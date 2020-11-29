Онлайн-бар и розыгрыши наборов еды: как помочь сотрудникам пережить удаленку

Людмила Демина, руководитель отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций Rambler Group, рассказывает, как они помогают сотрудникам справляться с удаленкой и чувствовать себя комфортно.

Во время пандемии многие компании не прекращают наем, но сталкиваются с новой проблемой. На удаленке интегрировать новичков в команду намного сложнее. С другой стороны, сложившиеся команды могут начать терять мотивацию.

Знакомство с компанией и коллективом

Одной из самых удачных идей стала программа «Бадди» (от англ. buddy — приятель). Она предназначена для адаптации новых сотрудников. Каждому новичку выделяется бадди, который погружает его в нашу культуру и рассказывает о правилах. Бадди — это не наставник, это друг, который поможет быстрее сориентироваться в новой обстановке. Идея возникла во время одного из штурмов с сотрудниками. Мы сразу опробовали систему в удаленном режиме и поняли, что она жизнеспособна.

Судить об итогах программы пока рано, но мы уже получаем положительную обратную связь от новых сотрудников. По их словам, благодаря этой методике им значительно проще погружаться в корпоративную культуру.

Вывод: стандартное понимание программы предполагает личный контакт, но даже в дистанционном формате дружеское плечо играет большую роль в адаптации.







Компенсация неформального общения

Еще одним интересным решением стал «Рамблер бар». Идея проекта принадлежала одной из команд разработки и состояла в создании своеобразного виртуального бара в Zoom, где все посетители выпивают (от чая до алкогольных напитков) и общаются в неформальной обстановке.

Позже ребята разнообразили посиделки: каждый четверг они устраивали лекции и предлагали всем желающим попробовать себя в формате спикера TED. Авторами выступали друзья и коллеги, которые рассказывали о воркауте, истории татарских народов, прыжках с парашютом и многом другом. Теперь у всех посетителей «Рамблер бара» есть памятный бейдж на портале.

Вывод: зачастую самые рабочие идеи принадлежат командам, главное — помогать и реагировать на просьбы о поддержке.





Создание позитивной повестки

Весной, когда случился локдаун, многие компании начали соревноваться онлайн в продуктивности: проводить челленджи, снимать ролики и всячески вовлекать сотрудников в рабочий процесс. Мы поддержали тренд, но оценив вовлеченность, поняли, что важнее помочь людям перезагрузиться и отвлечься с минимальными затратами сил и времени.

На корпоративном портале мы стали создавать публикации со сводками хороших новостей, предложили придумывать названия фильмов, добавляя к ним «на самоизоляции», разыгрывали наборы еды (за которой никто не рисковал выходить) и получили позитивный отклик и благодарность коллег.





Вывод: рабочее пространство может стать зоной комфорта и помочь спрятаться от негативной новостной повестки.





Случайный кофе

Еще одной рабочей практикой в условиях изоляции стал случайный кофе онлайн. Это периодические кофе-брейки. С их помощью мы решали все те же задачи: компенсация живого общения, создание единого поля для команд и смещение фокуса с коронавирусной повестки.

Сотрудники знакомились, показывали друг другу вид за окном, обсуждали последние новости и договаривались встретиться в офлайне. Чтобы коллегам было еще интереснее, мы привлекали по одному топ-менеджеру на каждую серию встреч.

Вывод: кофе-брейки стали еще одним слоем социального клея, который объединил сотрудников. Это воссоздавало атмосферу классического рабочего дня, когда люди могут отвлечься от работы на чашку кофе и обсудить волнующие вопросы. Программа пользовалась большой популярностью среди сотрудников еще и благодаря привлечению топов ко встречам. Общение с ними позволило сформировать открытую доверительную среду и чувство защищенности.





Много онлайна

Весной мы перевели все наши мероприятия (встречи с топ-менеджерами, знакомство с командами и митапы) в онлайн. Всего мы провели 19 мероприятий, которые в среднем посещали около 50% сотрудников, а на встречу с генеральным директором приходили рекордные 80% команды.

В офлайне для нас эти цифры были недостижимы. Так мы смогли не только продолжать держать личный контакт и обсуждать новости, но и адаптировать новеньких, которые могли знакомиться с руководителями, узнавать о достижениях и быстрее понять, сколько интересных проектов и возможностей их окружает.

Вывод: перевод привычных форматов в онлайн может повысить эффективность работы и отлично дополнить офлайн, когда он станет возможен.







Жизнь после самоизоляции

Для многих компаний адаптация на удаленке до сих пор представляется невыполнимой задачей. Мы перенесли часть программ по адаптации новых сотрудников в онлайн-формат, что позволило снизить стресс, связанный с выходом на новую работу и быстро посвятить новичков в жизнь компании.

Программа по компенсации неформального общения сделала сотрудников более вовлеченным в жизнь компании, встречи за случайным кофе воссоздавали атмосферу рабочей повседневности, а поддержка позитивной повестки помогала отвлечься от негативных новостей. Все это позволило сотрудникам сосредоточиться на работе. Одну из ключевых ролей сыграла программа «Бадди», которая помогла адаптироваться новичкам.

Сотрудники с удовольствием принимали участие в различных активностях. В пиковых мероприятиях (например, в прямой трансляции генерального директора) принимало участие до 80% команды.





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