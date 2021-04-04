Зеленый коридор: стоит ли устраиваться в международную компанию для переезда за границу

Найти работу мечты за границей вполне возможно. Мария Комиссарова руководит отделом управления клиентскими отношениями, аналитики и стратегии развития клиентов «Райффайзенбанка», а с мая будет трудиться в Вене. Она рассказала, поможет ли трудоустройство в международной компании отъезду за границу.

Для начала немного о моем опыте. В «Райффайзенбанк» на роль руководителя группы аналитики и отчетности я пришла в апреле 2018 года. В марте 2019 я уже возглавила отдел CRM. С этого момента мы сильно трансформировали функцию: наняли сотрудников на позиции Data Scientist, начали использовать Open Source-решения, из двух групп выросли в четыре, среди которых две платформы – AI и CRM.

В конце прошлого года я откликнулась на вакансию из рассылки группы RBI (международная банковская группа «Райффайзен Банк Интернациональ»), прошла серию собеседований, а в мае 2021 начну работать Customer Value Management (CVM) Lead группы RBI в Вене. Я буду искать зоны роста внутри группы банков, находить решения и убеждать присоединиться к экспериментам, а затем, в случае успеха, разворачивать последние на всю группу.

Работа в международной компании – билет за границу?

Верно ли утверждение: чтобы найти хорошую работу за рубежом, нужно устроиться в международную компанию в России? На мой взгляд, только отчасти. Преимущества есть: вы будете первым узнавать о вакансиях штаб-квартиры, благодаря постоянному network-взаимодействию ваши достижения проще заметить на глобальном уровне, вы будете знать отраслевые нюансы лучше, чем внешние кандидаты.

Однако никаких реальных привилегий в конкурсе на глобальные позиции (как, впрочем, и на локальные) у сотрудников нет. Внешний кандидат имеет равные шансы, и если он будет способен принести больше пользы бизнесу, выберут его. Так что мотивация «я здесь только чтобы уехать» при выборе локального работодателя точно не оправдывает себя.

Я знала, что переход из российского «Райффайзенбанка» в RBI вполне возможен, и видела подобные кейсы за время своей работы, но это было для меня приятным бонусом, а не самоцелью.

Когда переезд за границу не имеет смысла

Переезд за границу совсем не обязательно способствует карьерному росту. К примеру, в начале карьеры в «Райффайзенбанке» во время командировки в Вену я увидела вакансию PO по Advanced Analytics в CRM. Казалось бы, роль в штаб-квартире интереснее, чем в региональном подразделении. Но в тот момент позиция в России была гораздо более сложной и, на мой взгляд, амбициозной с точки зрения профессионального развития.

За три года функция CRM в группе изменилась, нужно решать немного другие задачи. Теперь мне предстоит развить навык убеждения – например, я буду предлагать банкам группы инициативы, которые не сделают сиюминутный существенный вклад в KPI, но станут фундаментом для развития в перспективе.

Как вклад в бизнес конвертируется в портфолио

Повысить шансы на получение работы за рубежом может вклад в бизнес, а также привычка мыслить чуть шире, чем требуется на локальном рынке. Важную роль в положительном исходе моего собеседования сыграли проекты, реализованные моей командой в «Райффайзенбанке», которые актуальны и для банков группы RBI. Один из таких – продвинутая аналитика Next Best Transaction.

В сотрудничестве с технологическими партнерами и с использованием машинного обучения банк научился предсказывать наиболее вероятную категорию трат и в режиме реального времени предлагать бонусы и партнерские программы. К примеру, клиент расплачивается нашей картой в баре в пятницу, банк, анализируя транзакционную активность, «понимает», что этот клиент с высокой долей вероятности в ближайшее время вызовет такси, и предлагает ему в реальном времени скидку на поездку.

Как локдаун снимает ограничения

Казалось бы, повсеместный локдаун в европейских странах и невозможность очного собеседования должны были поставить в режим ожидания все решения о приеме на работу иностранцев. В то же время у людей возрос уровень доверия к инструментам удаленного взаимодействия.

Covid-19 – важный момент в моем решении о переезде. Раньше мощным стоп-фактором для меня была потеря связи с друзьями и семьей. Прошлый год показал, что можно жить в любой точке мира и не терять связи с теми, кто тебе дорог. У меня большая семья, и для меня это очень важно.

Несколько советов, которые помогут не только получить желанную работу в другой стране, но и не пожалеть о своем решении:

Не ставьте переезд самоцелью. Работа в международной компании увеличивает шансы на получение оффера за рубежом: вы первыми получите доступ к вакансиям в штаб-квартире, будете погружены в контекст и, наконец, ваши локальные достижения могут заметить на глобальном уровне. Однако стратегия «устроюсь в компанию, чтобы перевестись» на практике не работает.

Перед тем, как откликаться на зарубежную вакансию, убедитесь, что работа будет способствовать профессиональному развитию больше, чем перспективы на локальном рынке. Переезд за границу не равен карьерному росту.

Реализуйте амбициозные проекты на своей текущей работе, по возможности актуальные не только на локальном, но и на глобальном рынке. Ваш вклад в бизнес обязательно заметят и учтут.

Если переезд действительно важен в вашей профессиональной деятельности, то дерзайте, не позволяя временным сложностям остановить вас. Любые ограничения могут сыграть на руку.

Фото: fizkes/shutterstock