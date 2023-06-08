Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Подкасты

Англичане решают вопросы походом в паб: как управлять международной командой

Подкасты
Александр Сенников
Александр Сенников

Стажер редакции

Александр Сенников

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса: тонкости финансовой стратегии, изменения в законодательстве, релокацию и многое другое.

12 апреля спикером на прямом эфире выступил Василий Мищенко, вице-президент по роботическому производству в Arrival. Он пять лет работает в Англии и создает технологические продукты вместе с людьми из множества стран.

Эксперт рассказал, как выстроить отношения с людьми разных национальностей и чем отличаются цели у сотрудников из развитых и развивающихся государств. Как собрать международную команду и преуспеть — в материале. 

Публикуем самые важные тезисы из беседы.

Слушайте все эфиры на одной странице и популярных подкаст-платформах.
Англичане решают вопросы походом в паб: как управлять международной командой

 

Василий Мищенко Arrival
Василий Мищенко, вице-президент по роботическому производству в Arrival

 

Содержание:

 

Особенности при подборе международной команды

«Ноев ковчег» — то есть подбор людей из разных стран с разными целями, культурный микс — лучшая стратегия. Как ДНК: чем больше разнообразия, тем лучше генетический код. Но в любой команде обязательно должен быть «моторчик» — лидер, скрепляющее звено. 

Чем больше общаешься с международными кандидатами, тем шире становится разнообразие мотивации каждого. Это могут быть:

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
  • Желание работать в сфере устойчивого развития.
  • Выстроенный баланс между личной жизнью и работой. Например, англичане порой даже рабочие вопросы решают на совместном походе в паб, в неформальной обстановке.
  • Получение опыта и применение знаний в своей стране по возвращении.
  • Поддержка локального бизнеса и местного комьюнити.
  • Работа за идею или ради изменения будущего.
  • Хорошая зарплата.

В русскоговорящей среде кандидаты чаще стремятся создать что-то большое, ценное и весомое, поучаствовать в идее и создании классного продукта либо применить свои знания и опыт на высокооплачиваемой должности. 

А, например, сотрудники из Китая и Индии используют работу как опыт, чтобы увеличить свою ценность на рынке и потом вернуться на родину.

Разница между собеседованиями в России и других странах, преимущественно развитых, а не развивающихся: кандидаты из развитых стран не боятся потерять работу. Также на Западе специалисты более узкопрофильные: например, бухгалтеры, которые работают только с определенными типами документов. 

Что общего у нас и европейцев? Они тоже считают, что технологии меняют мир к лучшему. 

 

Советы для успешного хантинга

  1. При подборе интернациональной команды нужно учитывать политическую и общественную ситуацию в странах работников: это помогает наладить контакт. 
  2. Не стоит слишком надеяться на LinkedIn: люди часто приукрашивают свои достижения. Есть шуточный пример: если я сварил кофе, то справился с подбором зерен.
  3. Каждая команда — набор индивидуальностей, которыми нужно управлять. Это многомерный куб, где сочетаются разные национальности, возрасты и навыки. 
  4. Для немцев важно, чтобы в компании были четко выстроены все процедуры: они привыкли к серьезному подходу. Англичане ценят стабильность и должность, но не держатся за работу так, как русские. 
  5. На старте русские специалисты очень хороши: они могут сделать что-то классное «из фигни и палок», а далее, при развитии компании, ценится европейский подход, более стабильный и повторяемый.
  6. Наем возрастных сотрудников может быть огромным плюсом из-за их опыта. А еще в Англии, например, не указывают возраст в резюме, это считается эйджизмом. 
  7. Не стоит отдавать предпочтение конкретной стране и делать созвоны, например, все время по Лондону. Лучше подстраиваться под разные часовые пояса.

 

Как объединить людей

Общение

Объединяет не цель, а правила и принципы компании, то есть отношение.

Надо поддерживать контакт с сотрудниками, иначе есть шанс остаться «лицом из телевизора»: например, не стоит разговаривать только про работу. И улыбайтесь: про хмурость русских говорят достаточно часто.

Во время удаленки люди отвыкают от живого общения, и коммуникация с командой становится сложнее. Так что стоит раз в полгода очно встречаться с командой, приезжая к ним на пару недель. Если нет такой возможности, стоит постоянно быть на связи с лидером и интересоваться делами.

Шутить нужно со знанием дела: быть «в повестке», следить за актуальными мемами, кино и музыкой в разных странах. Что будет смешно для русского, не развеселит англичанина. 

Российских руководителей любят за прямоту, но иногда она ранит, так что стоит быть мягче с сотрудниками. Пример: в общении с англоязычными сотрудниками фраза «перешлите, пожалуйста, то-то такому-то сотруднику» звучит как если бы на русском я сказал «эй ты, быстро документ переслал». Для вежливости стоит добавить слова could you  («не могли бы вы…») или завязать небольшой смолл-ток. 

 

Корпоративная культура

Любые решения и изменения нельзя преподносить сразу: к ним нужно готовить, допустим, провести серию подготовительных встреч. Например, если нужно сообщить об изменении структуры компании. 

Также стоит помнить про дни рождения всех сотрудников в коллективе и по возможности планировать тематические вечеринки. А также всегда можно упомянуть в разговоре личную деталь: такие вещи сближают.

Не стоит заводить «фаворитов» и выстраивать жесткую доминирующую культуру. 

Предлагаю подстраиваться под разные национальные особенности: например, с испанцами можно говорить быстрее. 

Рекомендую быть готовым к критике и давать команде свободу, но за собой оставлять финальное решение. Будет здорово, если получится к нему подвести, особенно молодых сотрудников: они не любят авторитаризма. 

 

Цели и ценности

Главное, чего ждут от лидера: энергии, справедливости, увлеченности и определенной ценности.

Высшая цель менеджера — увеличить стоимость сотрудника. Рано или поздно они уйдут дальше, как дети от родителей: с чем они уйдут, зависит от лидера.

Фото: предоставлено спикером

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сотрудники = партнеры: как построить эффективную команду
  2. 2 Как привести в порядок финансы и начать инвестировать
  3. 3 Опросы на собеседованиях и сайтах знакомств: новые способы проводить кастдев
  4. 4 «Привлекайте деньги, когда они вам не нужны»: секреты составления финмодели
  5. 5 Аналитика и креативная экономика: что ждет HRTech в будущем
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

08 июня 2023

Арктек Дата 2023

10 июня 2023

Код для всех

11 июня 2023

«Начни иначе»

Все ВОЗМОЖНОСТИ