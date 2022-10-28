10 ведущих стартапов Берлина из сфер финансов, питания и сельского хозяйства

Город сформировал надежную базу бизнес-ангелов, инвесторов и крупных стартапов, а также постепенно меняет фокус с электронной коммерции и приложений на DeepTech: оборудование, ИИ, Web3, космос, новые материалы, энергию и биотех. В подборке — 10 ведущих технологических стартапов Берлина.

Берлин — один из крупнейших технологических хабов Европы. Согласно отчету State of European Tech от Atomico за 2021 год, по объему капиталовложений город занимает второе место после Лондона. Лишь в 2021 году стартапы Берлина привлекли $7,1 млрд — это на 150% больше, чем в 2017 году.

Formo — молочные продукты неживотного происхождения

Год запуска: 2019.

Основатели: Рафаэль Вольгензингер, Бритта Винтерберг.

Общий объем финансирования: $50 млн.

Formo — пионер в производстве лабораторного сыра и первая компания Европы в сфере клеточного сельского хозяйства, которая производит молочные продукты неживотного происхождения из молочных белков.

Стартап привлек $41,9 млн в серии A от Lionheart Ventures, Happiness Capital и Albert Wenger — это крупнейший раунд венчурного финансирования в европейском фудтехе. Сейчас Formo сосредоточен на том, чтобы расширить производство своей молочной продукции. К 2023 году он планирует вывести ее на рынок, а к 2030 году — заместить ею 10% молочных продуктов, потребляемых в Европе.

Сооснователь Рафаэль Вольгензингер рассказывает, что при помощи точной ферментации создаются высокоспециализированные соединения, такие как молоко. «Поэтому мы инвестируем в крупные объекты, чтобы варить молоко в больших масштабах», — добавляет он.

Для Formo важен вкус: вместе с шеф-поваром Рики Савардом, удостоенным звезды Мишлен, компания разрабатывает европейские деликатесы, такие как моцарелла и рикотта.

FORMEL Skin — телемедицина для кожных заболеваний

Год запуска: 2020.

Основатели: Сара Бехштейн, Флориан Семлер, Антон Кононов.

Общий объем финансирования: $39,8 млн.

Столкнувшись с тяжелой формой акне в подростковом возрасте, Сара Бехштейн решила построить карьеру в дерматологии. Когда она обучалась в университетском медицинском комплексе Charite, один из профессоров помог ей вылечить обострение акне. Он использовал комбинированное лечение — этот метод предполагает более индивидуальный подход, при котором используются два и более препаратов.

«Именно такое лечение я бы хотела предложить своим пациентам, — утверждает Бехштейн. — Когда произошла либерализация телемедицины, я увидела шанс что-то изменить в этой сломанной системе». Так, вместе с двумя основателями, Бехштейн запустила FORMEL Skin — цифровую платформу для дерматологов, позволяющую быстрее ставить диагнозы пациентам с хроническими кожными заболеваниями.

Пользователям нужно заполнить анкету и приложить фотографии. Затем эксперты составляют индивидуальный план лечения, который корректируется благодаря регулярным встречам. Стоимость подписки начинается с €50 ($49,8) в месяц.

FORMEL Skin предложила 150 тысяч методов лечения пациентам из Германии и Швейцарии, а вскоре планирует расширяться за пределы Европы. Среди инвесторов компании — Singular, Heal Capital и Vorwerk Ventures.

Enpal — решения для солнечной энергетики

Год запуска: 2017.

Основатели: Йохен Зиерфогель, Марио Коле, Виктор Вингерт.

Общий объем финансирования: $782,6 млн.

Enpal — крупнейший поставщик решений для солнечной энергетики в Германии, услугами которого пользуются свыше 12 тысяч домовладельцев. Компания также получила звание первого «зеленого единорога» Германии после того, как в октябре 2021 года привлекла $149,5 млн от Softbank.

Собственная ИИ-система Enpal планирует солнечную установку за секунды, а ее команда размещает фотоэлектрические панели на крышах. Лизинг и использование панелей стоят от €49 ($48,8) в месяц. С помощью такой модели Enpal устраняет многие болевые точки в принятии солнечной энергии, от бюрократии до высоких первоначальных затрат.

Школа Enpal Academy обучает будущих монтажников солнечных систем — через нее прошли 400 из 1000 сотрудников компании. Основатели Enpal стремятся сделать возобновляемые источники энергии доступными для всех как внутри страны, так и за рубежом. Они также хотят создать клиентскую сеть Enpal, чтобы делиться энергией для электроснабжения, теплоснабжения и передвижения.

Moss — кредитные карты для МСП

Год запуска: 2019.

Основатели: Анте Спиттлер, Антон Раммель, Антон Фердинанд Мейер, Стефан Хаслебахер

Общий объем финансирования: $150,2 млн.

Moss предлагает корпоративные кредитные карты, которые позволяют отслеживать расходы малым и средним предприятиям (МСП). Транзакции мгновенно отображаются на панели мониторинга Moss, а сотрудники могут создавать виртуальные карты для онлайн-платежей.

Фото в тексте: Moss

Стартап стремительно движется к статусу единорога: Moss получил оценку выше $500 млн спустя менее 2,5 лет после запуска. Его последний раунд финансирования возглавили Tiger Global Management и A-Star.

Moss выпустила 20 тысяч карт и обработала 250 тысяч транзакций в Германии и Нидерландах, а теперь запускается в Великобритании.

Stenon — девайс для анализа почвы

Год запуска: 2018.

Основатели: Доминик Рот.

Общий объем финансирования: $26,8 млн.

Stenon разрабатывает портативный инструмент для анализа почвы FarmLab, который при помощи сенсоров мгновенно определяет такие параметры, как температура, влажность, содержание питательных веществ и уровень pH.

Инструмент избавляет фермеров от необходимости отправлять образцы почвы на лабораторное тестирование, позволяя принимать более быстрые и эффективные решения по выращиванию культур.

Фото в тексте: Stenon

По словам основателя Доминика Рота, Stenon «стремится не только предлагать высокорентабельные решения, но и создавать глобальный слой данных о почве для улучшения продовольственной системы».

Stenon используют несколько сотен фермеров в немецкоговорящем регионе. В следующем году компания запустится в Великобритании и Калифорнии.

Apryl — льготы для сотрудников-родителей

Год запуска: 2019.

Основатели: Дженни Сафт, Тобиас Кауфхолд.

Общий объем финансирования: $4,3 млн.

Сегодня компании отчаянно пытаются привлечь и удержать лучших специалистов из сферы умственного труда. И это меняет баланс сил между работодателями и работниками.

Apryl — единственная общеевропейская платформа, которая помогает компаниям поддерживать сотрудников на пути к созданию семьи. Она предоставляет такие льготы, как консультации, а также доступ к клиникам и процедурам, например замораживанию яйцеклеток и спермы, ЭКО, усыновлению и суррогатному материнству.

Mondu — BNPL-платформа для бизнеса

Год запуска: 2021.

Основатели: Гил Данцигер, Мальте Хаффманн, Филипп Повел.

Общий объем финансирования: $76,2 млн.

Модель «купи сейчас, плати потом» быстро охватывает B2B-сектор. Mondu помогает распределять финансы стартапов и предлагает гибкие способы оплаты каждые 30, 60 и 90 дней. Платформой уже пользуются тысячи бизнесов из таких индустрий, как клининг, красота и производство.

В конце мая Mondu привлекла $43 млн в серии A, который возглавил Valar Ventures, а семь месяцев ранее закрыла посевный раунд в размере $14 млн.

Vay — такси с «телеводителем»

Год запуска: 2018.

Основатели: Томас фон дер Оэ, Фабрицио Шелси, Богдан Джукич.

Общий объем финансирования: $95 млн.

Пользователи Vay могут заказать электромобиль KIA Niro, удаленно управляемый «телеводителем»-человеком, и он прибудет к их месту нахождения. Добравшись до пункта назначения, пассажиры просто покидают автомобиль и сообщают об этом телеводителю, который увозит его на следующую точку.

В конце 2021 года Vay привлек $95 млн в раунде серии B. Его возглавили Kinnevik, Coatue и Eurazeo, а также La Famiglia и Creandum, которые ранее уже вкладывались в стартап.

Vay запустит парк удаленно управляемых автомобилей в Гамбурге. Как заявляют инвесторы, его услуги могут стоить на 60% дешевле, чем у Uber. Стартап также планирует расширить свою деятельность на сферу логистики и доставки.

Pile — «криптовалюты как услуга»

Год запуска: 2022.

Основатели: Джессика Хольцбах

Общий объем финансирования: $2,8 млн.

API-платформа Pile позволяет финтех-компаниям, необанкам и стартапам интегрировать криптовалюты и DeFi-решения в свою инфраструктуру. Его цель — упростить диверсификацию финтех-продуктов, снижая при этом затраты на приобретение и повышая лояльность клиентов.

Компания уже привлекла $2,8 млн в предпосевном раунде от Anthemis Female Innovators Lab, Barclays, основателя Pitch Кристиана Ребера и других инвесторов. У фаундера Джессики Хольцбах большие планы на Pile: расширить команду учредителей с 4 до 12 человек, протестировать более быстрые международные платежные шлюзы и разработать инструменты для выплаты зарплаты в криптовалютах.

Alpas — ИИ-платформа для закупок

Год запуска: 2020.

Основатели: Изабель Поппек, Нильс Фоллмер.

Общий объем финансирования: $2,7 млн.

ПО для закупок Alpas помогает средним и крупным производителям находить, сравнивать и нанимать поставщиков. На данный момент стартап нацелен на промышленные компании, закупающие механические и электрические детали.

По словам основателей, благодаря ИИ система работает в 10 раз быстрее существующих решений и упрощает работу с поставщиками. Например, при поиске вентилятора радиатора клиент может просматривать профили поставщиков, сопоставлять их предложения с другими и рассчитывать возможные риски, экономя при этом до 40% затрат.

Alpas, прошедший Y Combinator, уже сотрудничает с немецким конгломератом BAS, швейцарской ж/д компанией Swiss Federal Railways и Landis+Gyr. Среди инвесторов стартапа — венчурный капиталист Анн-Кристин Ахляйтнер и бывший CTO Spotify Андреас Эн.

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