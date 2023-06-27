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Как стартапу искать разработчиков

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Редактор проекта RB.RU

Лариса Ступина

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — развитие бизнеса в кризис, релокацию, продвижение своего продукта и многое другое.

23 мая спикером на прямом эфире выступил Валентин Домбровский, СЕО Geekfactor.io. Предприниматель рассказал, что важно знать и учитывать стартапу при планировании воронки найма ИТ-специалистов. Как по отклику на вакансию понять, стоит ли иметь дело с кандидатом, и сколько ему платить, — в материале. 

Публикуем интересные тезисы из беседы.

Слушайте все эфиры на одной странице.
Как стартапу искать разработчиков

 

Содержание:

 

Наличие сильного технического кофаундера в проекте — большое преимущество. С самых первых этапов в его ответственность входит участие в принятии всех важных решений для бизнеса.

Он поможет понять, какой продукт вы делаете, какие специалисты вас интересуют, стоит ли нанять двух отдельных инженеров на backend и frontend или нужен один fullstack.

Если технического кофаундера нет, то без привлечения стороннего эксперта сложно обойтись. Но можно найти специалиста, например, на одной из платформ по поиску менторов.

 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Валентин Домбровский

 Валентин Домбровский
 

Сколько стоит нанять разработчика

В 2022 году ситуация на рынке меняется. С одной стороны, опытные специалисты уезжают за границу, а с другой — сжимается сам IT-рынок. Кстати, в 2023 году эти колебания замедлились. 

Любой стартап заинтересован в том, чтобы нанять сеньора, но это дорого стоит. По нашим оценкам, средняя зарплата таких специалистов на рынке сейчас составляет около 350—400 тыс. рублей в месяц. 

Мидл, специалист среднего уровня, получает от 150 до 200 тысяч. При этом зарплаты мобильных разработчиков несколько выше — в среднем 200 тысяч рублей. Зарплаты джунов, новичков, сильно варьируются в зависимости от опыта.

При этом зарплаты IT-специалистов продолжают расти.

 

Работают ли сайты с вакансиями

Hh.ru, «Хабр.Карьера» и другие аналогичные сайты — отличные инструменты, которые стоит использовать. Еще специалистов можно искать в профильных Telegram-сообществах. Они часто посвящены одной определенной технологии или направлению. В таких чатах и каналах обычно можно опубликовать вакансию бесплатно или за небольшую сумму.

Например, каналы For Web — фронтенд, дизайн, программирование и FrontEndDev посвящены фронтенд-разработке, Python Django Jobs — вакансиям для разработчиков на Python, а Mobile Dev Jobs — вакансии и аналитика — мобильным разработчикам. Есть также каналы более широкой тематики, где можно публиковать вакансии для разработчиков — например, «Типичный программист» и IT Jobs | вакансии, фриланс.

Стоит остерегаться недобросовестных откликов и резюме, написанных по шаблону или составленных нейросетью. В отборе поможет «пасхалка» в тексте вакансии. Попросите кандидата написать название их любимой группы или просто ссылку на LinkedIn. Так можно сэкономить время и сузить список кандидатов хотя бы до тех, кто прочитал текст вакансии.

 

Помогут ли выделенные команды разработки

Готовое коробочное решение от студии разработки — это качественно, но дорого. Наем in-house-команды требует создания целого процесса разработки, но впоследствии он более выгоден. 

Если оценивать стоимость разработки по часам, то час одного middle-разработчика in-house будет варьироваться в пределах 1000-1500 рублей, в то время как внешняя студия, скорее всего, возьмет не меньше 3000 рублей за час (оценка на основании данных о российском рынке зарплат от сервиса «Хабр.Карьера»). 

Однако дело не только в бюджете. Решение, что пускать на аутсорс, а что делать самим, должно основываться на бизнес-задачах. Если фаундер делает, например, интернет-магазин, то ему необязательно иметь собственную команду разработки сайта. 

Но если речь и о технологическом продукте, отдавать на аутсорс его ядро неэффективно. Люди, которые разрабатывают решение, должны находиться внутри команды.

 

Как составить описание вакансии

Работа на молодой проект — чаще всего риск для разработчика. Поэтому нужно уметь «продать» компанию.

  • Стоит помнить об имидже компании. Потенциальных кандидатов можно рассматривать как особенных «клиентов» компании: только «покупают» они возможность работать. 

Очень хорошо, если у компании информативный сайт и социальные сети, про нее пишут профильные СМИ, на сайте есть новости об инвестиционных раундах или крупных сделках. Потенциальный кандидат, скорее всего, зайдет на сайт и обратит внимание на страницу с вакансиями, описание проекта. Первое впечатление очень важно.

  • Люди выбирают работать там, где интересно и комфортно. Не нужно обещать кандидату «золотые горы» или великую дружбу с самого онбординга, но важно показать себя с хорошей стороны.

Важную роль играет собеседование как процесс знакомства: не только работодатель оценивает кандидата, но и кандидат — компанию. Разумеется, заинтересовать кандидата могут и опционы, которые иногда предлагают стартапы.

 

Как отбирать кандидатов

Ключевое слово здесь — конкуренция. Нужно обратить внимание на опыт и портфолио специалиста, ситуацию на рынке. Всегда полезен опыт работы в компаниях, которые разрабатывают решения, похожие на то, что собираетесь делать вы. 

Хороший источник информации — Github-аккаунт разработчика. Здесь можно увидеть не только рабочие задачи, но и результат участия в опенсорс-проектах или собственные pet-проекты. Часто для разработчика написание кода — не только работа, но и хобби. 

Также стоит внимательно изучить сопроводительное письмо, там можно увидеть стиль общения кандидата. Очень полезно знать, как ваш потенциальный коллега выражает свои мысли в тексте, особенно если он работает удаленно. 

 

Как проводить скрининг

В нашей компании на этом этапе чаще всего работает агентство. Нас интересует опыт кандидата, что им не нравилось на прошлом месте работы и что они ожидают от новой позиции. Мы также обращаем внимание на soft skills кандидата. То, как специалист отвечает на вопросы, напрямую связано с его продуктивностью и ростом. Один из моих друзей даже проводил скрининг с кандидатами в баре. Подробное общение — всегда ключ к нахождению лучшего кандидата. 

Скрининг может включать в себя первичные вопросы по экспертизе специалиста. Специалисты нашего агентства, проводя первичные скрининги кандидатов, иногда задают технические вопросы, которые предлагают нам клиенты. Но в полной мере оценить подготовленность кандидата возможно только при участии технического эксперта. 

 

Кейс: как мы наняли разработчика без технического кофаундера

С 2016 года мы проводим курсы по обучению Python. Многие выпускники стали продвинутыми специалистами в этой сфере, и поэтому мы решили подобрать сотрудника из наших джунов. 

Исходя из программы наших курсов, мы понимали, какими знаниями должен обладать кандидат. Составили опросник на основе бизнес-задач. Нам было важно, чтобы кандидат не только имел технические навыки, но и понимал бы свою роль в бизнесе. 

На техническом этапе мы привлекли технических экспертов для адекватной оценки требований. После того, как кандидат был найден, мы пригласили эксперта в качестве консультанта. На первых этапах работы он отвечал на вопросы нового сотрудника и помогал ему влиться в работу. Мы оплачивали специалисту компенсацию в размере половины месячного дохода среднего «джуна». 

 

Какую модель компенсации сотруднику мы рекомендуем

Фиксированная сумма + премия за выполнение всех задач в срок. Хочу отметить, что если провалы дедлайнов вызваны не зависящими от специалиста причинами, уменьшать сумму премии не стоит. 

 

Какие инструменты коммуникации и трекинга использовать

Выбор инструментов должен зависеть от конкретных задач и процессов. Мы используем Telegram и устраиваем регулярные созвоны. 

Часто важно проговорить какие-то задачи вслух и установить дедлайны. Созваниваться стараемся со всеми не реже, чем раз в неделю — иначе процессы начинают сильно плыть. 

 

Что делать, если разработчика сложно найти

Поиск кандидата в стартап может затянуться надолго. Тогда нужно сопоставить с рынком условия, которые предлагаются кандидату. Можно обсудить проблему с техническими экспертами и выяснить, чего может не хватать потенциальному соискателю. 

Стоит правильно продавать свою компанию и быть гибкими. Тогда нужный человек обязательно найдется.

Фото: предоставлено спикером

Фото на обложке: DC Studio / shutterstock

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