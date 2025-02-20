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В Москве пройдет всероссийский деловой форум PR Force 2025

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Партнеры
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

27 февраля в Москве состоится ежегодный всероссийский форум PR-директоров — PR Force 2025. Мероприятие соберет более 100 PR-профессионалов из разных отраслей бизнеса, которые расскажут, как эффективно влиять на аудиторию в новых реалиях и поделятся реальным кейсами.

В Москве пройдет всероссийский деловой форум PR Force 2025
  1. Партнеры

PR Force 2025 — площадка для обсуждения реальных вызовов и поиска решений. Здесь участники смогут:

  • оценить ключевые факторы, влияющие на PR-отрасль;
  • изучить реальные кейсы от более чем 100 профессионалов, которые поделятся успешными примерами работы в нестабильных условиях;
  • получить ответы на сложные вопросы, которые стоят перед PR-директорами сегодня;
  • стать частью уникального нетворкинга, найти партнеров и обменяться опытом с коллегами из других компаний;
  • скорректировать свою PR-стратегию в соответствии с новыми трендами и вызовами;
  • узнать, какие подходы будут востребованы завтра и как компании могут использовать их уже сегодня.

Ключевые темы форума:

  • как изменилось взаимодействие с медиа;
  • как изменились инструменты и тренды коммуникаций;
  • роль PR в формировании сильного бренда работодателя;
  • влияние законодательства на PR-стратегии;
  • как вписаться в коммуникативную повестку в современных условиях.

Среди подтвержденных спикеров — PR-директора из Минцифры РФ, VK, «Сдэка», «Циан», «Совкомбанка», Simple group, машиностроительного дивизиона «Росатома», «Лемана про», «Натура сиберики», «Джонсон & Джонсон» и других.

Полный список спикеров и деловая программа — на сайте.

Фото на обложке: Headway / Unsplash

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