Семь лучших источников лицензированной музыки для вашего контента

Фоновая музыка помогает разнообразить видеоконтент, придать ему определенное настроение и лучше воздействовать на аудиторию. Представляем список из семи лучших источников музыки, которую можно использовать для маркетинга в социальных сетях.

Типы лицензирования музыки

Для начала разберем некоторые из самых распространенных ошибок касательно использования контента. Ниже представлены недопустимые модели.

«Я не использую его в коммерческих целях».

«Я указал владельца, значит все в порядке».

«Я возьму только небольшую вырезку».

Существует несколько видов лицензий, который допускают распространение контента.

Добросовестное использование (Fair Use)

Это понятие варьируется в разных странах, а также зависит от типа контента. Например, если вы ведете блог о фильмах и снимаете обзор на какую-либо новинку, то вы можете вставлять небольшие отрывки из фильмов, чтобы обсудить конкретную сцену. Однако вам нельзя использовать сам фильм или его саундтрек, чтобы продвигать свои ролики.

Creative Commons (CC)

Эта лицензия предусматривает использование контента согласно руководству по атрибуции от правообладателя. Это отличный способ стандартизировать лицензирование и обеспечить признание артистам за их работу. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Creative Commons.

Общественное достояние (Public Domain)

Это понятие относится к продуктам, авторские права на которые уже истекли или никогда не существовали. Такую музыку можно применять бесплатно, однако тип контента ограничен, а качество может сильно различаться.

Royalty-Free

Несмотря на распространенное заблуждение, эта музыка не бесплатна. Это понятие подразумевает разовую покупку лицензии, которую можно использовать несколько раз.

Это, вероятно, один из самых часто используемых типов авторского права в индустрии. Стоимость лицензии варьируется в зависимости от того, где будет применяться продукт: на сайтах, в социальных сетях или же на национальном телевидении.

Авторские права (Copyright)

Большая часть музыки обладает авторским правом. Чтобы применять ее в своих целях, потребуется определить владельца лицензии и либо обратиться к нему лично, либо действовать по условиям, которые обычно указаны на его сайте.

Если контент не распространяется ни по одному из указанных выше типов, то потребуется обговорить условия использования индивидуально. Обычно так делают при подготовке крупных кампаний или рекламных материалов, а переговоры проводятся через посредника. После получения разрешения вам также потребуется получить физическую лицензию от владельца авторского права, которое подтверждает, что вы можете использовать продукт.

Семь лучших онлайн-провайдеров музыки

Аудиобиблиотека YouTube находится прямо на сайте в разделе Creator Studio. Использовать ее очень просто: вы находите необходимые треки или звуковые эффекты, добавляете их в видео и сразу просматриваете превью, не покидая площадки.

Стоимость: бесплатно.

бесплатно. Лицензия: общественное достояние и Creative Commons.

общественное достояние и Creative Commons. Плюсы: этой самый простой способ добавить музыку и аудиоэффекты в видео для YouTube.

этой самый простой способ добавить музыку и аудиоэффекты в видео для YouTube. Минусы: небольшое число представленных треков, а также нехватка оригинальности, поскольку эту музыку применяют и многие другие пользователи.

AudioJungle и Envato Elements — крупнейшие онлайн-провайдеры, предлагающий более 3 млн цифровых продуктов. Из большой библиотеки AudioJungle можно приобрести треки в хорошем качестве по лицензии Royalty Free.

Цена: треки от $5.

треки от $5. Лицензия: Royalty Free.

Royalty Free. Плюсы: огромная библиотека с более чем 600 тысяч треков, которые можно приобрести и использовать множество раз.

огромная библиотека с более чем 600 тысяч треков, которые можно приобрести и использовать множество раз. Минусы: стоимость варьируется и может достигать $40 и выше за самые популярные треки. Если вы часто используете музыку, это может стать слишком затратно.

Приложение SoundCloud было создано в 2008 году. Через него музыканты могут бесплатно поделиться своим творчеством и привлечь к себе внимание. Большая часть музыки распространяется под лицензией Creative Сommons. Вы можете использовать ее свободно, главное — следовать указанным правилам.

Цена: бесплатно.

бесплатно. Лицензия: Creative Commons.

Creative Commons. Плюсы: большая библиотека оригинальной музыки как от неизвестных, так и популярных исполнителей. Треки очень легко найти по жанрам и чартам.

большая библиотека оригинальной музыки как от неизвестных, так и популярных исполнителей. Треки очень легко найти по жанрам и чартам. Минусы: при поиске подходящего трека могут возникнуть сложности, так как музыка разделена по жанрам, а не по «‎ситуациям». Кроме того, правила использования варьируются и в некоторых случаях могут быть слишком усложнены.

Epidemic Sound — это, вероятно, один из лучших источников фоновой музыки для видео, которому доверяют такие бренды, как Microsoft и Twitter. Понятный интерфейс значительно облегчает поиск. Кроме того, под каждый треком можно найти раздел «Похожие». Эта платформа отлично подойдет для тех, кто часто производит контент и обладает бюджетом, но для личного использования может обходиться дорого.

Цена: стоимость подписки начинается от $14 в месяц, а в дополнительные расходы входит оплата лицензии.

стоимость подписки начинается от $14 в месяц, а в дополнительные расходы входит оплата лицензии. Лицензия: Royalty Free.

Royalty Free. Плюсы: отличная библиотека фоновых треков. Искать подходящие варианты можно как по жанрам, так и по «похожим».

отличная библиотека фоновых треков. Искать подходящие варианты можно как по жанрам, так и по «похожим». Минусы: помимо стоимости подписки необходимо оплачивать лицензию Royalty Free на каждый трек, которая может достигать примерно $166 за использование более популярных песен в социальных сетях.

Free Music Archive (FMA) — один из крупнейших источников треков с лицензиями Public Domain и CC. Функциональный дизайн позволяет находить музыку по исполнителям, жанрам и типам лицензии. В представленных писках можно прослушать превью, узнать, к какому типу лицензии относится трек, и скачать его.

Цена: бесплатно.

бесплатно. Лицензия: общественное достояние и CC.

общественное достояние и CC. Плюсы: простой интерфейс и удобная система поиска с красивыми графиками и тщательно подобранными списками.

простой интерфейс и удобная система поиска с красивыми графиками и тщательно подобранными списками. Минусы: дизайну не хватает некоторых элементов, а скорость работы сайта иногда снижается.

HookSounds — это платформа с простым и понятным интерфейсом, где можно найти фоновую музыку в хорошем качестве. Она предлагает отличный выбор тематических треков для различных ситуаций, которые можно оплатить как месячной подпиской, так и разовой покупкой лицензии в зависимости от ваших нужд. Платформе доверяют такие крупные бренды, как Disney, Google и Amazon.

Цена: стоимость подписки от $29 в месяц или же плата за одну лицензию.

стоимость подписки от $29 в месяц или же плата за одну лицензию. Лицензия: Royalty Free.

Royalty Free. Плюсы: простой способ найти фоновую музыку, работающий по системе подписки.

простой способ найти фоновую музыку, работающий по системе подписки. Минусы: большей части фоновой музыки не хватает оригинальности, как у треков SoundCloud и Epidemic, а подписку необходимо регулярно продлевать.

Artlist — эта платформа работает по модели, аналогичной Hooksounds: вы оплачиваете месячную подписку и можете использовать треки сколько угодно. Здесь представлена похожая библиотека, но с меньшим выбором.

Цена: подписка от $12 в месяц.

подписка от $12 в месяц. Лицензия: Royalty Free.

Royalty Free. Плюсы: относительно недорогая подписка для тех, кто регулярно выпускает контент.

относительно недорогая подписка для тех, кто регулярно выпускает контент. Минусы: небольшой выбор, а большинство треков пригодится лишь для фона.

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