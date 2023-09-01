Как сделать бизнес привлекательным для инвесторов

Егор объяснил, в какой момент лучше продать компанию, что учесть при определении ее стоимости и как может повернуться судьба стартапа после присоединения к корпорации.

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Егор Гурьев

Егор больше 10 лет занимается технологическим предпринимательством. Первые два бизнеса он создал и успешно продал. Егор с командой сначала создали подписку на антивирусные программы, который продали компании Softline. Вторым проектом стала платформа для геймеров Playkey, которая позволяет играть в игры на слабых компьютерах, в 2021 году его купила компания Mail.ru. Сегодня на базе второго стартапа Егора появился VK Play Cloud.

Сейчас главный проект Егора — развитие сети водоматов.

Когда и как лучше продать проект

Предприниматель задумывается об этом в двух случаях: когда понимает, что сейчас — самое выгодное время для продажи, или когда хочется начать новое дело.

При продаже инвесторам стоимость компании формируется при влиянии двух факторов:

Реальная ценность. Определены перспективы роста, ясны текущие финансовые показатели стартапа, в частности его выручка.

Спекулятивная ценность. Инвестиции привлекаются с помощью харизмы предпринимателя, его способности показать веру в бизнес и значимость проекта для рынка.

Для презентации проекта инвесторам поможет книга «Мастерство презентации» Алексея Каптерева. В ней подробно рассказано, что для покупателя важна не только потенциальная прибыль, но и идея, заложенная в бизнесе.

На какие метрики смотрят инвесторы? Все зависит от конкретного продукта. Для продажи проекта важно, чтобы у него была прибыль — от 10 млн руб. и более. Если она значительно ниже, то необходимо показать трекшн.

Алгоритм продажи проекта

Найти покупателя. Это поможет определить стоимость компании, близкую к реальной. Методы самостоятельной оценки не дадут полного понимания ценности проекта. Увеличить число потенциальных покупателей. Конкуренция между ними повысит цену. По возможности привлечь к сделке крупных игроков. Если речь о российском рынке, это «Яндекс», VK, «Билайн» или «Ростелеком». Эти инвесторы могут приобрести проект за хорошие деньги.

Можно ли самому определить стоимость проекта до продажи? Егор советует подумать, за сколько предприниматель готов расстаться со своим детищем. Эта сумма должна быть достаточной, чтобы не думать о прошлом бизнесе и заняться новым проектом.

Подробнее об оценке стартапа и расчете его финансовых показателей — в материале RB.RU.

Кейс продажи Playkey

До покупки компании это был сервис облачного гейминга, позволявший играть в современные видеоигры на слабых компьютерах при помощи интернета. Выручка у компании была небольшая, стоимость в итоге определяли три конкурента, готовые заплатить цену, которая устроила бы фаундеров.

В 2019 году в Playkey был спад, и команду пришлось сокращать. А после начала пандемии выручка выросла в два раза, так как люди сидели дома и играли в видеоигры. В этот пиковый момент компания и была продана.

Продажа проходила постепенно: Mail.ru сначала предложили партнерство, попробовали технологии, а в Playkey подготовили интеграцию с сервисом. Спустя полгода покупатель увидел, что спрос на облачный гейминг у клиентов есть. Затем интерес к активу появился у Сбера, МТС и «Ростелекома».

Важно было дать инвесторам созреть. Спустя год после тестирования сервиса Mail.ru в Playkey поступили первые конкретные предложения, и команда решила закрыть сделку.

Как отмечает Егор, на юридические вопросы обычно уходит не более двух месяцев: покупатель проверяет бухгалтерию и метрики стартапа, а затем проводит сделку через нотариуса.

Судьба стартапов после продажи

У некоторых компаний, например, у Сбера, есть обязательство о сохранении команды проекта после сделки. Некоторым фаундерам такие условия могут не подойти: это уход от самостоятельности к четким правилам и бюрократии. Но если нет сил расти дальше, стать топ-менеджером в крупной компании — один из привлекательных путей.

При оформлении сделки Егор советует рассматривать только полную продажу компании: оставшаяся у фаундеров доля будет сложно управляемой и не принесет большой прибыли.

Будущее проекта после продажи может быть разным. Он может вырасти или закрыться. После сделки с корпорацией зарплаты сотрудников, скорее всего, станут выше, будет рост по метрикам и увеличение финансирования. Хотя иногда стартапы покупают, не понимая их роли в компании, и вскоре закрывают.

По мнению Егора, фаундер должен отрешиться от дальнейшей судьбы своего проекта. После сделки покупатель сам волен распоряжаться компанией, не учитывая мнения продавца. Не стоит переживать, так как уже ничего нельзя изменить. Лучше переключиться на новые дела.

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Фото: предоставлено спикером