Зачем и как уезжают русскоязычные предприниматели в Великобританию

Великобритания последние три года занимает второе место в мире по удобству экосистем для стартапов в рейтинге The Global Startup Ecosystem Report. Для поддержки иммиграции предпринимателей правительство страны предлагает специальные визы для основателей инновационных проектов. Как переехать в Великобританию для ведения бизнеса, рассказывает Евгений Павлов, основатель компании Tech Nomads.

По каким причинам уезжают

Рассмотрим основные причины, по которым русскоязычные предприниматели уезжают в Великобританию.

Рекордные инвестиции

В 2022 году Великобритания установила рекорд по уровню венчурных инвестиций с общим объемом финансирования, превышающим 13 млрд фунтов. Эта тенденция продолжилась и в 2023 году, что говорит об уверенности инвесторов в перспективности стартап-пейзажа страны. А по состоянию на 31 августа 2023 года в Великобритании 134 компании-единорогов, что уступает только США и Китаю.

Разнообразие бизнес-ландшафта

К началу 2021 года в Великобритании работали 5,6 млн частных компаний. При этом в Лондоне базировались более миллиона предприятий. Доминирующим сектором в стране остается FinTech. Хотя инвестиции также направляются в здравоохранение, образовательные технологии и стартапы, ориентированные на устойчивое развитие.

Успех иммигрантов

По данным Job Creators, в 2023 году 39% быстрорастущих британских компаний имеют основателя, родившегося за границей. При этом иммигранты составляют 14,5% населения страны. Этот тренд также заметен среди британских единорогов: 65% из 14 компаний имеют по крайней мере одного иностранного соучредителя (Co-Founder).

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Регуляторная поддержка

Правительство Великобритании реализовывает политику, которая помогает создавать благоприятную среду для стартапов и инвесторов. Такие инициативы, как Future Fund и налоговые льготы для инвесторов, способствуют притоку капитала в компании на ранних стадиях развития.

Великобритания также удвоила количество стартап-акселераторов и инкубаторов до 750 за последние пять лет. В стране есть венчурные фонды и государственные гранты для стартапов: Playfair Capital, Accel Partners, Balderton Capital, BGF, Growth Capital, Index Ventures, Octopus Ventures, SMART (Innovate UK).

Как уезжают

Ранее известная как виза новатора, сегодня UK Innovator Founder Visa — это, на наш взгляд, наиболее эффективный способ для релокации опытных Tech- и IT-лидеров. Согласно официальной статистике на www.gov.uk, с сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г. 520 международных предпринимателей получили визы Innovator или Innovator Founder. Показатель на 107% превышает количество новаторских виз, выданных в предыдущем году.

Процесс подачи заявки на визу UK Innovator Founder

Для получения визы UK Innovator Founder в сфере технологий или IT предприниматель должен соответствовать требованиям:

владеть английским языком на уровне B2;

иметь 1,270 фунтов стерлингов на банковском счете;

предложить инновационную идею и бизнес-план, которые будут подтверждать жизнеспособность и масштабируемость проекта;

получить одобрение бизнес-плана от уполномоченной организации Великобритании (Endorsement body).

Последнее, но не менее важно — это объем инвестиций. Требования визы по инвестициям составляют ноль фунтов стерлингов. При этом рекомендуется иметь личные сбережения или подтвержденные инвестиции от сторонних инвесторов или зарубежных инвестиционных фондов, достаточные для запуска бизнеса в Великобритании. В противном случае вам могут отказать в Endorsing body.

Общее время от начала подготовки кейса до получения визы — 6 месяцев. После получения Endorsement-письма на подачу документов отводится до 3 месяцев. После получения визы есть еще 3 месяца на въезд в страну.

У кого больше шансов получить визу

Высокие шансы на получение визы UK Innovator Founder имеют технологические предприниматели, которые обладают:

Навыками и опытом реализации технологических проектов на зарубежных рынках. Например, вы CEO, CPO, CMO или другой C-level руководитель в технологической компании, где вы создали или были частью команды, которая разработала продукт или сервис и реализовала его на зарубежном рынке, продемонстрировав конкретные результаты и метрики. Патентами или разработками, которые готовы к патентованию для сервиса или продукта на текущем рынке, или на европейских рынках, включая Великобританию. Профильным образованием, подтверждающим знания и навыки в технологической сфере. Проработанным бизнес-планом, включающим финансовое проектирование со сценариями развития бизнеса и детальным анализом рынка Великобритании. Финансовыми документами, подтверждающими наличие личных сбережений и вложений инвесторов и венчурных фондов. Командой специалистов: CTO, CPO или других экспертов, готовых руководить созданием и реализацией технологического продукта или сервиса. Это не означает, что вся команда должна присутствовать при подаче на визу или находиться в Великобритании. Например, CTO может находиться на Кипре. В то время как основной заявитель — CEO, подавать на визу.

Что стоит помнить при подаче документов на визу

Не думайте, что письмо с подтверждением (Endorsement letter) гарантирует получение визы. Министерство внутренних дел Великобритании (Home office) будет тщательно перепроверять ваш бизнес-кейс и потребует представления всех документов, которые были использованы для получения Endorsement letter.

Home Office также может задать дополнительные вопросы заявителю для подтверждения предоставленной информации, включая сведения об инновациях в продукте, составе команды проекта и наличии финансовых средств: личных или инвестиционных.

Кроме того, несоблюдение иммиграционных правил может негативно повлиять на решение о выдаче визы. Если окажется, что вы уже работали в стране без визы, вам могут отказать. Более того, если у вас уже были отказы по визе в другие страны, это также повод для отказа.

Помимо благоприятных условий для стартапов, предприниматели выбирают Великобританию для развития бизнеса из-за доступа к десяткам типам виз. Вариант, который чаще всего выбирают русскоговорящие, — виза UK Innovator Founder.

Как добавить уверенности себе и своему проекту при переезде

Подобрать иммиграционную компанию, которая специализируется на технологической индустрии. Найдите людей, которые оценят шансы и дадут конкретные советы по улучшению бизнес-кейса. Они детально подготовят реалистичный бизнес-план, а квалифицированные юристы помогут в получении Endorsement letter.

Сформировать команду, которая будет работать на общий результат. Найдите команду профессионалов, которая разделяет вашу цель и предвкушает выход на новые рынки. Заряженные сотрудники будут мотивировать и поддерживать проект до победного.

Проработать бизнес-план. Тщательная проработка бизнес-плана должна включать: анализ рынка (исследование товаров, услуг и какие у них продажи), анализ конкурентов (поможет минимизировать риски неудач и определить целевую нишу). Также вы должны обосновать, почему ваш продукт или сервис более инновационен, чем у конкурентов. План должен содержать маркетинговые стратегии и финансовое сопровождение для реализации и роста проекта.

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