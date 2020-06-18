«Заплыв на неизвестную территорию»: как перевести яхтенную школу в онлайн
Еще один нетипичный пример перехода бизнеса в онлайн. Основатель яхтенного сообщества «100 Капитанов», CEO Технопарка «Сколково» Ренат Батыров рассказывает, как из-за пандемии пришлось пересобирать яхтенную школу, делать вебинары и красиво отплывать в онлайн.
Прошлый год был самым успешным за семилетнюю историю яхтенного сообщества «100 Капитанов». Наша школа выпустила 150-го курсанта с лицензией IYT за два года, прошла technoregatta.ru, мы заказали вторую яхту сообщества — Buran. И вдруг — пандемия. Мы оказались перед выбором: свернуть проекты или двигаться в онлайн. Выбрали второе.
Идеальный шторм
Больше десяти лет назад я увлекся парусным спортом, стал ходить в регаты, купил яхту Gagarin, начал активно звать друзей/коллег разделить со мной счастье хождения под парусом. Я стал евангелистом яхтенного спорта в своем окружении, которое (в силу основной профессии) преимущественно состоит из технологических и венчурных предпринимателей.
Мое хобби выросло — нет, не бизнес, а в большой социальный проект с сотнями участников, своей экономикой и командой. Появилось «100 Капитанов» с постоянным штатом из четырех человек, которые в активной фазе усиливаются 15-20 сотрудниками на проектной основе.
Активная фаза — это наша technoregatta.ru на 150 участников. Это единственная регата, которая объединяет парусные гонки и нетворкинг в технологическом комьюнити. Здесь утром на открене ты с генным инженером обсуждаешь новости применения CRISPR, днем за обедом слушаешь рассказ настоящего космонавта о его времени на МКС, а вечером — сам проводишь митап об искусственном интеллекте в банкинге, потому что это твоя область.
В январе мы досрочно закрыли продажи на «Технорегату»-2020, но в феврале стало ясно, что радость была преждевременной. Как и любой трэвел-бизнес, на период пандемии яхты прочно встали на якорь. Из трех направлений работы — участие в международных регатах, организация своих и школы яхтинга — осталось только последнее, причем с необходимостью срочного перехода в онлайн-формат.
Был большой соблазн снизить издержки и отправить всех в отпуск на год. Мы долго колебались, но в середине апреля решили пойти другим путем.
Раз уж этот сезон проходит вхолостую, мы подготовим проект к экспоненциальному росту в следующем.
Переупакуем юридическую структуру, усилим команду, упростим документооборот, докрутим CRM, перезапустим продвижение, добавим геймификацию, но прежде всего — перенесем школу яхтинга в онлайн.
Заплыв в Zoom
Наш шеф-инструктор Алексей Москвин адаптировал офлайн-курс по теории яхтинга к Zoom-вебинарам. Они проходили три раза в неделю и длились по три часа. Общая продолжительность курса — 36 часов. Это был MVP. Для курсантов здесь была масса неудобств: необходимость собираться всем вместе (людям приходилось смотреть вебинар за рулем, на бегу, ждать пока все подключатся), зависимость от качества связи, невозможность преподавателю качественно продемонстрировать работу с картой и приборами, exсel-тесты.
Мы собрали четыре группы курсантов (реферальная история и таргетинг привели их к нам). Аудитория была готова платить за онлайн и была довольна курсом.Первые уроки были бесплатными. На них можно было удостовериться в профессионализме преподавателя.
Следующим шагом был cusdev участников курсов и технологической тусовки, на которую мы ориентируемся. Стало понятнее, кто наш клиент, какая у него боль и какой продукт ему нужен.
Настало время масштабирования. С одной стороны, мы хотели предоставить профессиональную образовательную онлайн-среду для курсантов, а с другой — снизить ресурсоемкость процесса обучения. Все неудобства, которые обнаружили на этапе MVP, мы решали в новом формате онлайн-курса на GetCourse с методической проработкой, профессиональными съемками, монтажом и дизайном.
Бенчмарком для нас была Coursera. Этот формат без потери качества позволяет сократить продолжительность уроков с 36 до 20 часов. Это очень важно для курсантов.
Как и при любом заплыве на неизвестную территорию, мы обратились к тем, кто чувствует себя в ней как рыба в воде. Пообщались с несколькими CEO онлайн-школ и экспертами онлайн-обучения. Очень своевременно попалась конференция от EdMarket, через которую получили много релевантных контактов. Наталья Царевская-Дякина (Ed2), Александр Турилин (SkillFactory), Максим Спиридонов (Netology), Анна Чащина (Netology), Александр Купцов (Фонд развития онлайн-образования) — все оказались очень открытыми.
Ребята подсказали, как формировать команду, где брать методистов и как обеспечить эффективное взаимодействие эксперт-методист, показали референсы, помогли оценить объем рынка, рекомендовали LMS.
Мы рассматривали несколько вариантов запуска: заказать школу «под ключ» в продакшн-студии за 4-6 млн рублей — это бы заняло от трех до шести месяцев. Запустить в партнерстве с действующей онлайн-школой (Skillfactory, SkillBox, «Нетология») в формате: с нас — контент/эксперты, а со школы — продакшн, платформа и продажи. Или делать все самим.
Мы послушали совет Турилина. Он рекомендовал собрать свою команду и делать все ее руками, потому что никто, кроме нас, не вложит в проект нашу энергию и страсть к яхтингу.
Все-таки «100 Капитанов» — про любовь к парусу и страсть, а не про монетизацию проектов.
Свистать всех наверх!
Раз нам нужен самый лучший онлайн-курс по теории яхтинга в русскоязычном пространстве, мы решили собрать самую лучшую команду для его создания. Эксперт-преподаватель — владеет контентом и методикой обучения, обладает преподавательским талантом.
Здесь нужен не просто яхтсмен, а профессиональный яхтенный инструктор, который выводит людей в море так, чтобы они смогли вернуться обратно.
Эту роль взял на себя Алексей Москвин. Именно он раскрывает в нашем онлайн-курсе темы по навигации, метеорологии, правилам предупреждения столкновений судов, теории устройства судна, теории паруса, архитектуре международного морского законодательства. Команда методистов усилила Алексея. Здесь нам повезло: нашелся специалист, который увлекается яхтингом и прямо сейчас изучал теорию яхтинга в онлайне — идеально!
Еще одно ключевое звено — продюсер, который отвечает за организацию и коммуникацию, с полным (наравне с экспертом) погружением в тему онлайн-образования. Оператор, монтажер, дизайнер — те люди, без которых невозможно вовлечь курсантов с головой в образовательную среду.
Администрирование мы сделали функцией действующего сотрудника. LMS-платформ на рынке много, нужно провести аудит, связать с требованиями методиста и эксперта, прикрутить сервисы платежей, настроить авто-рассылки, виджеты, CRM — это либо полная загрузка джуниора, либо 50% более сильного спеца (как у нас).
Школа — не просто видео-уроки, а живой организм: домашние задания, тесты по каждому модулю, онлайн-регаты (интерактивная игра, симулятор парусных гонок в реальном времени), встречи с преподавателем.
У курсанта в любой момент может что-то пойти не так, и он должен знать, что может сразу же войти в контакт с куратором курса, который оперативно решит вопросы.
Где-то имеет смысл брать специалиста по digital-маркетингу, но по рекомендации одной яхтсвумен — дорогой нашему сердцу и очень дорогой для нашего проекта Маши Лапук — мы поручили продвижение нашим партнерам BezNebes.
Продолжение онлайн-плавания
Мы создаем не просто онлайн-курс, мы создаем Школу Яхтинга в онлайне для нашего технологического комьюнити.
В перспективе курс, который готов сейчас — уровни International Crew, VHF и Bareboat Skipper — останется базовым. Вокруг него будут собраны дополнительные курсы по узким направлениям: правила парусных гонок, тактика парусных гонок, первая помощь, правила плавания по Европейским внутренним водным путям, мореходная астрономия. В планах — теоретический курс для высшего яхтенного уровня YachtMaster, который включает углубленные навигацию, метеорологию и мореходную астрономию.
Все сейчас ушли в онлайн, но мы решили сделать это профессионально и красиво, используя свою мощную экспертизу в яхтенном деле и наращиваемую экспертизу в онлайн-образовании.
Как достичь максимума
Для тех, кто думает, что его проект не может перейти в онлайн, у нас есть такие рекомендации:
- Поговорите с десятками или сотнями людей, которые работают в онлайн.
- Исследуйте эту тему. Снимите «шоры».
- Не пренебрегайте cusdev — ваша аудитория сама расскажет, куда вам двигаться.
- Практикуйте life-long learning.
- Делайте свое дело с любовью и страстью.
- И главное: не б-б-б-бояться!
Фото обложки: Unsplash.
Остальные фотографии предоставлены автором.
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