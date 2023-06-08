2050.ЛАБ представил программу международной конференции по промышленному дизайну Design Day 2050

29 июня в «Точке рождения инноваций» в Москве пройдет ежегодная конференция по промышленному дизайну Design Day 2050. В этом году ключевая тема мероприятия — «Дизайн в действии». Участники узнают, как промышленный дизайн взаимодействует с наукой и технологиями, и какую роль играет в бизнесе. Кроме того, в рамках конференции состоится конкурс цифрового проектирования Design Challenge.
Design Day 2050 стартует с презентации уникального исследования «Женщины в промышленном дизайне». Генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская представит актуальную карту и аналитику в области гендерного баланса в сфере дизайна в России.
Дальше состоится питч-сессия студентов магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг», после — торжественное вручение дипломов первым выпускникам. Церемонию проведут генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская и Сергей Салихов, первый проректор НИТУ МИСИС.
На кейс-сессии «Как работает дизайн?» директор дизайн-студии 2050.ЛАБ Максим Чащин и школьники, победители открытого марафона технического творчества «ДИЗПРОМ» Звенигородского Дворца молодежи, покажут кейсы, которые демонстрируют, как дизайн улучшает жизнь.
Завершит мероприятие защита проектов участников Design Challenge. В режиме реального времени финалисты Всероссийского конкурса цифрового проектирования представят проекты, которые оценят члены жюри. Победитель получит приз от индустриального партнера — компании SPLAT Global, а также дополнительные баллы при приеме в магистратуру МИСИС по направлению «Промышленный дизайн и инжиниринг».
Один из уникальных форматов выступлений этого года — блиц «Шах и мат: король vs королева, и 10 вопросов о дизайне». В интерактивном баттле встретятся Владимир Шипилов, руководитель направления «Промышленный дизайн» ТМХ, куратор программы ДПО БВШД «Промышленный дизайн», и Ирина Жданова, основатель дизайн-студии МАСШТАБ.
В финале Design Day 2050 гости посмотрят документальный фильм, посвященный революционным решениям в сфере дизайна от компании Olivetti.
Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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