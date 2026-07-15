Социальные выплаты и пособия в 2026 году: кому положены и как оформить

За последние три года систему соцподдержки серьёзно обновили. Вместо десятков разрозненных детских пособий теперь действует единая выплата. Появились новые правила и механизмы, которых раньше не было, — например, требование к минимальному подтверждённому доходу трудоспособных членов семьи в размере восьми МРОТ и налоговый кэшбэк для семей с детьми. В обзоре Russian Business — актуальные размеры пособий, условия их получения и актуальные размеры пособий, условия их получения и другие важные изменения, которые вступили в силу в 2026 году.

Что изменилось в 2026 году

Социальные выплаты — это все виды денежной помощи от государства, которые государство назначает гражданам в связи с возрастом, утратой заработка, состоянием здоровья, семейными обстоятельствами, уровнем дохода или особым статусом : семьи с детьми, безработные, люди с инвалидностью, пенсионеры с низким доходом. Социальные выплаты делятся на несколько категорий: одни служат компенсацией утраченного заработка — это пенсии и пособие по безработице, другие являются адресной поддержкой семей с детьми и малоимущих граждан, третьи назначаются по статусу получателя (например, выплаты людям с инвалидностью или ветеранам).

Ключевые изменения 2026 года:

● «Правило 8 МРОТ» для единого пособия. Доход каждого трудоспособного члена семьи за расчётный период должен составлять не менее восьми МРОТ (в 2026 году — 216,7 тыс. рублей за год). При уважительной причине право на пособие сохраняется. В расчётный период включаются зарплата, доходы от самозанятости, больничные и стипендии.

● Семейная налоговая выплата (налоговый кэшбэк) для семей с двумя и более детьми. С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на возврат части НДФЛ через СФР. Фонд рассчитывает налог с доходов за предыдущий год по ставке 6% и перечисляет разницу между этой суммой и фактически уплаченным НДФЛ. Выплата положена семьям со среднедушевым доходом не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, без задолженности по алиментам и при соответствии имущественным критериям.

● Расширен соцконтракт для участников СВО. С 2026 года ветераны СВО, признанные безработными, а также супруги ветеранов с инвалидностью I или II группы, если сам ветеран отказался от такой помощи, могут заключить социальный контракт на открытие бизнеса без оценки дохода семьи. Размер единовременной выплаты — до 350 тыс. рублей. Социальный контракт можно заключить один раз, а для его оформления потребуется рекомендация фонда «Защитники Отечества».

● Эксперимент по контролю поступлений на банковские счета. В трёх регионах (Московская область, ХМАО, ЯНАО) банки стали передавать данные о поступлениях на счета в СФР. Если учитываемые поступления равны или превышают 200% совокупного дохода семьи, в назначении пособия могут отказать . При проверке не учитываются переводы между собственными счетами и членами семьи, кредиты и займы, поступления на предпринимательские счета ИП, а также подтверждённые доходы от продажи имущества.

● Новый порядок учёта алиментов. С 1 марта 2026 года изменились правила учёта алиментов при назначении единого пособия. Если алименты взысканы судом, в доход семьи включают фактически полученные суммы. При нотариальном соглашении учитывают указанную в нём сумму, но не ниже установленной доли от среднемесячной номинальной зарплаты в регионе. Если судебного решения или нотариального соглашения нет, алименты рассчитывают исходя из этой зарплаты: четверть — на одного ребёнка, треть — на двоих, половину — на троих и более детей.

Источник: генерация

Кому положены выплаты в 2026 году

По словам независимого Алексея Тараповского, финансового советника и основателя международной компании Anderida Financial Group, занимающейся управлением финансами семей бизнес-класса, часть выплат назначают автоматически — например, ЕДВ после установления инвалидности. Для получения других нужно подать заявление.

Основные меры социальной поддержки и категории получателей в 2026 году

Категория Основные выплаты Где оформлять Семьи с детьми и беременные Единое пособие, материнский капитал, пособие по беременности и родам, выплаты при рождении ребёнка, меры поддержки семейной ипотеки СФР, Госуслуги, банк или оператор программы — в зависимости от меры Пенсионеры Социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума, ЕДВ для отдельных категорий пенсионеров, субсидии и компенсации расходов на ЖКУ СФР, Госуслуги, органы соцзащиты — в зависимости от меры Люди с инвалидностью Страховая или социальная пенсия по инвалидности, ЕДВ, набор социальных услуг, технические средства реабилитации СФР Малоимущие Социальный контракт на поиск работы, открытие бизнеса, ведение ЛПХ или преодоление трудной жизненной ситуации; адресная помощь; субсидии на оплату ЖКУ Соцзащита Ветераны и участники СВО Единовременные и ежемесячные выплаты, льготы и компенсации. Ветераны СВО, признанные безработными, могут заключить соцконтракт на открытие бизнеса без оценки дохода семьи; в отдельных случаях такое право есть у супругов ветеранов с инвалидностью I или II группы СФР, соцзащита, фонд «Защитники Отечества» — в зависимости от меры Пострадавшие от пожара, ЧС, утраты имущества Единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества — при наличии оснований, установленных федеральными или региональными правилами Госуслуги, МФЦ, органы соцзащиты или местная администрация — в зависимости от региона и вида ЧС Студенты-очники Государственная социальная стипендия для студентов льготных категорий и получателей государственной социальной помощи; материальная помощь по правилам вуза Вуз; органы соцзащиты — если требуется подтвердить получение государственной социальной помощи Самозанятые Налоговый вычет по налогу на профессиональный доход. При низком доходе самозанятый может претендовать на социальный контракт на общих основаниях; дополнительные меры зависят от региона ФНС — автоматически через «Мой налог»; соцзащита или центр «Мой бизнес» — в зависимости от меры Безработные (официально зарегистрированные) Пособие по безработице, стипендия в период профессионального обучения по направлению службы занятости. Граждане с низким доходом также могут претендовать на соцконтракт на поиск работы или открытие бизнеса Центр занятости, портал «Работа России»; соцзащита — для соцконтракта

*Данные актуальны на июль 2026 года.

Как узнать о положенных выплатах

Узнать о назначенных выплатах и проверить право на другие меры поддержки можно несколькими способами:

«Госуслуги». На портале можно заказать выписку из ЕГИССО о назначенных социальных выплатах и льготах, а также найти информацию о других мерах поддержки. СФР. Получить консультацию можно в клиентской службе фонда или по бесплатному номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Региональные порталы и соцзащита. Там можно проверить местные выплаты и льготы, условия которых различаются в зависимости от региона.

По наблюдениям независимого финансового советника и основателя компании Anderida Financial Group, специализирующейся на управлении семейным капиталом, Алексея Тараповского, многие семьи не получают положенную поддержку, потому что не знают о ней или заранее считают, что не соответствуют условиям. Финансовый советник рекомендует начать проверку с «Госуслуг», а затем уточнить региональные меры в органах соцзащиты.

Размеры пособий в 2026 году

Размер пособий зависит от следующих факторов:

● регионального прожиточного минимума, который устанавливается на каждый год; в 2026 году он вырос на 6,8%;

● фактической инфляции прошлого года (фиксированные пособия индексируются с 1 февраля — в 2026-м на 5,6%);

● индивидуальных обстоятельств семьи (количество детей, доход, имущественный статус).

Объемы выплат по основным категориям

Категория Что положено Размер в 2026 году Дети Единовременное пособие при рождении 28 450,45 ₽ (без районного коэффициента) Пособие по уходу до 1,5 лет • для работающих — 40% среднего заработка, но не менее 10 837,20 и не более 83 021,18 рубля в месяц; • для неработающих — 10 669,64 рубля в месяц. Материнский капитал • 728 921,90 ₽ — на первого ребёнка (рождённого с 2020 года)

• 963 243,17 ₽ — на второго ребёнка, если первый родился до 2020 года и право на материнский капитал ранее не возникало

• 234 321,27 ₽ — доплата на второго при наличии сертификата на первого Единое пособие на ребенка 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Пенсионеры Страховая пенсия по старости Индексирована на 7,6% с 01.01.2026 (рассчитывается индивидуально) Социальная доплата до ПМ Доплачивается до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Люди с инвалидностью ЕДВ Полный размер ЕДВ с учётом стоимости НСУ: • I группа — 6 157,22 рубля;

• II группа и дети с инвалидностью — 4 397,23 рубля;

• III группа — 3 520,01 рубля;

• люди с инвалидностью вследствие войны — 8 794,41 рубля. Многодетные Единое пособие 50–100% прожиточного минимума на каждого ребенка Региональный маткапитал Зависит от региона Семейная налоговая выплата (с 01.06.2026) Возврат разницы между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным с того же дохода по ставке 6%.

* В полный размер ЕДВ входит стоимость набора социальных услуг — 1 825,25 рубля. Если НСУ полностью или частично предоставляется в натуральной форме, его стоимость вычитают из суммы, перечисляемой получателю деньгами.

** Размеры пособий зависят от региона, количества детей, дохода семьи и имущественного статуса. Данные актуальны на июль 2026 года.

По категориям подробнее:

● Семьи с детьми и беременные. Единое пособие назначается с учётом нуждаемости, его размер варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума. Для беременных женщин сумма привязана к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Помимо этого, действуют единовременные выплаты при рождении, материнский капитал и пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. Размеры материнского капитала и фиксированных федеральных пособий ежегодно индексируются, а пособие по уходу для работающих рассчитывается исходя из среднего заработка.

● Пенсионеры. Помимо страховой пенсии, которая индексируется с 1 января, предусмотрены доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Отдельные категории пенсионеров могут получать ЕДВ, компенсации расходов на ЖКУ и налоговые льготы. Перечень мер зависит от льготного статуса и регионального законодательства. Набор льгот зависит от регионального законодательства и категории получателя.

● Люди с инвалидностью. Для них предусмотрена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой зависит от группы инвалидности. В полный размер ЕДВ входит стоимость набора социальных услуг: лекарств, санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения. НСУ можно получать полностью или частично в натуральной форме либо заменить денежным эквивалентом. Размер ЕДВ зависит от категории получателя. Выплату индексируют ежегодно с 1 февраля.

● Малоимущие. Основной инструмент поддержки — социальный контракт. Основные направления соцконтракта — поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. Профессиональное обучение может входить в программу социальной адаптации. Размеры зависят от региона: при поиске работы — выплата в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения после заключения контракта и ещё за три месяца после подтверждённого трудоустройства; на бизнес — до 350 тыс. руб., на ЛПХ — до 200 тыс., на оплату профессионального обучения — до 30 тыс. рублей, если обучение предусмотрено программой социальной адаптации.

● Ветераны и участники СВО. Для них предусмотрены ЕДВ ветеранам боевых действий, надбавки к пенсии и льготы по жилью и медицине. С 2026 года ветераны СВО, признанные безработными, могут заключить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода. Такое право также предоставляется супругам ветеранов с инвалидностью I или II группы, если сам ветеран отказался от этой помощи. Размер единовременной выплаты — до 350 тыс. рублей.

Как оформить выплату

Порядок оформления зависит от выплаты. В одних случаях нужно подать заявление, в других выплату назначают автоматически. Большую часть сведений ведомства получают самостоятельно, но иногда заявителю приходится представить дополнительные документы. Ниже — где, как и в какие сроки это сделать.

Источник: генерация

Где подать заявление в зависимости от вида выплаты:

● «Госуслуги». Через портал можно подать заявления на единое пособие, распоряжение материнским капиталом, семейную налоговую выплату и ряд других мер поддержки. Перечень доступных услуг зависит от вида выплаты: некоторые из них назначаются автоматически или оформляются через работодателя.

● МФЦ. Через центры можно подать заявления на многие федеральные и региональные меры поддержки, но перечень услуг зависит от региона и конкретного отделения. Перед визитом стоит уточнить, принимают ли там заявление на нужную выплату.

● СФР (Социальный фонд России). Фонд назначает пенсии, единое пособие, материнский капитал, пособие по уходу за ребёнком, семейную налоговую выплату, ЕДВ и другие федеральные меры поддержки. Подать заявление можно через клиентскую службу СФР, «Госуслуги» или МФЦ — в зависимости от выплаты.

● Органы соцзащиты. Они назначают социальные контракты, адресную помощь, субсидии и другие региональные меры. Подать заявление можно непосредственно в соцзащите, а в некоторых регионах — также через «Госуслуги» или МФЦ.

Какие документы нужны



Набор зависит от меры. Чаще всего просят заявление, паспорт, СНИЛС, реквизиты счёта (карта «Мир» или счёт без карты). В зависимости от вида могут понадобиться паспорта членов семьи, свидетельства о рождении, справки о доходах, документы об инвалидности, выписки из ЕГРН и другие бумаги. Точный список можно уточнить на «Госуслугах» или сайте СФР.

По словам независимого финансового советника Алексея Тараповского, при подаче заявления через «Госуслуги» большинство сведений ведомства запрашивают самостоятельно. Если потребуются дополнительные документы, заявитель получит уведомление.

Способ представления дополнительных документов зависит от услуги. Их могут запросить через личный кабинет или предложить принести в СФР либо МФЦ. При личном обращении следует взять оригиналы документов.

«Межведомственный электронный обмен — это огромный прогресс по сравнению с 2018–2019 годами, когда семьи носили десятки бумажек», — отмечает Алексей Тараповский.

Сроки

Срок рассмотрения зависит от конкретной выплаты и полноты представленных сведений.

Заявление на единое пособие обычно рассматривают в течение 10 рабочих дней. Если СФР не получил необходимые сведения или потребовалась дополнительная проверка, срок может увеличиться до 30 рабочих дней.

Решение о распоряжении средствами материнского капитала обычно принимают в течение пяти рабочих дней. Если необходимые сведения не поступили вовремя, срок может быть увеличен до 12 рабочих дней.

Заявление на семейную налоговую выплату обычно рассматривают в течение 10 рабочих дней. При необходимости дополнительных документов или проверки срок могут продлить.

Куда придут деньги

Способ получения выплаты зависит от её вида и того, каким органом она назначается.

Карта «Мир» или счёт без карты

Федеральные выплаты, которые перечисляет СФР (пенсии, единое пособие, пособие по уходу за ребёнком, ЕДВ, семейная налоговая выплата), можно получать на карту платёжной системы «Мир» либо на банковский счёт, к которому не выпущена банковская карта. Для получения этих выплат нельзя использовать карты международных платёжных систем. Такое требование установлено законодательством.

Региональные выплаты перечисляют по правилам субъекта РФ. Их могут зачислять на карту «Мир», банковский счёт или специальную социальную карту, если такая действует в регионе.

Доставка через «Почту России»

Получать выплаты можно и через «Почту России» — в отделении или на дому. Однако эта возможность доступна не для всех мер поддержки. Почтовая доставка оформляется для пенсий и некоторых пособий, назначаемых СФР. Для этого нужно подать отдельное заявление в Социальный фонд.

Материнский капитал

Средства материнского капитала перечисляются только в безналичной форме и только на цели, предусмотренные законом: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия матери (либо отца — в случаях, предусмотренных законом), ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет, адаптация детей-инвалидов.

Сроки зачисления

Сроки перечисления зависят от вида выплаты и от того, первая это выплата после назначения или очередная.

Единое пособие: первая выплата приходит в течение 5 рабочих дней после одобрения. Далее — 3-го числа каждого месяца при перечислении на банковский счёт. Если оно приходится на выходной, выплата приходит раньше.

Пенсии: выплачиваются по графику СФР, который публикуется на сайте фонда на каждый месяц.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года: работающим родителям пособие перечисляет работодатель в дни выплаты зарплаты, неработающим — СФР по установленному графику.

Источник: генерация

Почему в выплате могут отказать или деньги не приходят

В едином пособии могут отказать из-за дохода, имущества, отсутствия подтверждённого заработка или несоответствия сведений в заявлении.

Доходы. Право на единое пособие возникает, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Доход каждого трудоспособного члена семьи за расчётный период должен составлять не менее восьми МРОТ. Требование могут уменьшить или не применять при наличии уважительных причин отсутствия заработка — например, ухода за ребёнком или человеком с инвалидностью, очного обучения либо официальной безработицы. При оценке нуждаемости также учитывают доходы от самозанятости и проценты по банковским вкладам.

Имущество. При назначении пособия учитывают количество и характеристики квартир, домов, автомобилей, земельных участков и другого имущества семьи. Если установленные имущественные критерии превышены и исключения не применяются, в выплате откажут.

Ошибки в заявлении. Неверные сведения о заявителе, детях или составе семьи могут привести к запросу дополнительных документов либо отказу. Банковские реквизиты следует проверять отдельно: ошибка в них не всегда влияет на право на выплату, но может помешать перечислению денег.

Расхождения в данных. Если сведения в государственных системах не совпадают — например, изменились место регистрации или состав семьи, — ведомство может запросить дополнительные документы или отказать в выплате.

Другие основания. Ежегодную семейную выплату не назначат при наличии задолженности по алиментам. Заявление на неё в 2026 году нужно подать с 1 июня по 30 сентября включительно.

Если выплата назначена, но деньги не поступили, стоит проверить график перечисления и банковские реквизиты. Платёж может не пройти, если счёт закрыт, указан неверно или не соответствует требованиям для получения социальной выплаты. В этом случае нужно передать в СФР актуальные реквизиты.

Основатель международной компании по управлению финансами Anderida Financial Group Алексей Тараповский рекомендует перед подачей заявления проверить в личном кабинете на «Госуслугах» паспортные данные, СНИЛС и сведения о составе семьи, а также убедиться в правильности банковских реквизитов. Доходы, в том числе от подработок, самозанятости и сдачи имущества в аренду, следует указывать полностью.

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