Россияне стали в 6 раз чаще арендовать самокаты Whoosh по SMS — каждый день функцией пользуются 2 тыс. человек

Пользователи Whoosh стали в 6 раз чаще начинать поездку на электросамокате с помощью аренды через СМС. Каждый день функцией пользуются 2 тысячи человек. В 2025 году компания зафиксировала снижение количества поездок и связала это с ограничениями работы мобильного интернета в ряде городов России.

Читайте также: «Белый список» при отключении интернета: какие сервисы будут работать

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре поездки по СМС начинали чаще всего

Если приложение открывается без подключения к интернету, пользователь может начать поездку через СМС, сообщили в Whoosh. Нужно отсканировать QR-код на руле самоката — после автоматически формируется сообщение, которое нужно отправить для начала аренды. Завершить поездку можно аналогичным способом. Функция доступна во всех городах присутствия сервиса.

Наибольшее количество поездок, начатых по SMS, зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Читайте также: Whoosh выходит на рынок Мексики: Латинская Америка может принести сервису аренды самокатов 40% всей выручки

Пиковые значения спроса на самокаты Whoosh пришлись на 2 и 13 апреля: в эти дни количество стартов через СМС увеличилось в 2–2,2 раза относительно среднесуточных показателей.

Доля стартов аренды через СМС не превышает 3% от общего числа поездок

Доля поездок со стартом по СМС остаётся весьма низкой — она не превышает 3% от общего суточного трафика в городах. В компании подчеркнули, что большинство пользователей завершают поездки, начатые с помощью сообщений, уже через приложение.

Функция старта поездки по SMS была запущена в июле 2025 года и с тех пор дорабатывалась. В настоящее время ей ежедневно пользуются около 2 тыс. жителей городов России.

Читайте также: Подтверждать возраст при аренде самокатов нужно будет через «Госуслуги» — систему хотят внедрить по всей России

В Whoosh отметили, что инструмент создавался как запасной способ аренды на случай нестабильного интернета и оказался востребованным.

В компании подчеркнули, что анализ начала аренды по СМС позволил выявить города с самым большим количеством перебоев мобильного интернета. Это первый подобный массив данных, основанный на пользовательском поведении внутри сервиса.

Контекст

В Whoosh сообщили, что в 2025 году рынок испытывал давление внешних факторов, прежде всего из-за сбоев мобильного интернета и геолокации. Общее количество поездок сократилось на 7% и составило 138,8 млн — в компании напрямую связывают это с ограничениями мобильного интернета в российских городах. Пользователи стали реже пользоваться сервисом — в среднем 19,2 поездки в год на человека (–4%).

Другие российские сервисы кикшеринга — Яндекс Go и Юрент — включены в «белые списки», то есть доступ к приложениям сохраняется даже в условиях ограничений мобильного интернета.