.

Также в профиле углеродного следа продукта учитывается его энергоэффективность — количество энергии, необходимое для работы. Международные стандарты (PAS 2050:2011, ISO 14044:2006 и др.) пошагово определяют, как проводить оценку жизненного цикла продукта. Ими нужно руководствоваться.

Конечная цель здесь — сделать оценку жизненного цикла частью проектирования каждого производимого продукта.

Утилизация и переработка

То, что станет с отслужившими продуктами, также влияет на углеродный след компании. Поэтому важно, чтобы работа по сокращению углеродного следа продолжалась даже тогда, когда продукт вышел из поля зрения производителя.

Самый верный способ для этого — запустить программу по переработке продукта и упаковки, предоставив возможность сдать отслуживший свой срок продукт. Стопроцентного уровня переработки достичь чрезвычайно сложно, но большинство материалов все же подлежат вторичному использованию.

Производитель лучше всех знает, из чего состоит его продукт. Он же и сможет разобраться в тонкостях его переработки на высоком уровне. Здесь все же важно учесть и интересы пользователя — сдать продукт на переработку должно быть легко и удобно.

Как получить максимум

Определить цель и составить стратегию по сокращению выбросов углеродного газа. Посчитать текущий объем выбросов и наладить регулярный сбор показателей. Продумать экологически устойчивый дизайн используемых помещений — сократить потребление электроэнергии, задействовать возобновляемые ресурсы. Закупать комплектующие с наименьшим углеродным следом. Требования к экологичности закрепить в Agile Product Lifecycle Management — решении по управлению жизненным циклом продуктов. Унифицировать упаковку для разных продуктов, использовать возобновляемые, содержащие вторичное сырье и подлежащие переработке материалы. Уменьшить размер упаковки: соотношение объемов продукта и коробки должно стремиться к единице. Проводить оценку жизненного цикла продукта: измерять углеродный след на каждом ключевом этапе. Запустить программу по сбору и переработке отслужившего продукта и упаковки.

Фото на обложке: Sunshine Seeds/shutterstock.com

