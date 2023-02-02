Как Гаутам Адани потерял $36 млрд за несколько дней

Состояние одного из богатейших людей мира существенно сократилось после обвинений в мошенничестве и манипулировании акциями. Рассказываем, как развивалась история.

Louis Vuitton. Tesla. Amazon. Бизнес, стоящий за самыми богатыми людьми в мире, не нуждается в представлении. Но в прошлом году в этот список попал намного менее известный бренд.

Новым участником стал индийский конгломерат Adani Group, который контролирует порты, угольные шахты, предприятия пищевой промышленности, аэропорты и многое другое. Астрономический взлет группы принес ее основателю Гаутаму Адани состояние почти в $120 млрд, поставив его в один ряд с Бернаром Арно, Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Однако Адани недолго пребывал в этой группе. Он все еще остается невероятно богатым, но уже потерял $36 млрд всего за несколько дней. И сейчас он переживает, возможно, крупнейшее испытание в своей карьере.

На прошлой неделе небольшая инвесткомпания из Нью-Йорка Hindenburg Research обвинила компанию Адани в «бессовестных финансовых махинациях, манипулировании акциями и отмывании денег». Группа Adani отрицает претензии Hindenburg.

С момента публикации отчета Hindenburg конгломерат потерял примерно пятую часть своей стоимости, которая оценивается в десятки миллиардов долларов. И крах Адани — он все еще остается богатейшим человеком Азии и управляет одним из крупнейших конгломератов Индии — может предвещать серьезные последствия для страны, демонстрирующей активный экономический рост.

«Он представляет риск для индийской финансовой системы», — говорит Тим Бакли, аналитик из Австралии, который следит за бизнесом Адани более десяти лет.

Миллиардер предпочитает держаться в тени, даже несмотря на то, что является одним из богатейших людей мира. Адани — последователь джайнизма, религии, которая проповедует аскетизм. Он и его семья жестко контролируют Adani Group (Hindenburg также критиковала структуру собственности компании).

За несколько месяцев до обвинений Hinderburg головокружительный рост акций дочерней компании Adani привлек пристальное внимание. Ее трейдинговые операции преимущественно связаны с холдингами, базирующимися в налоговых убежищах. Из-за этого родились предположения о возможных манипуляциях акциями, которые помогли увеличить личное состояние Адани.

По данным Hindenburg, за последние три года акции семи дочерних компаний Adani подорожали более чем на 800%.

Ранее компания Адани была фигурантом расследований по обвинениям в нарушении налогового законодательства, связанного с импортом угля, но в конечном итоге была оправдана. Адани также связывали с аферой по манипулированию индийским фондовым рынком, организованной биржевым маклером из Мумбаи Кетаном Парехом.

По мере роста своей бизнес-империи Адани обращался в иностранные банки для финансирования приобретений и инвестиций. По словам Бакли, это означает, что деятельность группы будут внимательнее изучать.

«Большая проблема заключается в том, что Адани провел последние четыре года, привлекая средства на Уолл-стрит. Если вы собираете деньги в Америке, приходится играть по американским правилам» — говорит он.

У Hindenburg Research хороший послужной список.

Инвесткомпания, названная в честь знаменитого дирижабля, известна как активист и шорт-селлер. Она выискивает на публичных рынках случаи мошенничества и другие нарушения, разоблачает их и зарабатывает на этом деньги. Hindenburg получает прибыль, когда у разоблачаемой компании, которая часто является публичной, обесцениваются акции.

Часто активистов критикуют за то, что они делают ставки против бизнеса. Однако они утверждают, что помогают контролировать рынок.

Hindenburg работает всего несколько лет. Инвесткомпания выступила с критикой примерно 30 организаций и сделала себе имя, добившись ликвидации производителя электромобилей Nikola.

По данным Bloomberg News, после публикации отчетов Hindenburg акции компаний падали в среднем примерно на 15% на следующий день, и на 26% — 6 месяцев спустя.

В случае с Adani Group основатель Hindenburg Натан Андерсон выглядит как Давид, сражающийся с Голиафом. Hindenburg сообщает, что изучала бизнес Адани 2 года, прежде чем опубликовать отчет 24 января 2023 года. Adani Group пригрозила подать в суд на Hindenburg, который в ответ заявила, что будет приветствовать расследование в США, где смогла бы потребовать документы Adani.

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Hindenburg также заявляет, что оффшорные подставные компании, которыми управляет старший брат Гаутама Адани Винод, помогали конгломерату манипулировать ценами на акции. Подставные компании якобы используются для отмывания денег из частных компаний в публичные, «чтобы поддерживать видимость финансового здоровья и платежеспособности».

Кроме «очевидных нарушений в бухгалтерском учете и мошеннических схем», Hindenburg отмечает еще один подозрительный фактор: в перечисленных компаниях финансовые директоры не задерживались надолго.

Сомнения вызывает и качество независимого аудитора для двух дочерних компаний, Adani Enterprises и Adani Gas. Сотрудники аудитора «по сути, недавно получили диплом и вряд ли были в состоянии тщательно изучать и привлекать к ответственности финансы крупнейших компаний страны».

Более того, отмечает Hindenburg, даже если обвинения будут проигнорированы, акции Adani Group настолько переоценены, что могут упасть на 85%.

Adani Group назвала обвинения Hindenburg атакой на Индию и ее «историю роста и амбиций». Гинденбург возражает: «Будущее Индии сдерживает Adani Group, которая облачилась в индийский флаг и систематически грабит нацию».

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