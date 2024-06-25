Как два старшеклассника привлекли для стартапа $500 тыс. на стадии pre-seed

Стартап APIGen привлек $500 тыс. инвестиций — без MVP и с командой, состоящей из двух 18-летних основателей. Как им удалось убедить инвесторов в успешности проекта, читайте в материале.

Всего несколько недель назад 18-летние друзья Кристофер Фитцжеральд и Николас Ван Ландсхут закончили школу.

В то время как большинство подростков их возраста наслаждались последним летом перед университетом или выходом на работу, Фитцжеральд и Ван Ландсхут засели в офисе венчурной компании в Боулдере, штат Колорадо.

Читайте по теме:

Каждый четвертый стартап генеративного ИИ в Европе основан экс-сотрудниками бигтеха

Стартап Cube Dev выходцев из России привлек $25 млн на развитие своей платформы

Этим летом они работают над стартапом APIGen, после того как привлекли $500 тыс. на стадии pre-seed. Инвестором стала компания Varana Capital. Осенью Фитцжеральд отправится в Университет штата Пенсильвания, а Ван Ландсхут переедет поближе к университету, но пока откладывает планы на поступление, чтобы все свое время посвящать стартапу.

Деньги были собраны, пока ребята еще учились в школе. Их прототип вызвал большой интерес в местном сообществе ИИ-энтузиастов.

APIGen работает на платформе, которая будет создавать пользовательские API с помощью промптов, заданных в режиме диалога. Например, бизнес электронной коммерции сможет просто попросить API, соединяющий клиентский веб-интерфейс с базой данных, и платформа создаст нужный инструмент.

Под API основатели подразумевают не только стандартный «интерфейс прикладного программирования», который позволяет приложениям обмениваться данными или выполнять некоторые другие простые функции. Они хотят, чтобы APIGen создавал сложные пользовательские API, которые могут выполнять последовательные задания и работать в режиме многозадачности.

«Мы фактически генерируем код для API, чтобы в пределах интерфейса у вас была бы бизнес-логика и настоящая пользовательская функциональность», — заявляет Ван Ландсхут.

Помимо веб-приложений и баз данных, одна из целевых областей стартапа — IoT-устройства, сообщает Фитцжеральд. Он приводит пример клиента, запрашивающего API, который дает задание дрону облететь по периметру площади, сделать снимки и позволить другому устройству взаимодействовать с результатом.

Другой пример — API, который использует распознавание лиц для обеспечения безопасности зданий. Подготовив базу данных с фотографиями лиц верифицированных сотрудников, пользователь может запросить APIGen создать API, который позволяет камере смарт-замка сверять лицо гостя с изображениями из базы прежде чем открыть дверь.

В конце концов, насколько простыми или сложными будут API решает тот, кто их создает, считает Фитцжеральд. Они могут варьироваться от простых коннекторов, которые обрабатывают одну запись или одну строку данных из таблицы или базы данных до целых бэкендов, веб-приложений и IoT-приложений — это и является целью стартапа.

Подростки встретились в школьной команде дебатов и сдружились на почве интереса к программированию. Их первым совместным проектом стал чат-бот, позволяющий людям общаться с данными. Но вскоре они осознали, что идея не оригинальна. И всё же, работая над приложением, они узнали, что их технология использует API и что «создание API — та еще головная боль», вспоминает Фитцжеральд. «Разрабатывать их было трудно».

Поэтому они сосредоточились на проблеме. Как только они создали альфа-версию своей идеи, инструмент демо-уровня, они начали показывать его программистам из кружка, чтобы получить обратную связь. У ребят были местные знакомые из технологической отрасли. Отец Ван Ландсхута работает в информационной безопасности, и с его помощью Фитцжеральд устроился на летнюю стажировку программистом в SoftBank.

А потом они стали рассылать сообщения всем венчурным компаниям на LinkedIn и любому, кто бы мог, по их мнению, ответить.

«Мы просили людей разнести эту презентацию», — говорит Фитцжеральд.

Венчурная компания была так впечатлена, что предложила инвестировать в проект

Одним из получателей сообщения был Филип Брэнниман, основатель денверской компании Varana Capital. Он также слышал о ребятах от других знакомых по тесному сообществу стартапов в Денвере и Боулдере. Varana начиналась как семейный офис для Брэннимана и его «ультрабогатого» друга и за 13 лет выросла в компанию с деньгами институциональных партнеров и $400 млн активов под управлением.

Брэнниман и COO Varana Анкур Ахунжа согласились выслушать подростков. «Мы шли на встречу, думая, что дадим отеческий добросердечный совет, поделимся мудростью. Но через два часа вышли оттуда с ощущением, что это была лучшая презентация, которую мы слышали за последние пять лет. Мы были поражены аргументированными идеми этих 18-летних парней», — вспоминает Брэнниман.

Фитцджеральд оделся в лучший свитер, а Ван Ландсхут — в рубашку с символикой команды дебатов, они вспомнили, чему их научили в дискуссионном кружке и представили свою компанию, видение, потенциальный рынок и самих себя.

В конце встречи инвесторы сказали, что им было на самом деле интересно, вспоминает Фитцжеральд. И Брэнниман спросил подростков, сколько им надо денег.

Varana тщательно оценила потенциал рынка API, истории успеха, оцененные в миллиарды долларов — взять хотя бы пару имен: Mulesoft, купленный Salesforce, и Apigee, купленный Google.

Компания изучила и прошлое основателей: Фитцджеральд, окончивший с отличием одну из лучших школ в Боулдере, славящегося качеством среднего образования, а Ван Ландсхут был настолько одаренным программистом, что с 14 лет давал частные уроки студентам, изучающим информатику.

Партнеры Varana запланировали вторую встречу с основателями, чтобы те могли продемонстрировать свою технологию и доказать, что они «хороши только в разговорах, но не на деле», рассказывает Ван Ландсхут.

Ребята признаются, что нервничали, но демонстрация прошла хорошо, и венчурная фирма предложила подписать соглашение о намерениях, согласно которому $250 тыс. выделялось на стадии pre-seed и еще $250 тыс. в рамках простого соглашения о будущем капитале (SAFE) в виде векселя, который можно преобразовать в долю в капитале, если стартап преуспеет в будущем. Varana также предоставила офисное помещение.

Пока подростки выступали перед венчурными компаниямии, Фицджеральд узнал о встрече сообщества ИИ-энтузиастов Боулдера, на котором собралось 1,4 тыс. участников.

Городок славится своим дружным уютным сообществом стартапов. Кроме того, здесь, как и в близлежащем Денвере, размещены офисы Amazon, IBM, Google, Microsoft и других технологических компаний.

Подростки пришли на встречу и продемонстрировали свой продукт, а местные ИИ-энтузиасты поддержали ребят и их идею.

Читайте по теме:

Как бигтех инвестирует в ИИ

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию

APIGen, очевидно, находится на ранней стадии развития. И это не единственная компания, работающая над автоматизацией API. Такие техгиганты, как Mulesoft (принадлежит Salesforce) и устоявшиеся стартапы как RapidAPI уже работают на этом рынке, как и большинство облачных гигантов.

У APIGen еще нет минимального жизнеспособного продукта (MVP), хотя он уже идет к этому и выпускает в этом месяце бета-версию. «Мы уже увидели бизнес-интерес, но на этой стадии мы пока еще на этапе pre-MVP и делаем всё возможное, чтобы выпустить его как можно быстрее», — говорит Фицджеральд.

И все же Брэнниман, входящий в совет директоров по инвестициям, остается в проекте. Он обращает внимание, что юные основатели уже построили сообщество ревностных сторонников.

«APIGen — это продукт, в который мы инвестируем, но главное — мы создаем партнерство с Кристофером и Николасом. Это рынок стоимостью более $7 млрд. Они входят на него, сталкиваясь с некоторой конкуренцией, но уже прокладывают собственное пространство. Возможность возврата, с нашей стороны, — это безумие» — уверен он.

Источник.

Фото на обложке: APIGen