HR Day 2022: в Москве обсудят актуальные вопросы HR-отрасли

9 декабря 2022 года в Москве состоится конференция HR Day 2022. На одной площадке соберутся HR-бизнес-партнеры, HR-директора и руководители для совместного подведения итогов года и формирования трендов следующего года.
На конференции ведущие эксперты рынка обсудят основные достижения отрасли и расскажут, как эффективно выстроить работу с внештатным персоналом, управлять документацией в электронном формате, а также какую методологию сегодня предлагает EdTech-рынок для повышения квалификации специалистов и рескиллинга. Кроме того, в центре внимания специалистов окажутся системы управления кандидатами и талантами.
На мероприятии выступят:
- Андрей Крылов, основатель и CEO российского разработчика интеллектуальной платформы для автоматизации подбора персонала и управления талантами Skillaz;
- Дмитрий Серебряков, основатель и CEO «Цифровой HR платформы» — экосистемы цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов;
- Глеб Михеев, директор по технологиям образовательной платформы Skillbox;
- Довар Исаков, руководитель Департамента инновационных HR-сервисов VK HR Tek.
Завершит мероприятие дискуссия в формате круглого стола «Тренды HR Tech: как трансформировать бизнес при помощи новых технологий».
Один из основных трендов текущего времени — быстрая и эффективная адаптация к изменениям. HR-специалисты должны следить за трендами в своей области и вовремя реагировать на них. В рамках дискуссии эксперты обсудят вызовы в сфере HR, а также сформируют список решений, которые наиболее важны для работодателей сегодня.
Зарегистрироваться на HR Day можно по ссылке. Трансляция будет доступна на live.skillbox.ru, а также в официальном сообществе Skillbox «ВКонтакте» и на YouTube.
Организаторы — VK HR Tek, Skillaz, Skillbox, «Цифровая HR платформа» и бюро «Глагол».
Фото на обложке: Rihardzz /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»
- 2 На форуме People Investor представят лучшие проекты в области ESG и корпоративной социальной ответственности
- 3 Участники преакселерационной программы MGIMO Ventures презентуют свои проекты на демо-дне
- 4 На Forum.Digital Industry 2022 обсудят цифровизацию промышленности в условиях санкций
- 5 Тренды для корпоративных подарков и пять ситуаций, где ими можно воспользоваться
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
14 декабря 2022
18 декабря 2022