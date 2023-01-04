4 тренда в разработке мобильных приложений в 2023 году

Уже сейчас пользователи проводят треть своего дня, потребляя контент в приложениях. Чтобы завоевать их умы и сердца в наступившем году, обратите внимание на эти четыре тенденции в мобильной разработке.

За пятнадцать лет своего существования рынок мобильных приложений стал реальной силой, с которой нужно считаться как производителям технологий, так и рекламодателям. Согласно Data.ai, потребители скачивают более 435 тысяч приложений в минуту — и эта цифра, похоже, будет только расти.

Распространение AR

Дополненная реальность (augmented reality, AR) продолжает набирать популярность. Все больше сервисов запускают новые функции на базе этой технологии. Например, IKEA представила приложение IKEA Place, которое позволяет расставить мебель в 3D-модели квартиры и оценить, как она будет выглядеть.

А в сентябре вместе с iOS 16 на iPhone появилась функция, позволяющая вырезать объекты на фотографии (как людей, так и предметы) и перемещать их на другой фон.

Технологии для редактирования фона и даже замены лиц на видео также активно распространяются и совершенствуются. На рынке появились и различные приложения, позволяющие размещать анимированные 3D-модели в реальном окружении. С помощью этой технологии компании могут создавать привлекательные ролики со своими продуктами.

Благодаря доступности и стремительному развитию AR-технологий, а также творческому потенциалу пользователей, авторы с небольшой аудиторией скоро будут производить ролики, почти не уступающие по качеству студийным. Создание контента активно демократизируется, и новые разработки в области дополненной реальности должны укрепить этот тренд.

Новые способы монетизации в соцсетях

Эта концепция не нова, но непростая ситуация в мировой экономике и рост популярности соцсетей еще больше побуждают геймеров, создателей контента и простых пользователей искать новые способы монетизировать свою деятельность.

В августе 2022 года Instagram* запустил платную подписку на создателей эксклюзивного контента. За этим трендом, вероятно, последуют и другие платформы.

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Ранее в этом году также появилось приложение Yepp, которое делится своими рекламными доходами с пользователями: они могут зарабатывать на создании и потреблении мемов. Эта модель распределения доходов также может стать популярной в ближайшие месяцы.

Кроме того, по мере развития цифрового маркетинга все больше социальных сетей будут добавлять функции для онлайн-торговли. Так люди смогут покупать одежду, произведения искусства и прочие товары и услуги не только на платформах, созданных специально для этих целей.

Привлечение пользователей к разработке

Сейчас растет понимание того, что для улучшения продукта важен более широкий диапазон мнений. Поэтому разработчики приложений и компании уделяют все больше внимания развитию сообществ в рамках бета-тестирования.

В ближайшем будущем в ранних стадиях разработки приложений, вероятно, будут участвовать больше пользователей и клиентов. В результате появятся продукты, создаваемые людьми и для людей.

Развитие мобильных кошельков

Удобство, безопасность и скорость приобретают все большее значение для пользователей, а их доверие к традиционным банкам и финансовым системам снижается. Отчет Mobile Wallets Report за 2021 год прогнозирует, что с 2021 по 2025 годы использование мобильных кошельков вырастет на 74%. Как утверждается, к концу 2025 года число таких кошельков достигнет 4,8 млрд.

Потребители уже гораздо бережнее относятся к своим финансам. Поэтому в 2023 году могут появиться новые кошельки и приложения, которые будут привлекать большим разнообразием преимуществ и вознаграждений.

Вместе с этим в 2023 и последующих годах мы, вероятно, увидим новые сервисы, ориентированные на ESG-подход. Они будут вдохновлять потребителей экономить и откладывать средства, а также помогать сообществам, продвигая социальные и экологические меры.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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