27 февраля в Москве состоится ежегодный всероссийский форум PR-директоров — PR Force 2025. Мероприятие соберет более 100 PR-профессионалов из разных отраслей бизнеса, которые расскажут, как эффективно влиять на аудиторию в новых реалиях и поделятся реальным кейсами.

В Москве пройдет всероссийский деловой форум PR Force 2025

https://rb.ru/partners/pr-force-2025/

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