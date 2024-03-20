Эти школьники запустили стартапы в области ИИ

И это не уникальный случай. Теперь подростки из Европы, которые увлекаются технологиями, запускают свои приложения, пытаясь совмещать бизнес с обучением в школе.

15-летний Эллиот Эвертссон Норревик — основатель и CEO шведского стартапа Roster AI, который предлагает чат-ботов на базе ИИ для обслуживания клиентов. По словам молодого предпринимателя, в этом году он планирует заработать $70 тыс., а его компания скоро станет прибыльной.

По словам Эвертссона Норревика, он увлекся искусственным интеллектом, когда познакомился с игровой системой AlphaGo от DeepMind. Когда ему было около 11 лет, он начал изучать Python — популярный язык программирования для систем ИИ. В конце 2022 года появился ChatGPT, и Норревик стал серьезно задумываться о том, чтобы создать что-то с этой технологией.

Он придумал идею для своего стартапа Roster AI после того, как его впечатлил чат-бот в службе поддержки Amazon, который, казалось, намного превосходил предложения других онлайн-магазинов.

Эвертссон Норревик, основатель и CEO Roster AI. Фото в тексте: Эвертссон Норревик

Спустя семь месяцев после запуска Roster AI используют уже пять клиентов — в основном это сайты электронной коммерции с доходом в $10-20 млн. К концу года стартап надеется привлечь до 70 пользователей.

Проблемы молодых предпринимателей

Эвертссон Норревик говорит, что «скучными юридическими вопросами» занимается его мама, а он сам не может официально возглавлять компанию из-за юного возраста. Но это не единственные препятствия, стоящие на пути молодых основателей.

13-летняя София Дей Чоудхури — соосновательница Mathletico, британского приложения на базе ИИ для изучения математики. По ее словам, совмещать учебу в школе и предпринимательский образ жизни бывает непросто, а одноклассники не всегда хорошо относятся к ее увлечению.

София Дей Чоудхури с отцом и кофаундером Mathletico Сибаджи Дей Чоудхури. Фото в тексте: София Дей Чоудхури

Mathletico уже получил первого клиента — Колледж Баркинга и Дагенхема, который оплачивает подписку на приложение для своих студентов. Как утверждает молодая основательница, когда компания привлечет еще нескольких подобных клиентов, она достигнет точки безубыточности.

Эвертссону Норревику также нелегко совмещать два вида деятельности. «Из-за школы у меня на семь часов меньше, чем у конкурентов. Это проблема», — говорит он, добавляя, что жизнь основателя-подростка может быть одинокой.

«Одноклассники используют ИИ, чтобы делать домашние задания, но в целом их не особо интересует технология. Я так хочу поговорить с кем-нибудь об ИИ. Но это сложно, поскольку многим людям моего возраста это не так интересно», — рассказывает он.

Взгляд в будущее

Однако Норревику, возможно, не придется долго ждать, пока одноклассники проявят интерес.

17-летний Коза Курумлу — сооснователь британского стартапа Eleos AI, который позволит пользователям прокладывать самый безопасный маршрут по городу, используя ИИ для обработки общедоступных данных, таких как полицейские отчеты. Как говорит Курумлу, все его друзья начинают осознавать, что умение работать с ИИ может пригодиться в будущей карьере.

Основатели Eleos AI: Коза Курмулу (слева), Тоби Бамисае (в центре) и Эдди Арам (справа). Фото в тексте: Коза Курмулу

«Люди начинают задумываться о том, повлияет ли ИИ на их будущую карьеру. Это не страх, а скорее размышления, — говорит он. — Я думаю, что изучать код и искусственный интеллект будет так же важно, как в свое время английский язык и Excel. Я думаю, что будет очень важно знать Python».

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Курумлу начал осваивать эти навыки в рамках программы Teens in AI, когда ему было 13 лет. Он говорит, что многие знания приобрел не в школе, а самостоятельно в интернете.

Курумлу и двое других сооснователей начали работать над Eleos два с половиной месяца назад и вскоре планируют запустить его в магазинах приложений. Команда также хочет участвовать в хакатонах с денежными призами, чтобы профинансировать ранние этапы разработки.

У всех этих фаундеров есть нечто общее — это стремление оказать влияние в мире, в котором не важен ни возраст, ни опыт.

«Это не ощущается как работа. Когда вы делаете проект не только для себя, но и для других и видите, какое влияние он может оказать, это мотивирует», — утверждает Курумлу.

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