9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Такие значительные изменения на рынке дают возможность для развития местного бизнеса. Генеральный директор сервиса учета финансов «ПланФакт» Игорь Боев проанализировал, какие ниши смогут развиться в предстоящий кризис, и предложил девять перспективных бизнес-идей.

В феврале-марте 2022 года некоторые международные бренды ушли с российского рынка, другие приостановили деятельность.

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Производство бытовой химии и средств гигиены

Средства гигиены — товары первой необходимости, их будут покупать в любой кризис. Бытовую химию могут частично заменить «народными средствами», но полностью спрос тоже не исчезнет. Люди могут выбирать более бюджетные варианты, но тем не менее продолжат покупать товары.

Некоторые продукты исчезнут с полок российских магазинов — по крайней мере, на какое-то время. Один из лидеров рынка Procter & Gamble уже заявил, что продолжит поставлять только средства базовой гигиены. Компании принадлежат бренды Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Head & Shoulders, «Миф», Mr. Proper, Blend-a-med.

Оставшиеся продукты подорожают из-за нарушенных логистических цепочек и нестабильного курса рубля. Сыграет роль и ажиотаж: уже сейчас потребители стремятся покупать зарубежные товары «про запас».

Отечественные средства гигиены и бытовая химия будут стоить дешевле на фоне зарубежных. И если наладить крупное производство и вложить средства в маркетинг, будет шанс занять хорошую долю рынка взамен ушедших брендов.

Пошив и продажа одежды

Спрос на одежду останется — она нужна всегда, вне зависимости от окружающей обстановки. Но крупных игроков на российском рынке стало значительно меньше: Adidas, Nike, Puma, Levi’s, H&M и другие бренды приостановили продажи.

Зарубежные интернет-магазины тоже временно потеряли российских пользователей из-за того, что не могут принять у них оплату заказов. Например, на Shein не работает ни один из доступных способов оплаты.

У потребителей практически не останется выбора — они будут вынуждены покупать продукцию российских брендов. И если создавать качественную стильную одежду, есть все шансы стать местным Levi’s.

Производство мебели и товаров для дома

Один из крупнейших продавцов сегмента — IKEA — приостановил работу. Компания планирует вернуться на российский рынок, но когда это произойдет, неизвестно. Можно начать свое производство мебели и товаров для дома: спрос на них ожидаемо снизится в период кризиса, однако продажи все же будут.

Для быстрого наращивания прибыли важно наладить серийное производство и предложить потребителям такое же соотношение цены и качества, какое предлагали зарубежные бренды.

Программное обеспечение и IT-инфраструктура

Глобальная цифровизация вынуждает бизнес использовать IT-решения, однако выбор теперь ограничен. Некоторые компании уходят с российского рынка: например, о приостановке продаж объявила Atlassian — разработчик Jira и Confluence.

Создание отечественных IT-решений перспективно по двум причинам:

спрос на местное IT уже растет и ожидаемо будет расти дальше — об этом говорил генеральный директор группы компаний «Эттон» Ефим Климов;

государство планирует оказать поддержку IT-отрасли: обещано освобождение от некоторых налогов, снижение ставок по кредитам, разнообразные гранты.

Благодаря поддержке стартовать в IT будет легче, чем в любой другой нише.

Ремонт оборудования

Поставки нового оборудования в Россию закрыты или оно значительно выросло в цене. Поэтому за ремонтом будут обращаться чаще.

Открывать официальные представительства зарубежных брендов нет смысла. Они зависят от производителей и должны закупать оригинальные запчасти напрямую у поставщиков, что невыгодно в сложившейся ситуации. Лучше создать компанию, работающую с разными брендами — можно будет закупать запчасти в Китае и не думать о сложностях доставки.

Какое оборудование ремонтировать? Обратите внимание на те ниши в вашем регионе, которые заняты преимущественно импортным оборудованием. Это могут быть швейные производства, фермы, строительные площадки.

Внутренний туризм

Рынок внутреннего туризма уже вырос из-за пандемии коронавируса, во время которой страны закрывали границы. Сейчас он тоже будет расти — большое количество россиян предпочтут путешествовать внутри страны по двум причинам:

Часть зарубежных курортов недоступна, потому что воздушное пространство закрыто. Добираться до них наземным транспортом долго и неудобно, а иногда может обойтись дороже билетов на самолет.

Курс доллара вырос. Теперь для полноценного отдыха на зарубежных курортах нужно больше денег, а они будут не у всех.

Те, кто предпочтут российские курорты зарубежным, будут обращаться к местным туроператорам. Вы можете предложить потребителям необычные туры или бюджетные решения, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Аутсорсинговый бизнес

На аутсорсе можно предлагать услуги юристов, бухгалтеров, финансистов, маркетологов, специалистов по миграции и многие другие. Все зависит от того, в какой нише у вас экспертиза.

В послепандемийный период рынок аутсорсинга рос — в частности, стали более востребованы бухгалтерские и налоговые услуги. В нынешний кризис спрос тоже будет расти. Аутсорсинг обходится дешевле штатных единиц, и компании, которые будут стремиться к оптимизации расходов, скорее выберут его.

В период пандемии коронавируса спрос на образование вырос, потому что из-за карантина у людей появилось время на дополнительное образование. Сейчас люди продолжат обучение, чтобы остаться конкурентными на рынке труда: повысить квалификацию либо освоить другую профессию.

Возможно, спрос на онлайн-обучение снизится из-за кризиса, и стартовать будет сложнее. Однако если начать развивать бизнес сейчас, в будущем есть все шансы занять хорошую долю рынка.

Бизнес с Китаем

Эта идея охватывает множество ниш. Можно наладить поставки продукции из Китая — возить то, что будет востребованно из-за ограничений на российском рынке. Это одежда для детей, бытовая техника, средства гигиены.

В 2021 году у России уже был рекордный товарооборот с Китаем. Сейчас он ожидаемо вырастет: Китай не прерывал экономических отношений с Россией, наши страны граничат, и доставлять товары можно по железнодорожным путям.

Это — базовые идеи для тех, кто хочет открыть бизнес. Очевидно, что каждую из них нужно проверять — анализировать конкурентов в регионе, смотреть на потребности рынка и ожидаемый спрос, составлять детальный бизнес-план. Грамотная подготовка, планирование и детальный учет финансов помогут создать рентабельный бизнес.

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