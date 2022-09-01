Идет прием заявок на программу «Наставничество МБМ»

5 сентября 2022 года стартует новый поток программы «Наставничество МБМ». Участники смогут прокачать свое дело или проект под руководством опытного наставника. Участие бесплатное.
Программа «Наставничество МБМ» создана Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москва. Участвовать в ней могут индивидуальные предприниматели, владельцы компаний и самозанятые, зарегистрированные на территории Москвы. По итогам программы они смогут:
- понять текущее состояние бизнеса и увидеть возможности роста;
- улучшить основные показатели бизнеса;
- получить полезные практические знания об управлении бизнесом и его масштабировании;
- получить рекомендации от действующих предпринимателей;
- завести новые деловые знакомства;
- получить поддержку и доступ к ресурсам МБМ.
Программа пройдет с 12 сентября по 20 ноября 2022 года и будет включать 30 часов групповых встреч с одним из 10 наставников в онлайн- и офлайн-формате. 24 ноября 2022 года состоится закрывающее мероприятие с подведением итогов и презентацией лучших проектов потока.
Об итогах первого потока программы можно больше узнать из видеоролика. Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку на сайте.
Фото на обложке: marvent /
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