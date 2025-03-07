Юбилейная конференция Broconf-5 пройдет в Москве

1-2 апреля 2025 года в Москве состоится пятая юбилейная конференция Broconf, посвященная арбитражу трафика и affiliate-маркетингу. Мероприятие традиционно соберет специалистов из различных сфер, включая арбитражников, аффилиат-менеджеров, медиабаеров и владельцев бизнеса.

В этом году ожидается участие более 3500 гостей и 50 компаний, которые представят свои стенды. В программе конференции запланированы выступления 30 спикеров, среди которых — топ-менеджеры ведущих компаний отрасли. Они поделятся актуальными кейсами, лайфхаками и трендами в сфере арбитража трафика и маркетинга.

Особое внимание организаторы уделяют нетворкингу: для участников будет организована специальная зона Speed Dating Zone, где можно завести полезные деловые знакомства.

После двухдневной деловой программы гостей ждет afterparty с развлекательной программой и выступлениями известных артистов.

Приобрести билеты можно на сайте.

Фото на обложке: pixabay.com