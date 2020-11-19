Директор по удаленной работе: кто это и чем занимается

Facebook — не исключение. Все больше людей работают из дома, и крупные компании вводят позицию директора по удаленной работе. Вот чем ему предстоит заниматься.

CEO Facebook Марк Цукерберг решил позволить сотрудникам работать из дома до лета 2021 года и обещал перевести половину работников компании по всему миру на дистанционный режим в течение следующих 5-10 лет.

В 2019 году, еще до пандемии, технологическая компания GitLab наняла Даррена Мерфа на должность директора по удаленной работе. Он обеспечивает опыт всех дистанционных сотрудников. С начала пандемии Мерф выступал в роли советника для других компаний, в том числе и Facebook, помогая им разрабатывать успешные модели удаленной работы.

Бринн Харрингтон, вице-президент по развитию людей в Facebook, говорит: «Даррен Мерф был для нас хорошим советником. Он помог нам определить, какие шаги нужно предпринять для перехода».

Ответственность за осуществление этого перехода ляжет на плечи нового директора.

Вот что говорится в вакансии: «Директор по удаленной работе будет стратегическим мыслителем, который понимает, что такое распределенные и виртуальные команды. Он будет заниматься построением отношений и инициировать изменения. Наш идеальный кандидат — тот, кто сможет развивать нашу стратегию удаленно работы, быть увлеченным и проницательным, проектировать опыт, совершенствовать процессы и управлять изменениями».

Требования к этой должности включают:

более 15 лет опыта работы в ведущих кадровых командах, удаленной рабочей силе, кадровом отделе или кадровых операциях;

продемонстрированные результаты создания и поддержания сложных межфункциональных связей;

опыт разработки стратегии, создания и управления изменениями;

опыт творческого мышления и моделирования новых идей;

опыт работы в постоянно меняющейся среде;

степень бакалавра или эквивалентный опыт работы в HR.

«Мы ожидаем, что офисы по-прежнему будут важны с точки зрения талантов, — говорит Харрингтон. — Но удаленная работа — это тоже значимая часть будущего. Мы ищем человека с влиянием, навыками и опытом, который поможет развитию компании. Переход на дистанционный режим полностью изменит подход к управлению».

Харрингтон рассчитывает закрыть вакансию директора по удаленной работе к концу года, и чем скорее, тем лучше. Она рассказывает: «Переход на дистанционный режим уже идет. Отдельные команды действуют независимо и определяют, как это — работать удаленно. Наша проблема заключается в том, что мы рискуем не создать единый опыт Facebook».

Инклюзивный подход

Facebook хочет, чтобы у всех сотрудников — неважно, работают ли они в офисе или удаленно — был одинаковый опыт работы.

Харрингтон рассказывает: «Удаленный опыт должен быть единым опытом для всего Facebook. Нам нужно, чтобы сотрудники были успешны, независимо от того, где они находятся. Мы должны быть в состоянии обеспечить единый опыт работы для разных команд. Этот человек будет отвечать за того, как будет выглядеть работа в Facebook и возглавит масштабную трансформацию культуры».

Харрингтон отмечает, что удаленным сотрудникам может понадобиться больше контроля и помощи, но компании должны думать и о тех, кто работает в офисе. «Мы знаем, что мы не можем просто создать удаленный опыт и оставить офис в прежнем состоянии. Мы должны помогать людям быть успешными там, где они есть. Когда мы определяем, каким будет опыт сотрудников в отдаленном будущем, то обнаруживаем, что для него нужны те же вещи, которые обеспечивают инклюзивность — обсуждение карьеры, понимание того, что нужно сотрудникам и более структурированный подход».

Станет ли должность директора по удаленной работе распространенной?

CEO Job.com Арран Стюарт ожидает, что это произойдет. Он отмечает: «Я вижу сдвиг в сторону найма удаленных специалистов, тех, кто знает, как управлять и получать максимальную эффективность от удаленных команд. Несколько технологических компаний из Кремниевой долины и области залива Сан-Франциско обещают работать из дома, по крайней мере, до следующего лета, а некоторые, например, Microsoft, заявили, что их сотрудники могут не возвращаться в офис. Это не умаляет того факта, что эти компании нуждаются в руководителе, который поможет добиться максимума от коллектива».

По словам Стюарта, хотя название должности кажется новым, сама она таковой не является. «Многие организации уже управляют удаленными техническими командами, — говорит он. — Но позиция, которую создает Facebook, выводит компанию на новый уровень ответственности, организации и структуры. Я определенно ожидаю, что другие последуют этому примеру с аналогичными должностями. Скорее всего, тренд распространится и в других областях, но технологии часто реагируют быстрее и опережают всех, а другие отрасли следуют их примеру».

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock