Ведение бизнеса с партнером: 6 главных правил

Именно развитие soft skills (или «мягких навыков») лежит в основе эффективного партнерства. Но какие именно навыки помогают преодолевать разногласия и объединять усилия для достижения общих задач? Рассказывает Константин Колосков, сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm .

Секрет профессионального успеха кроется не столько в технических навыках отдельных сотрудников, сколько в слаженной командной работе. Грамотно выстроенные отношения с коллегами часто становятся решающим фактором в достижении поставленных целей – неважно, идет ли речь о крупной компании или небольшом стартапе.

Мы в студии захотели разобраться в том, какие правила успешного партнерства существуют и придумали подкаст-викторину «Основательный квиз», в котором сооcнователи классных компаний делятся своим опытом успешного сотрудничества и рассказывают, чему им пришлось научиться, чтобы работать в команде, не предавая своих интересов. Расскажу о правилах, которые наверняка окажутся полезными для тех, кто решил разделить радости и печали ведения бизнеса с партнером, а также поделюсь личным опытом выстраивания партнерских взаимоотношений внутри нашей подкаст-студии.

1. Выбор партнера с похожими ценностями и приоритетами

Схожесть взглядов помогает увидеть общую цель и выбирать одинаковые инструменты для ее достижения. Это окажется важным при необходимости принимать быстрые решения, менять стратегию развития или банально избегать конфликтных ситуаций. Партнер по бизнесу вполне может быть вашим другом, хотя опыт показывает, что для эффективного сотрудничества отношения с партнером должны быть прежде всего профессиональными.

Студию подкастов мы развиваем вместе с моим партнером по бизнесу Аней Ковалевой. Когда мы запустили первый совместный подкаст – проект «180 градусов» – наши отношения сложно было назвать даже приятельскими. Мы знали о существовании друг друга, но никогда толком не разговаривали; у нас было много общих друзей, но мы встречались не на совместных вечеринках, а в аэропорту или просто случайно на улице. Наша дружба формировалась по мере развития подкаста, а когда уровень принятия и понимания друг друга вышел на какой-то новый уровень, то мы приняли решение о создании совместного бизнеса.

Между запуском подкаста и бизнеса прошло чуть меньше года и, наверное, эта скорость легко объясняется тем, что у нас схожие ценности, при этом абсолютно разные сильные стороны, но главное – общее видение, куда и как развиваться. Ну и, конечно, похожее чувство юмора, оно очень спасает в трудные моменты.

2. Открытость и готовность к прямому разговору

Не всякий готов честно высказывать свою позицию, опасаясь обострить возникший конфликт. Однако когда речь идет об общем деле, именно открытая коммуникация помогает трезво оценить проблему и выработать общий стратегический план ее решения.

Разговоры начистоту позволяют не копить тревогу и раздражение в себе, и в конечном итоге, повышают продуктивность каждого партнера.

В самом начале пути мы с партнером столкнулись с определенными сложностями в коммуникации. Так как мы с Аней люди осторожные и никогда раньше не спорили друг с другом, то к назревающим или назревшим конфликтам относились с опаской и предпочитали их не эскалировать. Во-первых, непонятно было, как правильно к ним подступиться, во-вторых, был определенный страх быть неуслышанными.

Это, конечно, очень тормозило развитие, поэтому волевым решением Ани мы провели совместную фидбек сессию, на которой каждый дал друг другу очень честную обратную связь: начали с моментов, за которые друг другу благодарны, а потом отметили зоны, в которых у нас не сходятся мнения. С тех пор мы периодически изливаем друг другу душу и снимаем с себя груз наболевших моментов – это помогает не только стать лучше, но и просто не перегореть.

3. Уважение личного пространства партнера

Как бы ни были партнеры близки на работе, не стоит забывать, что у каждого есть свои достоинства, недостатки и жизненные обстоятельства, о которых другие могут и не знать.

Успех совместной работы невозможен без готовности принимать друг друга такими, какие вы есть и постоянно балансировать между желанием откровенно поговорить и соблюдением личных границ.

В этом вопросе мне, оказалось, пожалуй, проще всего, потому что личное пространство, которое требует взаимного уважения и времени, во многом сформировалось по мере развития нашей деятельности. В самом начале бизнес-пути у Ани родился сын, я съехался с девушкой – все эти моменты плотно интегрировались в нашу работу, и все процессы мы уже выстраивали, держа их в уме. А что касается наших каких-то личных желаний и пространства, то все держится на взаимопонимании – мы просим поддержки, когда надо, говорим о запасе ресурсов, стараемся не дергать друг друга по работе, если вопрос терпит до утра (или просто каждый делает свою работу в своем темпе).

4. Определение сильных сторон партнеров и четкое распределение обязанностей

Партнеры объединяют усилия по множеству причин, но их единственной целью всегда является развитие бизнеса. Чтобы постоянно мотивировать друг друга на успех и повышать эффективность совместной работы, необходимо четко определить сильные стороны каждого партнера и распределить обязанности соответственно. Понятное и согласованное разделение задач помогает избегать конфликтов и разочарований.

Осознавая преимущества подобного ведения бизнеса, важно отказаться от лидерских амбиций и научиться признавать свою некомпетентность в отдельных вопросах.

Наверное, это самый болезненный для меня блок, потому что я не всегда умею принимать свои сильные стороны и часто задаюсь вопросом, какой вклад в общее дело приношу. Тем не менее, я бы сказал, что мы ещё не до конца распределили обязанности, потому что многие вопросы закрываем друг за друга, если это требуется. В нашем деле Аня в большей степени отвечает за коммуникации (как внутренние, так и внешние), я – за документы и финансы, а креативим и мыслим на будущее мы вдвоем, команда подхватывает. В будущем для более экологичного и устойчивого развития нам, конечно, нужно будет более четко очертить сферы своего влияния, но пока несемся на всех парах так – новый медиа – очень быстрый и конкурентный бизнес, поэтому времени на раскачку не хватает.

5. Доверие и взаимная поддержка

Настоящий союз единомышленников не может существовать без взаимного доверия, если понимать доверие как уверенность в том, что в любой ситуации партнер будет действовать прежде всего в интересах общего дела.

Доверять партнеру – значит полагаться на него как на самого себя.

Доверие исключает нездоровую соревновательность и предполагает готовность прийти на помощь в любой ситуации. Чем выше степень доверия и надежнее взаимная поддержка, тем больше вероятность построить длительные и прочные деловые отношения. В современном мире трудно постоянно гореть своим делом: многочасовая работа, сложный график, проблемы дома, и вот ты уже перегорел и устал. Главное в совместном деле – выгорать по очереди.

У нас с Аней забавно расходуются ресурсы – они уходят не параллельно, а как будто находятся в противофазе. Когда моя зарядка подходит к нулю и мне нужно время восстановиться и подепрессовать, то Аня подхватывает бизнес, когда Аня уходит в себя, то в роли бодрячка и мотиватора уже выступаю я. Без каждодневной поддержки друг друга, мы бы уже давно забили и погрузились в собственную неуверенность. Учитывая, что мы частенько обесцениваем свои достижения и заслуги, то совместная работа как раз помогает преодолевать этот ментальный блок.

6. Обсуждение условий выхода из партнерства на берегу

До того, как сказать партнерам «да», полезно понимать, что будет происходить в случае, если партнерство прекратится. Безусловно, в начале сотрудничества это, наверное, последняя проблема, о которой задумываются.

Однако жизнь непредсказуема, поэтому, если обстоятельства сложатся неблагоприятным образом, внятная стратегия выхода окажется весьма полезной.

Такая стратегия может, например, определять юридические условия раздела активов, передачу руководства компанией, или права и обязанности партнеров в случае разделения бизнеса. После записи «Основательного квиза» мы задумались более серьезно над этим пунктом, потому что бизнес постепенно развивается и растет, а какого-то формального решения по нашему выходу нет. Пока в этом вопросе особого опыта нет, поэтому и сказать нечего – конечно, я доверяю Ане, а она – мне, поэтому бизнес пока держится на пятом пункте из списка, но по опыту коллег и друзей мы понимаем, что лучше уж будет все сделать по уму и идти дальше. Пока так, а время все расставит на свои места.

А вообще стоит доверять своей интуиции и стараться не работать с людьми, к которым изначально есть вопросики или с кем просто некомфортно на базовом уровне. Конечно, бывают разные обстоятельства, но уж если решили с кем-то строить совместный бизнес или проект, то послушайте лишний раз внутренний голос – обычно этот компас всегда выводит к правильным людям и партнерам.