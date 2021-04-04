Зеленый коридор: стоит ли устраиваться в международную компанию для переезда за границу

Найти работу мечты за границей вполне возможно. Мария Комиссарова руководит отделом управления клиентскими отношениями, аналитики и стратегии развития клиентов «Райффайзенбанка», а с мая будет трудиться в Вене. Она рассказала, поможет ли трудоустройство в международной компании отъезду за границу.
Для начала немного о моем опыте. В «Райффайзенбанк» на роль руководителя группы аналитики и отчетности я пришла в апреле 2018 года. В марте 2019 я уже возглавила отдел CRM. С этого момента мы сильно трансформировали функцию: наняли сотрудников на позиции Data Scientist, начали использовать Open Source-решения, из двух групп выросли в четыре, среди которых две платформы – AI и CRM.
В конце прошлого года я откликнулась на вакансию из рассылки группы RBI (международная банковская группа «Райффайзен Банк Интернациональ»), прошла серию собеседований, а в мае 2021 начну работать Customer Value Management (CVM) Lead группы RBI в Вене. Я буду искать зоны роста внутри группы банков, находить решения и убеждать присоединиться к экспериментам, а затем, в случае успеха, разворачивать последние на всю группу.
Работа в международной компании – билет за границу?
Верно ли утверждение: чтобы найти хорошую работу за рубежом, нужно устроиться в международную компанию в России? На мой взгляд, только отчасти. Преимущества есть: вы будете первым узнавать о вакансиях штаб-квартиры, благодаря постоянному network-взаимодействию ваши достижения проще заметить на глобальном уровне, вы будете знать отраслевые нюансы лучше, чем внешние кандидаты.
Однако никаких реальных привилегий в конкурсе на глобальные позиции (как, впрочем, и на локальные) у сотрудников нет. Внешний кандидат имеет равные шансы, и если он будет способен принести больше пользы бизнесу, выберут его. Так что мотивация «я здесь только чтобы уехать» при выборе локального работодателя точно не оправдывает себя.
Я знала, что переход из российского «Райффайзенбанка» в RBI вполне возможен, и видела подобные кейсы за время своей работы, но это было для меня приятным бонусом, а не самоцелью.
Когда переезд за границу не имеет смысла
Переезд за границу совсем не обязательно способствует карьерному росту. К примеру, в начале карьеры в «Райффайзенбанке» во время командировки в Вену я увидела вакансию PO по Advanced Analytics в CRM. Казалось бы, роль в штаб-квартире интереснее, чем в региональном подразделении. Но в тот момент позиция в России была гораздо более сложной и, на мой взгляд, амбициозной с точки зрения профессионального развития.
За три года функция CRM в группе изменилась, нужно решать немного другие задачи. Теперь мне предстоит развить навык убеждения – например, я буду предлагать банкам группы инициативы, которые не сделают сиюминутный существенный вклад в KPI, но станут фундаментом для развития в перспективе.
Как вклад в бизнес конвертируется в портфолио
Повысить шансы на получение работы за рубежом может вклад в бизнес, а также привычка мыслить чуть шире, чем требуется на локальном рынке. Важную роль в положительном исходе моего собеседования сыграли проекты, реализованные моей командой в «Райффайзенбанке», которые актуальны и для банков группы RBI. Один из таких – продвинутая аналитика Next Best Transaction.
В сотрудничестве с технологическими партнерами и с использованием машинного обучения банк научился предсказывать наиболее вероятную категорию трат и в режиме реального времени предлагать бонусы и партнерские программы. К примеру, клиент расплачивается нашей картой в баре в пятницу, банк, анализируя транзакционную активность, «понимает», что этот клиент с высокой долей вероятности в ближайшее время вызовет такси, и предлагает ему в реальном времени скидку на поездку.
Как локдаун снимает ограничения
Казалось бы, повсеместный локдаун в европейских странах и невозможность очного собеседования должны были поставить в режим ожидания все решения о приеме на работу иностранцев. В то же время у людей возрос уровень доверия к инструментам удаленного взаимодействия.
Covid-19 – важный момент в моем решении о переезде. Раньше мощным стоп-фактором для меня была потеря связи с друзьями и семьей. Прошлый год показал, что можно жить в любой точке мира и не терять связи с теми, кто тебе дорог. У меня большая семья, и для меня это очень важно.
Несколько советов, которые помогут не только получить желанную работу в другой стране, но и не пожалеть о своем решении:
- Не ставьте переезд самоцелью. Работа в международной компании увеличивает шансы на получение оффера за рубежом: вы первыми получите доступ к вакансиям в штаб-квартире, будете погружены в контекст и, наконец, ваши локальные достижения могут заметить на глобальном уровне. Однако стратегия «устроюсь в компанию, чтобы перевестись» на практике не работает.
- Перед тем, как откликаться на зарубежную вакансию, убедитесь, что работа будет способствовать профессиональному развитию больше, чем перспективы на локальном рынке. Переезд за границу не равен карьерному росту.
- Реализуйте амбициозные проекты на своей текущей работе, по возможности актуальные не только на локальном, но и на глобальном рынке. Ваш вклад в бизнес обязательно заметят и учтут.
- Если переезд действительно важен в вашей профессиональной деятельности, то дерзайте, не позволяя временным сложностям остановить вас. Любые ограничения могут сыграть на руку.
Фото: fizkes/shutterstock
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