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Идет прием заявок на программу «Наставничество МБМ»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

5 сентября 2022 года стартует новый поток программы «Наставничество МБМ». Участники смогут прокачать свое дело или проект под руководством опытного наставника. Участие бесплатное.  

Идет прием заявок на программу «Наставничество МБМ»
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Программа «Наставничество МБМ» создана Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москва. Участвовать в ней могут индивидуальные предприниматели, владельцы компаний и самозанятые, зарегистрированные на территории Москвы. По итогам программы они смогут:

  • понять текущее состояние бизнеса и увидеть возможности роста;
  • улучшить основные показатели бизнеса;
  • получить полезные практические знания об управлении бизнесом и его масштабировании;
  • получить рекомендации от действующих предпринимателей;
  • завести новые деловые знакомства;
  • получить поддержку и доступ к ресурсам МБМ.

Программа пройдет с 12 сентября по 20 ноября 2022 года и будет включать 30 часов групповых встреч с одним из 10 наставников в онлайн- и офлайн-формате. 24 ноября 2022 года состоится закрывающее мероприятие с подведением итогов и презентацией лучших проектов потока.

Об итогах первого потока программы можно больше узнать из видеоролика. Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку на сайте.  

Фото на обложке: marvent / Shutterstock

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