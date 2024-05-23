11 лидеров, меняющих искусственный интеллект, — от Сэма Альтмана до «крестной матери ИИ»

Некоторые полагают, что генеративный искусственный интеллект появился с выходом ChatGPT в 2022 году. Однако на исследования, заложившие основу для современного ИИ, ушли годы. Разработчики, которые их возглавляли, до сих пор оказывают влияние на крупные технологические компании и лиц, принимающих решения.

Сэм Альтман

Это, пожалуй, самое известное имя в сфере искусственного интеллекта. Сэм Альтман — CEO и сооснователь OpenAI. Выход ChatGPT в 2022 году связывают с популяризацией генеративного ИИ.

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Миллиардер вкладывался в Reddit, финтех-стартап Stripe, атомную энергетическую компанию Helion и другие. Совсем недавно Альтман инвестировал в стартап чистой энергетики Exowatt, который разрабатывает технологии для ЦОД, обеспечивающих работу приложений искусственного интеллекта.

Джеффри Хинтон

Джеффри Хинтона прозвали «крестным отцом ИИ» благодаря разработанной им нейросети, которая идентифицировала объекты по фото. Хинтон долгое время исследовал искусственный интеллект в Google, а потом ушел из компании, чтобы сосредоточиться на информировании об опасности технологии. Он считает, что ИИ может усиливать предвзятость и дискриминацию, провоцировать рост безработицы и распространять фейки.

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«Я не уверен, что хороший ИИ, который борется с плохим ИИ, сможет получить контроль, — заявил Хинтон прошлым летом на технологической конференции Collision в Торонто. — До того как он станет умнее нас, разработчики должны приложить немало сил, чтобы понять, что может пойти не так — как ИИ может попытаться заполучить контроль.

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Я полагаю, правительство должно стимулировать крупные компании, которые его разрабатывают, тратить на это сопоставимый объем ресурсов».

Йошуа Бенжио

Бенжио — канадский ученый-информатик, чьи исследования глубокого обучения были удостоены премии Тьюринга в 2018 году наряду с работами Хинтона и Яна Лекуна. Благодаря результатам его исследования компьютеры смогли изучать языки и создавать дипфейки. Йошуа Бенжио также основал исследовательский стартап Element AI.

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Ян Лекун

Главный научный сотрудник в Meta Platforms Inc.*. Ян долго работал с Хинтоном и Бенжио. Результаты его трудов 1980-х и 1990-х помогли подготовить почву для развития современных технологий ИИ. Как и Хинтон и Бенжио, Лекун продвигал идею создавать нейросети, которые напоминали бы человеческий мозг по способности к обучению. В Meta* он сконцентрирован на применении ИИ в борьбе с дезинформацией и ненавистническими высказываниями.

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Фей-Фей Ли

«Крестная мать ИИ» Ли изобрела ImageNet — набор данных для улучшения компьютерного зрения. Многие считают его катализатором бума искусственного интеллекта.

Сегодня Ли совместно с законодателями США работает над тем, чтобы обеспечить защитные механизмы для технологии. Американский Белый дом включил Фей-Фей в состав национальной рабочей группы по исследованиям ИИ.

«ИИ можно использовать на благо общества, особенно если мы сделаем так, чтобы человеческое участие всегда оставалось ценным», — заявила Ли, выступая в феврале в Принстонском университете.

Сейчас Ли собирается запустить стартап пространственного интеллекта, который «обрабатывает визуальные данные, как человек». Благодаря этому ИИ должен обучиться строить более сложные логические рассуждения.

Фото в тексте: drfeifei / X.com

Дарио и Даниэла Амодей

Брат и сестра Амодеи основали стартап Anthropic, в рамках которого разработан чат-бот Claude — конкурент ChatGPT. До этого пара работала в OpenAI. Anthropic называется общественно-полезной корпорацией (PBC). Это означает, что в устав компании включен пункт о создании общественного и социального блага.

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«Мы хотим, чтобы переход к более мощным системам ИИ оказал положительное влияние на общество и экономику в целом, — сообщила Даниэла Амодей изданию The Atlantic в прошлом году. — Вот почему многие наши исследования направлены на поиск способов лучше понимать, как устроены системы, снизить риски и разработать управляемые, объяснимые и безопасные системы искусственного интеллекта».

Недавно Anthropic заключил сделку на $4 млрд с техгигантом Amazon, который будет использовать продукты ИИ для Amazon Web Services.

Эндрю Ын

Если Хинтон и Бенжио — ИИ-циники, то Ын — оптимист. В 2011 году он основал проект по искусственному интеллекту Google Brain, а затем возглавил китайскую технологическую компанию Baidu, занимающуюся разработкой ИИ.

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В этом году Эндрю Ын вошел в состав совета директоров Amazon. Техгигант вкладывает огромные средства в технологию. В настоящее время Эндрю управляет фондом, занимающимся инвестициями в искусственный интеллект.

Фото в тексте: andrewng



Мустафа Сулейман

Сулейман стал со-основателем двух влиятельных стартапов в области ИИ — DeepMind и Inflection. Google впоследствии приобрел первый стартап, а Microsoft переманил сотрудников второго, в том числе Сулеймана. Сейчас он занимает пост CEO Microsoft AI, возглавив отдел исследований и разработки инструментов ИИ. В прошлом его обвиняли в том, что он устраивал травлю сотрудникам DeepMind.

Фото в тексте: mustafasuleyman / X.com

Клеман Деланг

Деланг возглавляет Hugging Face, стартап, внесший вклад в демократизацию ИИ благодаря совершенствованию технологий по обработке естественного языка (NLP) с открытым исходным кодом.

«Нужно, чтобы больше компаний и организаций выложили в открытый доступ и со свободным кодом свои модели и наборы данных, чтобы каждый мог создавать продукты ИИ», — считает Деланг.

Фото в тексте: ClementDelangue / X.com

Демис Хассабис

Демис Хассабис, CEO Google Deepmind, работает над созданием инструментов искусственного интеллекта, которые однажды смогут создавать лекарства — от антибиотиков до антираковых средств. Под его руководством Deepmind также представил чат-бот Gemini, конкурент ChatGPT. Его используют такие крупные компании, как Goldman Sachs и Mercedes Benz.

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* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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