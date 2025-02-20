На форуме New Media Force 2025 обсудят, как завоевать внимание аудитории в новых медиа
28 февраля в Москве состоится всероссийский PR-форум New Media Force 2025. Более 100 директоров по маркетингу и PR из разных отраслей бизнеса соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы индустрии в контексте работы на новых медиаплатформах.
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На форуме New Media Force 2025 спикеры-практики поделятся опытом работы с новыми площадками: инсайтами о влиянии государственного регулирования на работу в социальных сетях, о применении ИИ и выстраивании отношений с блогерами, трендами в контенте и форматах, способами борьбы с фейками и так далее.
Мероприятие даст возможность профессиональному сообществу выработать подходы, которые помогут адаптироваться к новым реалиям и укрепить позиции для повышения конкурентоспособности.
Ключевые темы форума:
- развитие новых площадок после блокировок и замедлений: куда двигаться дальше;
- какой сегодня контент и формат использовать для аудитории в новых медиа;
- применение ИИ для коммуникаций в новых медиа;
- как выстраивать антикризисные коммуникации, когда фейки распространяются за секунду;
- как государственное регулирование повлияет на работу в социальных сетях и отношения с блогерами.
Среди подтвержденных спикеров — PR-директора из «Госуслуг», Wildberries, Flowwow, Ozon, «Циана», «ОТП банка», News Media Holding и других компаний.
С полным списком спикеров и деловой программой можно ознакомиться на сайте.
Фото на обложке: Morsa Images /
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