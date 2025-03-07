Юбилейная конференция Broconf-5 пройдет в Москве
1-2 апреля 2025 года в Москве состоится пятая юбилейная конференция Broconf, посвященная арбитражу трафика и affiliate-маркетингу. Мероприятие традиционно соберет специалистов из различных сфер, включая арбитражников, аффилиат-менеджеров, медиабаеров и владельцев бизнеса.
- Партнеры
В этом году ожидается участие более 3500 гостей и 50 компаний, которые представят свои стенды. В программе конференции запланированы выступления 30 спикеров, среди которых — топ-менеджеры ведущих компаний отрасли. Они поделятся актуальными кейсами, лайфхаками и трендами в сфере арбитража трафика и маркетинга.
Особое внимание организаторы уделяют нетворкингу: для участников будет организована специальная зона Speed Dating Zone, где можно завести полезные деловые знакомства.
После двухдневной деловой программы гостей ждет afterparty с развлекательной программой и выступлениями известных артистов.
Приобрести билеты можно на сайте.
Фото на обложке: pixabay.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 Сооснователь Setters стал мажоритарным владельцем сервиса нетворкинга Random Coffee В планах — удвоить оборот до конца года 15 апреля 12:30
- 2 Опрос: каждый третий предприниматель не знаком с понятием нетворкинга Половина бизнесменов выстраивают деловые связи интуитивно 11 апреля 19:41
- 3 Нетворкинг для предпринимателей: что это и зачем он нужен И как получить максимум от нетворкинга 11 апреля 11:53
- 4 Где провести мероприятие: лучшие площадки Москвы и советы по выбору Где и за сколько можно организовать мероприятие в Москве 01 апреля 10:34