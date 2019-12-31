«В этом году сотрудники просили снега и морозной погоды». Как в компаниях проводят «Тайного Санту»

Игра «Тайный Санта» — новогодний тренд последних лет. Это отличный способ весело и практично обменяться подарками в компании друзей и знакомых, в которой более трех человек. Тренд, конечно же, перекочевал и в корпоративную среду. Элина Мухаметдинова. PR-менеджер ABBYY , узнала, как компании проводят «Тайного Санту» в своих офисах.

Дарья Керценбаум, вице-президент по корпоративным коммуникациям ABBYY

ABBYY — международная компания с сотрудниками, работающими в разных частях мира — в Калифорнии, Сиднее, Мюнхене, Москве, Йокогаме, Лондоне и других городах. Наша задача, несмотря на расстояния, поддерживать культуру #OneABBYY, чтобы каждый сотрудник, где бы он ни находился, чувствовал себя частью большой команды. Кросс-офисные проекты для нас — неформальная и добрая традиция, помогающая поддерживать связь между сотрудниками. В этом году нашими «Сантами» стали 240 человек из девяти стран.

Для нашей команды этот проект не просто повод порадовать других и получить подарок самому, но и узнать больше о других странах и их культурах. Именно поэтому один из самых популярных запросов на подарок звучит как «something local» — что-то местное, характерное для страны «Санты».

Зачастую в таких случаях дарят не условных матрешек, а что-то более личное, что отразит характер дарителя и тот город и регион, откуда он родом. Рекомендованная стоимость подарка — не более 750 рублей или эквивалентной суммы в местной валюте в зависимости от страны (10 евро, 11 долларов, 300 гривен, 16 австралийских долларов, 1200 японских иен или 3300 форинтов).

В каждом офисе, который принимает участие в игре, есть ответственный за организацию всего процесса. Большую часть подарков адресаты получают еще до католического Рождества в Европе и США, а в России — до Нового года. Каждый год мы получаем много любопытных запросов. Например, участники просили «что-нибудь синее» или «что-нибудь металлическое». Несколько человек заказывали плейлисты с любимой музыкой «Санты».

Прямо в офисе сотрудники могут упаковать свои подарки в праздничную, а главное, практичную упаковку

Одна наша коллега собирает снежные шары со всего мира. Каждый год мы стараемся подобрать ей «Санту» из новой страны, чтобы пополнить ее коллекцию. Еще один необычный запрос мы получили в этом году: «Санту» попросили сделать благотворительное пожертвование и подготовить отчет об этом в желаемой форме. Пожертвование было сделано в приют для животных, а «одаряемого» отметили в посте на Facebook с благодарностями.

В нашей внутренней социальной сети также есть специальная группа, где сотрудники могут поблагодарить своих «Сант» за полученные подарки.

Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2

Акция «Тайный Санта» проводится в Tele2 последние пять лет. В московском офисе в ней принимают участие 150-160 человек из разных подразделений компании. Сотрудники регистрируются в игре и в скором времени получают ссылку на страницу интранета, где указано имя получателя «тайного» подарка.

В назначенное время сотрудники складывают подарки под елку в офисе: участники акции ищут свой по бирке, прикрепленной к упаковке. Организаторы просят тратить на подарок не более 500 рублей, но, конечно, многие сотрудники превышают эту сумму, если идея не укладывается в установленный лимит.

Нередко коллеги используют поле для пожеланий по подарку, чтобы пошутить — в этом году у «Санты» просили снега, морозной погоды, единорога, автомобиль и даже снижения курса доллара до 30 рублей. Бывают и сугубо практичные просьбы подарить сертификат в магазин косметики или книжную сеть, набор игрушек с указанием цвета или чехол для iPhone.

Соблюдающие диету девушки просят ни в коем случае не дарить шоколад. Хотя именно шоколад, так же, как и кружки и новогодняя атрибутика — это наиболее частые темы подарков. Конечно, дарить подарок проще тому, кого знаешь, поэтому некоторые сотрудники все чаще обращаются к организаторам акции с просьбой подарить что-то конкретному лицу.

Елена Анисимова, пресс-секретарь Yota

Последние пару лет в Yota проводится не только «Тайный Санта», но и «Тайный Кыш Бабай». Это татарский коллега Деда Мороза. Идея такой активности пришла в голову нашему сотруднику Юле Ситниковой, которая работает в отделе управления качеством в Казани.

Если «Тайного Санту» сотрудники предпочитают проводить небольшими компаниями в среднем по 5-10 человек, то «Кыш Бабай» получился более массовым: в 2018 году — 42 сотрудника, а в 2019 — уже более 60 человек из разных городов (Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Самара и Тольятти).

Правила «Тайного Санты» и «Тайного Кыш Бабая» в Yota немного отличаются. В случае с «Сантой» достаточно просто вытянуть бумажку и принести подарок в офис. «Вскрывать карты» и рассказывать, кто, кому и что дарил каждая группа сотрудников решает самостоятельно.

С Кыш Бабаем было чуть сложнее. Организаторы подготовили специальные анкеты, в которых коллегам нужно было обязательно рассказать про свои увлечения или написать пожелания по подарку. Кто и кому готовит подарок, также решали организаторы. Посылки с подарками отправлялись полностью анонимно и только «Почтой России», даже если даритель и одариваемый работают в одном офисе. Адресантом мог быть только Кыш Бабай. Стоимость подарка также была строго определена — до тысячи рублей.

После рассылки подарков организаторы создали специальную группу в мессенджере, чтобы участники могли поблагодарить своего «Тайного Кыш Бабая». А еще ребята делились фотографиями подарков в социальных сетях, посмотреть их можно, например, в Instagram по хэштегу #тайныйкышбабай.

Юлия Демченко, директор департамента управления персоналом Lamoda Group

В «Тайного Санту» играют сотрудники разных департаментов Lamoda уже несколько лет, но на всю компанию мы провели игру только в этом году. В том числе собственные активности проводили офисы Lamoda Group в других странах — в Казахстане, Белоруссии и Украине. Также разные департаменты делали собственные мини-игры внутри.

В активности в московском офисе участвовали несколько сотен человек, примерно половина людей получили свои презенты, а кто-то и несколько. В этом году для распределения мы пользовались онлайн-сервисом и просили дарить подарки не дороже тысячи рублей. В пожеланиях для «Санты» кто-то просил «удивить», другие писали, что «будут рады любимой книге Санты», а некоторые присылали конкретные наименования и ссылки.

Как раз во время проведения игры мы подключили для всех сотрудников платформу со скидками на многие услуги, провели книжную ярмарку, а еще у коллег была возможность купить театральные билеты с хорошими скидками. Возможно, кто-то воспользовался этими предложениями для подарков своим подопечным.

Кроме того, в этом году Lamoda впервые провела благотворительный аналог «Секретного Санты» вместе с сервисом Добро Mail.ru. На специальной страничке, запущенной нашей платформой и сервисом для умной благотворительности, любой желающий может сделать пожертвование. Под Новый год участнику придет письмо с информацией, какому из 187 фондов оно будет направлено. Акция продлится до 2 января 2020 года.

Александра Трифонова, офис-менеджер Avito

«Тайный Санта» — наша ежегодная традиция, которой уже семь лет. Участвует весь московский офис, от стажеров до административного директора — около 100 человек. Мы создаем табличку для записи в середине ноября и объявляем даты закрытия записи. Потом делаем бумажки с именами и кладем их в вазу на ресепшн.

В назначенное время все, кто записался, подходят и вытягивают своего подопечного. Раздача подарков всегда проводится в день нашего новогоднего корпоратива. Чтобы все находились в равных условиях, сумму подарка предлагаем ограничить тысячей рублей, но можно приобрести и более дорогой подарок. В этом году сотрудники просили у Санты LEGO, сертификат в Икею, книги, мерч Marvel, чехлы для телефонов и даже кассеты для бритья.

Анна Айбашева, руководитель пресс-службы ПАО «ВымпелКом»

В нашей компании «Тайного Санту» многие подразделения проводят уже на протяжении 2-3 лет. Количество участников игры зависит от общего числа сотрудников в блоке. В блоке внешних коммуникаций в этом году в игре приняли участие 25 человек, в дирекции мобильных и финансовых сервисов — 20 человек, в департаменте маркетинга — более 50.

Участники вытягивают записки с именами из шляпы, либо используют приложение для смартфонов «Тайный Санта». Рекомендуемая стоимость подарка — от 700 до 1500 рублей. Запросы на подарки наши коллеги не делают, «Санта» самостоятельно выбирает подарок исходя из предпочтений и увлечений того человека, которого он вытянул.

Из наиболее популярных подарков можно выделить различные новогодние сладости, но они обычно служат дополнением к подарку, а не самостоятельным подарком.

Фото на обложке: Unsplash