Как стартапу выжить в период кризиса — выбираем стратегию

О том, как стартапам пережить кризис и какую стратегию выбрать, рассказывает Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

Особенно остро эта проблема стоит перед молодыми фаундерами, которые в конце 2021 года разрабатывали бизнес-план на будущее и не знали, какие изменения произойдут в экономике.

Турбулентность экономики диктует бизнесу свои условия. Предпринимателям приходится находить быстрые решения, чтобы сохранить свои компании.

Куда и к кому обращаться за помощью?

Если вам нужны средства на перезапуск или выращивание проекта, можете обратиться к государственным грантам, субсидиям и участвовать в программах поддержки малого и среднего бизнеса. Информация об этом, включая данные о других мерах, есть на портале по поддержке МСП.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предлагает бизнесу юридические консультации, в том числе по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций.

Кроме того, существует база экспертов из различных отраслей, которые проводят бесплатные консультации представителям МСП.

Наша платформа — поддерживающий элемент экосистемы инноваций, наряду с ТLeta Capital, Школой управления «Сколково» и др. Мы проводим антикризисные программы и готовим специальные материалы для стартапов и представителей компаний.

От чего лучше отказаться?

В условиях кризиса необходимо более взвешенно относиться и принимать решения в части получения венчурного капитала и финансирования.

«Расплачиваться» за инвестиции придется будущей выручкой, а в ситуации кризиса четко просчитать потенциальные затраты не всегда возможно.

Стоит также избегать займов. При текущей процентной ставке вероятность «потопить» свой проект, не выплатив кредит, становится выше.

Какие шаги стартап может предпринять самостоятельно, чтобы выжить?

Антикризисный менеджмент

Управление компанией, даже если это молодой стартап, в период кризиса — серьезное испытание. Можно выделить несколько пунктов, которые помогут упростить задачу и систематизировать ваши антикризисные меры.

Антикризисная стратегия. В условиях внешнего кризиса нужно оперативно перестроить работу с учетом возможных рисков.

Стратегия должна содержать не только вероятные угрозы, но и пошаговые инструкции, о том, как решить ту или иную проблему.

Разумеется, составить исчерпывающий перечень не получится, но наличие антикризисной стратегии поможет создать ощущение относительной стабильности и наладить базовые процессы.

Бизнес-план. Внесите изменения в свой бизнес-план.

Целевая аудитория. Поддерживайте высокое качество продукции, чтобы ваша аудитория не перешла к конкурентам.

Рынок. Рассмотрите возможности расширить свое присутствие и зайти в новые ниши.

Постарайтесь максимально сократить расходную часть, при этом сохраняя качество вашего продукта. Избегайте увольнений и урезания зарплат. В условиях турбулентности лучше планировать финансовые потоки на 13 недель вперед (три месяца + одна неделя).Но если вы видите, что интерес клиентов к продукту падает, рассмотрите возможность сменить целевую аудиторию и определите для своего проекта новые ниши и рынки сбыта.Вы можете искать нестандартные решения внутри вашего продукта или предложить другие сферы его применения. Ищите новых партнеров и подрядчиков. Возможно, вы поймете, что в новых условиях нужно совершить трансформацию концепции продукта — пивот

Отслеживание инициатив государства

Правительство уже приняло и продолжает рассматривать ряд инициатив, которые могут оказать поддержку МСП. В их числе:

Приостановление валютного контроля. Федеральная налоговая служба приостанавливает проведение проверок соблюдения валютного законодательства до особого распоряжения.

До 1 июня 2022 года отменена блокировка операций по счетам должников.

Для субъектов МСП смягчены меры административного взыскания при выявлении нарушений.

Кредитные каникулы и выдача кредитов на льготных условиях .

и . Мораторий на банкротства. До ноября 2022 года дела о банкротствах физических и юридических лиц по заявлениям от кредиторов возбуждаться не будут.

Эта мера не касается двух указов Президента РФ — о продаже валютной выручки на внутреннем рынке и выведении валюты за пределы России без открытия счета, а также о порядке проведения операций с нерезидентами.Это позволит уменьшить риски неплатежеспособности, которые возникают из-за введения различных ограничений в рамках международных санкций.Так, после первого нарушения последует предупреждение, а не штраф. При повторном нарушении штраф будет взыскиваться в меньшем объеме, чем раньше.

Так как налоговые и прочие льготы для МСП появляются сейчас достаточно регулярно, рекомендуем отслеживать их, чтобы не упустить новые возможности для своей компании.

Аудит компании

Введение многочисленных санкций и ограничений не означает, что компании не могут вести бизнес с иностранными партнерами.

Есть фонды, в том числе Untitled ventures, YellowRockets, TMT Investments, Sistema VC и др., которые не планируют заканчивать сотрудничество с российскими стартапами. Лишь некоторые вводят ограничения.

Более того, для многих фондов кризис был и остается возможностью выгодно инвестировать.

Российским стартапам, которые намерены продолжать поиск и развивать сотрудничество с иностранными партнерами, рекомендуется пройти так называемый санкционный аудит.

Это важно, потому что сейчас сформировался и продолжает меняться сложный механизм первичных санкций, вторичных санкций, контрсанкций, под которые может попасть бизнес.

Эти механизмы знают профессиональные аудиторы, которые проверят вашу компанию на наличие рисков и предложат варианты, как их избежать.

Сделав такой аудит один раз, стартап может быть уверен в том, что его средства не окажутся арестованы, а партнеры смогут вести с ним совместную работу.

С другой стороны, в настоящий момент и на протяжении ближайших месяцев стартапы, которые ориентированы только на отечественный рынок, скорее всего, смогут получать финансирование в основном от российских инвесторов.

Если бизнес ориентирован частично на внешний рынок, а частично на Россию, то такая схема не будет рабочей — стартапам придется выбирать.

Сегодня эксперты называют одним из вариантов действий релокацию бизнеса, и в середине марта, например, примерно треть стартапов в области кибербезопасности заявили о готовности «перевезти» бизнес из России.

Telegram-канал «Приехали!» для тех, кто планирует переезд и перенос бизнеса за границу

Многим предпринимателям придется искать новую нишу, которые, кстати, освободились после ухода из России крупных международных компаний. В частности, это легкая промышленность, производство бытовой химии, мебели и товаров для дома, IT, ремонт оборудования и т.д.

Главное — не паниковать и мыслить рационально. Любые внешние изменения — это вызов для игроков рынка, а сильные потрясения — стресс. Такие инструменты как антикризисная стратегия помогут вам систематизировать информацию и приступить к разрешению проблем.

В ряде случаев может понадобиться внешняя поддержка, к примеру, финансовая, юридическая, экспертная.

Часто самое сложное — сделать первый шаг: обратиться в госструктуры за консультацией или подать заявление на грант, начать подготовку антикризисной стратегии или провести брифинг с командой.

Фото на обложке: Shutterstock / Dylan Gillis