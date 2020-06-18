«Заплыв на неизвестную территорию»: как перевести яхтенную школу в онлайн

Прошлый год был самым успешным за семилетнюю историю яхтенного сообщества «100 Капитанов». Наша школа выпустила 150-го курсанта с лицензией IYT за два года, прошла technoregatta.ru, мы заказали вторую яхту сообщества — Buran. И вдруг — пандемия. Мы оказались перед выбором: свернуть проекты или двигаться в онлайн. Выбрали второе.





Идеальный шторм

Больше десяти лет назад я увлекся парусным спортом, стал ходить в регаты, купил яхту Gagarin, начал активно звать друзей/коллег разделить со мной счастье хождения под парусом. Я стал евангелистом яхтенного спорта в своем окружении, которое (в силу основной профессии) преимущественно состоит из технологических и венчурных предпринимателей.

Мое хобби выросло — нет, не бизнес, а в большой социальный проект с сотнями участников, своей экономикой и командой. Появилось «100 Капитанов» с постоянным штатом из четырех человек, которые в активной фазе усиливаются 15-20 сотрудниками на проектной основе.

Активная фаза — это наша technoregatta.ru на 150 участников. Это единственная регата, которая объединяет парусные гонки и нетворкинг в технологическом комьюнити. Здесь утром на открене ты с генным инженером обсуждаешь новости применения CRISPR, днем за обедом слушаешь рассказ настоящего космонавта о его времени на МКС, а вечером — сам проводишь митап об искусственном интеллекте в банкинге, потому что это твоя область.







В январе мы досрочно закрыли продажи на «Технорегату»-2020, но в феврале стало ясно, что радость была преждевременной. Как и любой трэвел-бизнес, на период пандемии яхты прочно встали на якорь. Из трех направлений работы — участие в международных регатах, организация своих и школы яхтинга — осталось только последнее, причем с необходимостью срочного перехода в онлайн-формат.

Был большой соблазн снизить издержки и отправить всех в отпуск на год. Мы долго колебались, но в середине апреля решили пойти другим путем.

Раз уж этот сезон проходит вхолостую, мы подготовим проект к экспоненциальному росту в следующем.

Переупакуем юридическую структуру, усилим команду, упростим документооборот, докрутим CRM, перезапустим продвижение, добавим геймификацию, но прежде всего — перенесем школу яхтинга в онлайн.





Заплыв в Zoom

Наш шеф-инструктор Алексей Москвин адаптировал офлайн-курс по теории яхтинга к Zoom-вебинарам. Они проходили три раза в неделю и длились по три часа. Общая продолжительность курса — 36 часов. Это был MVP. Для курсантов здесь была масса неудобств: необходимость собираться всем вместе (людям приходилось смотреть вебинар за рулем, на бегу, ждать пока все подключатся), зависимость от качества связи, невозможность преподавателю качественно продемонстрировать работу с картой и приборами, exсel-тесты.

Мы собрали четыре группы курсантов (реферальная история и таргетинг привели их к нам). Аудитория была готова платить за онлайн и была довольна курсом.Первые уроки были бесплатными. На них можно было удостовериться в профессионализме преподавателя.

Следующим шагом был cusdev участников курсов и технологической тусовки, на которую мы ориентируемся. Стало понятнее, кто наш клиент, какая у него боль и какой продукт ему нужен.

Настало время масштабирования. С одной стороны, мы хотели предоставить профессиональную образовательную онлайн-среду для курсантов, а с другой — снизить ресурсоемкость процесса обучения. Все неудобства, которые обнаружили на этапе MVP, мы решали в новом формате онлайн-курса на GetCourse с методической проработкой, профессиональными съемками, монтажом и дизайном.

Бенчмарком для нас была Coursera. Этот формат без потери качества позволяет сократить продолжительность уроков с 36 до 20 часов. Это очень важно для курсантов.

Как и при любом заплыве на неизвестную территорию, мы обратились к тем, кто чувствует себя в ней как рыба в воде. Пообщались с несколькими CEO онлайн-школ и экспертами онлайн-обучения. Очень своевременно попалась конференция от EdMarket, через которую получили много релевантных контактов. Наталья Царевская-Дякина (Ed2), Александр Турилин (SkillFactory), Максим Спиридонов (Netology), Анна Чащина (Netology), Александр Купцов (Фонд развития онлайн-образования) — все оказались очень открытыми.

Ребята подсказали, как формировать команду, где брать методистов и как обеспечить эффективное взаимодействие эксперт-методист, показали референсы, помогли оценить объем рынка, рекомендовали LMS.

Мы рассматривали несколько вариантов запуска: заказать школу «под ключ» в продакшн-студии за 4-6 млн рублей — это бы заняло от трех до шести месяцев. Запустить в партнерстве с действующей онлайн-школой (Skillfactory, SkillBox, «Нетология») в формате: с нас — контент/эксперты, а со школы — продакшн, платформа и продажи. Или делать все самим.

Мы послушали совет Турилина. Он рекомендовал собрать свою команду и делать все ее руками, потому что никто, кроме нас, не вложит в проект нашу энергию и страсть к яхтингу.

Все-таки «100 Капитанов» — про любовь к парусу и страсть, а не про монетизацию проектов.

Свистать всех наверх!

Раз нам нужен самый лучший онлайн-курс по теории яхтинга в русскоязычном пространстве, мы решили собрать самую лучшую команду для его создания. Эксперт-преподаватель — владеет контентом и методикой обучения, обладает преподавательским талантом.

Здесь нужен не просто яхтсмен, а профессиональный яхтенный инструктор, который выводит людей в море так, чтобы они смогли вернуться обратно.

Эту роль взял на себя Алексей Москвин. Именно он раскрывает в нашем онлайн-курсе темы по навигации, метеорологии, правилам предупреждения столкновений судов, теории устройства судна, теории паруса, архитектуре международного морского законодательства. Команда методистов усилила Алексея. Здесь нам повезло: нашелся специалист, который увлекается яхтингом и прямо сейчас изучал теорию яхтинга в онлайне — идеально!

Еще одно ключевое звено — продюсер, который отвечает за организацию и коммуникацию, с полным (наравне с экспертом) погружением в тему онлайн-образования. Оператор, монтажер, дизайнер — те люди, без которых невозможно вовлечь курсантов с головой в образовательную среду.

Администрирование мы сделали функцией действующего сотрудника. LMS-платформ на рынке много, нужно провести аудит, связать с требованиями методиста и эксперта, прикрутить сервисы платежей, настроить авто-рассылки, виджеты, CRM — это либо полная загрузка джуниора, либо 50% более сильного спеца (как у нас).

Школа — не просто видео-уроки, а живой организм: домашние задания, тесты по каждому модулю, онлайн-регаты (интерактивная игра, симулятор парусных гонок в реальном времени), встречи с преподавателем.

У курсанта в любой момент может что-то пойти не так, и он должен знать, что может сразу же войти в контакт с куратором курса, который оперативно решит вопросы.

Где-то имеет смысл брать специалиста по digital-маркетингу, но по рекомендации одной яхтсвумен — дорогой нашему сердцу и очень дорогой для нашего проекта Маши Лапук — мы поручили продвижение нашим партнерам BezNebes.



