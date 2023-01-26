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Хотите повысить эффективность работы ресторана? Вот 5 IT-решений, чтобы это сделать

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Евгения Махнева
Евгения Махнева

Основатель консалтинговой компании Management factory, эксперт в сфере ресторанного бизнеса

Анастасия Удальцова

Автоматизация процессов в ресторанном бизнесе призвана упрощать работу сотрудников и увеличивать показатели. Однако если внедрять все, что есть на рынке, обилие инструментов запутает и клиента, и команду.

Какие технологические решения действительно помогут увеличить конкурентоспособность, повысить выручку и снизить расходы, рассказывает основатель консалтинговой компании Management factory и эксперт в сфере ресторанного бизнеса Евгения Махнева. 

Хотите повысить эффективность работы ресторана? Вот 5 IT-решений, чтобы это сделать

1. IT-системы бронирования, телефонии, информирования гостя о бронировании

Традиционный бумажный вариант бронирования мест, включающий в себя книгу резервов, куда вручную вносятся номера телефонов гостей, по результатам наших опросов, тратит до 50% времени менеджерского состава и хостес.

Чтобы освободить сотрудников от выполнения рутинных задач и позволить им сфокусироваться на более важных вопросах, стоит ввести IT-системы бронирования, телефонии и информирования гостей. 

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Для внедрения систем бронирования есть несколько причин.

 

Экономия времени

При использовании книги резервов рассадка, продолжительность пребывания и ограничения по времени определяются практически вручную. На поддержание этой документации требуется не только время хостес и менеджерского состава, но и высокий уровень их компетенций. 

При использовании систем бронирования нужно внести информацию в базу, отмечать приход и уход гостей — и посадка будет, как на ладони. 

 

Контроль качества

Внедрив систему виртуальной АТС (ВАТС) с записью звонков, менеджер ресторана сможет контролировать, как персонал общается с гостями по телефону.

Это позволит корректировать обучение сотрудников и контролировать качество обслуживания.

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Повышение лояльности

Синхронизация IT-решений для бронирования и телефонии (система телефонии ВАТС, iiko) позволяет получать данные для анализа предпочтений гостей.

Информация, которую в ручном режиме собрать практически невозможно, позволит вам сделать важные выводы и ответит на вопросы:

  • как часто возвращаются гости,
  • где они предпочитают сидеть,
  • какие блюда предпочитают.

Применив эти данные, вы сможете продемонстрировать внимание к желаниям гостя, называть его по имени при звонке и бронировать ему «любимый» стол, что повысит лояльность ваших гостей.

Стоит внедрить систему бронирования в мессенджерах, тогда гостям будет еще удобнее. 

 

2. IT-системы для управленцев

В ресторанном бизнесе важнейшим критерием успеха пока остается человеческий фактор.

Обеспечить выполнение задач персоналом возможно не только с помощью налаженной системы мотивации и дисциплины, но и благодаря IT-системам для постановки задач, которые пока не получили широкое распространение в ресторанном бизнесе. 

 

Простой таск-менеджмент

Неналаженная электронная система постановки задач в ресторане может стать преградой на пути эффективного управления командой. После формирования у сотрудников привычки использовать таск-менеджер, руководитель сможет видеть глобальную картину работы ресторана: от успехов маркетологов до доставки новой посуды.

Так вы сможете быстрее понять, в чем заминка и кто отвечает за данную задачу — это проще, чем писать в чаты или обращаться к каждому сотруднику лично. 

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Важно, что в начале использования таких систем могут возникнуть трудности: нужно будет напоминать сотрудникам о системе, учить их ставить в ней задачи и контролировать использование программы.

Однако после того, как все эти этапы будут пройдены, вырастут:

  1. скорость выполнения задач,
  2. эффективность работы команды.

Идеи и планы не нужно будет держать в голове, а значит, вы точно не забудете о них.

 

3. Технологические платформы для обучения, аттестации персонала

На конкурентоспособность и успех ресторана напрямую влияет компетентность его персонала (поваров, барменов, официантов).

Тем не менее, процесс обучения и аттестации сотрудников зачастую оказывается трудно реализуемым и затратным по времени и ресурсам. Оптимизировать эти процессы помогают технологические платформы. 

 

Необходимость аттестации в цифровом формате

Печатные материалы — не лучший вариант для обучения: читать их долго и неудобно, это затягивает процессы.

Технологические платформы решают две задачи:

  1. внедряют удобный для молодого поколения видеоформат обучения;
  2. позволяют тестировать персонал по окончании курсов.

Это особенно комфортно, если у вас большой штат сотрудников. 

 

Как выбрать?

В первую очередь необходимо определить, насколько компетентны сотрудники и какими знаниями уже обладают, поставить цели обучения.

Разберем на примере линейного персонала:

  • для барменов и поваров необходимо знание технологических карт,
  • для сотрудников зала — сервис и знание меню.

После оценки этих навыков можно отследить уровень готовности сотрудника к работе. Затем необходимо определить свой бюджет и подобрать платформу с подходящим набором функций.

Например, в качестве бесплатной площадки можно использовать Classroom от Google, для работы с вложениями подойдет Service Guru, а для разработки обучения с нуля — GetCourse

 

4. Приложения для чек-листов и отчетности 

Из-за большого количества монотонных задач (открытие и закрытие заведения) в ресторанном бизнесе, сотрудники часто могут что-то упустить или забыть.

Решением стали приложения для чек-листов и отчетности, которые включают в себя список рутинных дел сотрудников, с которым они могут сверяться во время работы.

В этом случае вероятность забыть о чем-то практически равна нулю.

Например:

  • платформа автоматизации операционного менеджмента Mojoform помогает с организацией выполнения ежедневных задач и обеспечивает отчетность по результатам;
  • облачная платформа Retailiqa для мобильного аудита, задач, фотоотчетов, промо-акций. 

Подобные приложения отлично подходят для собеседований, чтобы не забыть задать все ключевые вопросы и отметить характеристики сотрудника. С их помощью можно легко контролировать показатели и формировать отчеты, а еще это экономия бумаги и решение проблемы с хранением документации.

Экономия времени и сил, по нашим исследованиям, может достичь 70%, а внедрение таких приложений увеличит эффективность в 1,5 раза.

Такие результаты возможны, если вы ответственно изучаете отчеты и вносите нужные поправки. 

 

5. CRM — системы лояльности для гостей

Конкурентоспособность в ресторанном бизнесе поддерживается в том числе за счет удержания гостей и создания системы лояльности, которая обеспечивает повторное посещение заведения.

Для этой задачи подойдут CRM-системы, которые обеспечивают анализ и удержание вашей аудитории — для ресторанного бизнеса это могут быть Loona и ReMarked.

Три задачи, которые решит CRM-система: 

  1. создание базы гостей; 
  2. анализ их потребительского поведения; 
  3. создание персонифицированных предложений для разных гостей и рассылка СМС или push-уведомлений. 
Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Совет: CRM-систему стоит полностью интегрировать с уже существующими решениями в ресторане:

  • телефонией,
  • системой бронирования,
  • рассылкой СМС и push-уведомлений,
  • системой учета (iiko).

Тогда вы сможете составить детальный портрет вашего гостя и использовать полученные данные в маркетинговых целях, чтобы создать больше точек контакта с гостем. 

Чтобы успешно внедрить CRM-системы лояльности в ресторане, стоит обратить внимание на реализацию следующих этапов:

  1. выбор инструментов взаимодействия с гостями совместно с маркетологом: необходимо выявить, какие предложения стоит ввести и через какие каналы будет проводиться коммуникация с гостями; 
  2. информирование персонала о существующей системе и контроль знаний и компетенций сотрудников в отношении CRM-систем. 
  3. формирование мотивации для персонала за установку карт лояльности гостям и поддержание функционирования CRM-системы ресторана. 

 

Заключение

Сейчас на рынке много разнообразных CRM-систем. При выборе необходимой стоит отталкиваться от потребностей конкретного ресторана:

  • наличия модификаций для доставки,
  • дисконтных карт и бонусов за их оформление,
  • специальных предложений. 

Важно, что возможность внедрения новых технологических решений в ресторане лучше заранее обговорить с IT-специалистами. Кроме того, в начале использования необходимо следить, как гости реагируют на применение новинок. 

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Чтобы внедрение IT-систем было эффективным и принесло ожидаемые результаты, лучше действовать поступательно: 

  • стоит начать с платформы для обучения и аттестации персонала, которая поможет новым кадрам пройти этап адаптации и влиться в рабочий процесс; 
  • затем нужно внедрить приложения для чек-листов и отчетности, чтобы контролировать сформированную систему обучения и работу персонала в соответствии со стандартами; 
  • далее можно переходить к проработке коммуникации с гостями, поэтому необходима CRM-система, которая поможет формированию лояльности. IT-системы бронирования стоит подключить практически одновременно с CRM, чтобы синхронизировать их работу; 
  • в последнюю очередь внедряются IT-системы для управленцев, с их помощью можно будет контролировать работу всех установленных ранее систем. 

Таким образом, внедрение технологических решений в работу ресторана или кафе при правильном подходе и постоянном контроле, по нашим оценкам, поможет сохранить до 15% рабочего времени персонала и повысить возврат клиентов на 10-20%. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / NDAB Creativity

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