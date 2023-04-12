Запустить стартап и не провалиться: где и как «подстелить солому»

Анастасия Кузьмина — эксперт-аналитик компании IT_One. Два года назад ее команду привлекли к работе над заказным стартапом — требовалось перевести офлайн-операции в онлайн, подключить возможность проводить электронные сделки. В материале Анастасия поделилась советами, как избежать трудностей в организации, общении с заказчиком и командой и успешно запустить проект с нуля.
Решите оргвопросы
Для начала необходимо спланировать процесс выработки решения. Иначе можно погрязнуть в обсуждениях, спорах и встречах с заказчиком и командой разработки.
- Спланируйте повестку и список участников встреч;
- Назначьте модератора, который будет вовремя возвращать всех к ключевым вопросам.
Без четкого плана и тайминга вы обречены обсуждать каждый раз один и тот же вопрос, причем с людьми, которые не всегда принимают решения.
Не пишите длинные тексты. Как правило, они не дают однозначного понимания проблемы, и никто не хочет их читать, сверять отличия. Выходом может стать инфографика.
В своем проекте мы пришли к заказчику с диаграммой, объясняющей придуманный нами простой линейный сценарий. За основу взяли ключевые функции, которые бы позволили составить минимальный продукт. Обозначили необходимые шаги реализации, прописали особенности и ограничения. Это позволило быстро согласовать с заказчиком MVP.
Начинать нужно с того, что хорошо продумано и реализуемо. Это ускорит процесс согласования и даст вам больше времени. Планируйте в первую очередь те работы, которые сможете технически поддержать.
В стартапе должен быть «тоталитаризм мнений».
Зоопарк из них допускать нельзя, иначе неизбежны конфликты внутри команды.
Отрегулируйте коммуникации
В процессе проработки набора функциональностей у команды неизбежно возникают вопросы к заказчику. И хорошо, если с ним выстроены партнерские, доверительные отношения:
- это позволит быстрее договариваться,
- выбирать наиболее оптимальные решения в ходе обсуждений,
- придерживаться их в дальнейшем.
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Если участники команды плохо знают друг друга и обладают разным бэкграундом, то важно еще на старте обсудить и утвердить единую терминологию. Иначе вы будете говорить об одном и том же, используя разные понятия. А это прямой путь к непониманию, спорам, дискуссиям и бесконечным встречам.
Последних, к слову, бывает во время проекта так много, что из-за плотного графика начинаются переработки, а к концу дня сложно вспомнить, о чем шла речь утром.
В этом случае я рекомендую оставлять «следы» — рисовать схемы прямо во время встреч.
- Это поможет зафиксировать решение в памяти.
- Включает синергию всех участников — они могут высказываться, поправлять элементы схемы, добавлять новые. Такой процесс гораздо увлекательнее, чем просто смотреть на монитор во время онлайн-встреч:
- схемы более универсальные, чем тексты;
- визуалам их легче воспринимать;
- каждый может рисовать их в любой удобной программе (Visio, Miro);
- картинку легче вспомнить;
- у всех в голове единое понимание и точка отстройки для принятия дальнейших решений.
Безусловно, такой подход может оказаться психологически сложным для тех участников, кто ранее его не практиковал. Люди могут переживать, что плохо рисуют, но ровные и красивые линии тут совершенно не важны. Главное — начать.
Со временем будет получаться все лучше и лучше, пройдет стеснение, и все оценят однозначную пользу и выгоду схем.
Еще один рабочий вариант — сразу делать записи онлайн в формате минуток, в которых фиксировать:
- дату встречи;
- тематику;
- что именно обсуждали и почему;
- какое решение приняли;
- что необходимо сделать в следующий раз. При этом очень важно указывать ответственного и срок исполнения. Об этом нередко забывают.
Такие нехитрые инструменты позволяют сильно продвинуться в договоренностях с заказчиком, сделать нужный рывок. Заказчик сразу видит результат встречи и у него не возникает вопросов, что за резюме ему прислали, и о чем в итоге договорились.
Если не успеваете писать минутки, зовите помощника, например, дополнительного аналитика. Пока вы ведете демонстрацию, он фиксирует все ключевые моменты и комментарии. Либо выделяйте 30 минут после встречи, чтобы самостоятельно прописать все минутки.
Если этого не делать и сразу писать требования для разработки, можно столкнуться с рядом проблем:
- Будут возникать ситуации в духе «отработал, а результата нет»
Не зафиксировано на бумаге — значит не было.
- Сложнее будет готовить обязательные отчеты
В стартапах требования к ним жесткие: нужно все время озвучивать, что происходит на проекте и как он продвигается.
Подготовка минуток процесс отчетности сильно упрощает. Вы пересылаете их менеджеру, он выводит информацию в статус, пишет, что сделано и какие договоренности зафиксированы, а также кто и что должен сделать на следующем этапе.
Это удобно — не нужно устно и не по одному разу все пересказывать, стараясь не упустить важные детали
- Когда участников много, сложно до всех донести нужную информацию
Минутки можно просто переслать каждому, и если возникнут вопросы — обсудить их на встрече отдельно. Это проще, чем проводить устные беседы с каждым.
- Заказчик может в одностороннем порядке начать менять требования, условия договоренностей, пытаясь под них подстраивать и себя, и вашу команду
Из-за этого начинают сдвигаться сроки проекта и возникают претензии.
Письма с минутками — ваша страховка в переговорах с представителями заказчика. Опираясь на факты, вы всегда сможете прокомментировать причины задержки и все нестыковки.
Так, в нашем проекте это привело к смене заказчика и более эффективной работе.
- Сложно вспомнить, что нужно сделать на следующей встрече
Минутки упрощают планирование последующих задач для команды.
Сформулируйте нефункциональные требования
Нефункциональные требования (НФТ) — это то, без чего не обходится ни один стартап. Что к ним относится:
- операционная система;
- СУБД;
- нормативная документация;
- значения производительности;
- требования смежных систем;
- цветовая гамма и стиль интерфейса;
- tone of voice для общения с пользователями.
В существующем проекте НФТ собрать всегда несложно, потому что есть прод, и на него можно собрать текущую статистику, прикинуть динамику. В новом проекте это может оказаться гаданием на кофейной гуще и настоящей головной болью.
НФТ дают большую неопределенность, и на них надо закладывать много времени. Даже если задача кажется простой, понятной и очевидной — заложите минимум х2, чтобы успеть все в срок.
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Если заказчик не может предоставить необходимые данные, придумайте все самостоятельно:
- найдите открытую статистику;
- составьте несколько сценариев;
- нарисуйте графики по разным показателям;
- итоги представьте заказчику, чтобы он выбрал наиболее подходящий и близкий к реальности вариант.
Но это тоже определенный риск, так как можно буквально «попасть пальцем в небо» и остановиться на тех НФТ, которые в сотни раз превышают реальные. Из-за этого архитектура решения сильно усложнится, а разработка и тестирование потребуют гораздо больше усилий.
Поэтому первые релизы стоит планировать, как пойдет.
Не упирайтесь в архитектуру, делайте, как получается. Но обязательно потом запланируйте время на модернизацию решения
Расширяйте команду
Вы спроектировали систему, поняли, как ее делать, и пришли к выводу, что она будет огромная. Значит, необходимо расширять команду. Иерархия при этом может быть выстроена по продуктовым дивизионам. Под каждым находится лид по разным направлениям. Под ним уже senior и regular.
- Учитывайте нагрузку лидов
Если помимо текущих задач им придется проводить технические интервью, встречаться с заказчиком и командой, встраивать в процессы новых сотрудников и еще тянуть regular в случае отсутствия senior, то они быстро выгорят.
И тогда даже простейшие задачки будут вызывать отторжение и раздражение, а значит — снизится скорость разработки системы.
- Подготовьте шаблоны — как именно необходимо формулировать требования
Иначе участники проекта будут писать их совершенно по-разному в силу своего видения.
- Если организуете большой найм персонала, проводите его волнами
Набрали несколько senior, ввели их в команду, через месяц — следующая волна.
Обязательно нужны перерывы на встраивание новичков в команду. Бесконечный наем в режиме «бешеной белки» очень опасен — вместо увеличения производительности вы получите ее снижение.
К примеру, у нас была задача на 100 человеко-часов. До расширения мы делали ее за один спринт силами трех команд. После того, как команд стало шесть, ничего не изменилось — задача по-прежнему занимала один спринт.
Мы очень много времени тратили на коммуникации и производительность снижалась. А из-за того, что наем шел неравномерно, получили во времени разные бутылочные горлышки. То не хватало фронта, то архитекторов, то еще кого-то.
Рост команды должен быть сбалансированным.
Организуйте пространство для работы с заказчиком
Вы запустили MVP, но задач по-прежнему много, приоритет у них меняется, а заказчик не может структурировать требования.
Что с этим делать?
- Разработайте правила работы и внедрите единое рабочее пространство. Это может быть, например, бизнес Jira, где вы сможете мониторить статусы задач, ход их выполнения и на чьей стороне они находятся — вашей или заказчика.
- Всю переписку можно вести в бизнес Confluence — так она не теряется среди писем или сообщений в чатах. Требования и комментарии видны обеим сторонам, оперативно отрабатываются и всегда можно поднять историю.
Такой подход делает все процессы прозрачными и наглядными для участников и позволяет решать вопросы гораздо быстрее. Заказчик видит, какие задачи находятся в проработке, в плане или уже в разработке, и не тратит время на выяснение статусов.
Резюмируем
- Стартап сильно отличается от запущенного проекта. Поэтому все нужно продумать заранее.
- Сколько людей — столько и мнений. Учитесь договариваться и слышать друг друга.
- Фиксируйте абсолютно все. Лучше всего — схемой. Вместо тысячи слов проще нарисовать одну, понятную всем схему.
- Обязательно записывайте минутки, не надейтесь на заказчика. У него свой интерес, у вас — свой. Всегда должны быть факты для подстраховки на случай споров.
- Используйте такие инструменты, как бизнес Jira и бизнес Confluence. Этим вы избавите себя от множества проблем.
- Будьте готовы к тому, что все сделанное на старте можно выкинуть. Это тяжело, но факт.
- Много времени уйдет на построение команды, потому что стартап запускается всегда небольшим количеством единомышленников и хорошо понимающих друг друга людей. Но как только он разрастается, растет и команда, и смежные проблемы.
- Как стартап ни планируй и ни продумывай все детали, он пойдет иначе. Поэтому, оценки и сроки надо перезакладывать.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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