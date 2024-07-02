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В Москве открылось пространство для креативных предпринимателей «АКИ.лаб»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В «АКИ.лаб» будут проходить мастер-классы, модные показы, выставки начинающих и именитых художников, презентации проектов в сфере креативных индустрий и многое другое. Представители творческого бизнеса столицы смогут свободно посещать мероприятия площадки, а также использовать ее для проведения собственных конференций и отраслевых встреч. Каждый месяц в пространстве «АКИ.лаб» будет проводиться около 60 различных мероприятий.

В Москве открылось пространство для креативных предпринимателей «АКИ.лаб»
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«Пространство „АКИ.лаб“ создано для поддержки креативного сектора Москвы, который растет в два раза быстрее, чем в целом по России. Только в период с января по май 2024 года количество организаций в сфере креативных индустрий увеличилось почти на 2,2 тысячи. Больше всего компаний было создано в сферах ИТ и видеоигр, моды, музыки и кино, — отметила генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. — „АКИ.лаб“ станет постоянной площадкой для коммуникации с сообществом и лидерами индустрии, для обмена идеями, коллабораций с художниками, дизайнерами, музыкантами, издателями, разработчиками видеоигр Москвы»

Пространство «АКИ.лаб» поделено на несколько зон: креативная площадка с коворкингом, переговорной, выставочным залом, площадка для проведения отраслевых встреч с экспертами, воркшопов и мастер-классов, а также шоурум, в котором дизайнеры и модельеры смогут устраивать модные показы и шоу-презентации.

Кроме того, здесь располагается креативный центр услуг для бизнеса, в котором творческие предприниматели могут получить консультационную поддержку по вопросам финансирования, государственной поддержки бизнеса, защиты интеллектуальной собственности, выбору организационно-правовой формы при регистрации бизнеса и оформлению документов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий. В своем блоге он рассказал, что в общей сложности за четыре года работы АКИ реализовало свыше 170 проектов в сферах моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки. Мэр Москвы отметил, что Агентство креативных индустрий — надежный партнер для творческого бизнеса в столице, проекты которого вносят ощутимый вклад в развитие нашего города и помогают реализовать свои таланты тысячам москвичей.

Фото на обложке: Агентство креативных индустрий при Департаменте культуры города Москвы.

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