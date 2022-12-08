HR Day 2022: в Москве обсудят актуальные вопросы HR-отрасли

9 декабря 2022 года в Москве состоится конференция HR Day 2022. На одной площадке соберутся HR-бизнес-партнеры, HR-директора и руководители для совместного подведения итогов года и формирования трендов следующего года.

На конференции ведущие эксперты рынка обсудят основные достижения отрасли и расскажут, как эффективно выстроить работу с внештатным персоналом, управлять документацией в электронном формате, а также какую методологию сегодня предлагает EdTech-рынок для повышения квалификации специалистов и рескиллинга. Кроме того, в центре внимания специалистов окажутся системы управления кандидатами и талантами.

На мероприятии выступят:

Андрей Крылов, основатель и CEO российского разработчика интеллектуальной платформы для автоматизации подбора персонала и управления талантами Skillaz;

Дмитрий Серебряков, основатель и CEO «Цифровой HR платформы» — экосистемы цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов;

Глеб Михеев, директор по технологиям образовательной платформы Skillbox;

Довар Исаков, руководитель Департамента инновационных HR-сервисов VK HR Tek.

Завершит мероприятие дискуссия в формате круглого стола «Тренды HR Tech: как трансформировать бизнес при помощи новых технологий».

Один из основных трендов текущего времени — быстрая и эффективная адаптация к изменениям. HR-специалисты должны следить за трендами в своей области и вовремя реагировать на них. В рамках дискуссии эксперты обсудят вызовы в сфере HR, а также сформируют список решений, которые наиболее важны для работодателей сегодня.

Зарегистрироваться на HR Day можно по ссылке. Трансляция будет доступна на live.skillbox.ru, а также в официальном сообществе Skillbox «ВКонтакте» и на YouTube.

Организаторы — VK HR Tek, Skillaz, Skillbox, «Цифровая HR платформа» и бюро «Глагол».

Фото на обложке: Rihardzz / Shutterstock