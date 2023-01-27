Учите английский, а не Python: как ИИ меняет программирование

ИИ все чаще участвует в написании кода — при этом технология работает с запросами, написанными на простом английском языке. Неужели вскоре разработчикам придется сосредоточиться на изучении английского, а не языков программирования? В этом вопросе разобралось издание Vice.

ChatGPT и прочие языковые модели способны кардинально изменить подход к написанию любого текста — от университетских эссе до юридических аргументов. Однако эта технология уже трансформирует другое направление, а именно программирование.

Программирование представляет собой процесс общения человека с компьютером. Однако это не всегда означало разработку приложений на таких языках, как Python и Javascript. До того, как была изобретена клавиатура, операторы использовали для программирования панель с переключателями.

Когда появились языки высокого уровня (начиная с C в 1972 году), программирование стало не только эффективнее, но и ближе к естественному человеческому языку. Попутно этот навык стал высоко цениться и оплачиваться, а сами программисты — советовать всем «учиться писать код».

Теперь же из-за развития ChatGPT и прочих языковых моделей в ближайшем будущем, вероятно, каждый сможет писать код, используя естественный язык. На фоне массовых увольнений и урезания бюджетов в крупных ИТ-компаниях технологию уже рассматривают как способ получить большую отдачу от работников.

Программирование эволюционирует очень быстро, и некоторым специалистам из этой сферы, возможно, скоро придется просто «учиться писать».

Что происходит

Популярная ИИ-модель ChatGPT способна не только писать тексты на английском языке, но и переводить естественный язык в код. Помимо этого, она предлагает функции автодополнения и отладки, а также может советовать подходящие фрагменты кода.

В августе 2021 года OpenAI представила инструмент Codex, который создает код при помощи команд на естественном языке. Codex работает на базе GPT-3 и частично обучается на тех же данных.

Релиз Codex «знаменует начало перемен в том, как пишутся компьютерные программы», говорится в статье на TechCrunch под заголовком No-code is code, которая написана Грегом Брокманом (основатель и CTO OpenAI) и Хади Партови (CEO Code.org). Эта статья привлекла внимание к no-code — инструментам, позволяющим разрабатывать ПО без специального образования и знания языков программирования.

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Амджад Масад, CEO интегрированной онлайн-среды разработки Replit, утверждает, что ИИ лишь начинает раскрывать свои возможности в программировании, а ChatGPT выводит это на новый уровень. «Сейчас мы находимся на пороге очередного скачка в производительности разработчиков. Думаю, она вырастет примерно в 10-100 раз», — говорит он.

Тем не менее Масад считает, что умение писать код по-прежнему будет полезным навыком, поскольку ИИ поможет лишь ускорить разработку и сделает ее более доступной для людей.

Как это отражается на программистах

Развитие ИИ-инструментов для программирования несет за собой и негативные последствия.

Это направление уже сталкивается с теми же этическими проблемами, что и генеративные модели, обученные на изображениях, созданных людьми, без их разрешения.

Практика показывает: как только в компании появляются технологии, повышающие производительность труда, число сотрудников сокращается.

В июле 2021 года GitHub представила CoPilot — собственного ИИ-помощника в написании кода, который работает на базе Codex. За этим последовал коллективный иск от программистов, утверждающих, что ИИ без надлежащих лицензий был обучен на их коде, выложенном на GitHub.

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За последние несколько месяцев Google, Microsoft, Meta и Amazon сократили сотни тысяч сотрудников. Неизвестно, связано ли это с распространением ИИ, но компании уже надеются, что технология позволит работникам выполнять больше задач при меньших затратах.

Google уже внедряет ИИ в свои процессы: в рамках эксперимента 10 тысяч разработчиков компании использовали языковую модель с функцией автозавершения кода. В своем блоге CEO Google Сундар Пичаи уверяет, что этим специалистам удалось сократить время выполнения итераций на 6%.

Кроме того, Google и другие компании сталкиваются с давлением инвесторов-миллиардеров на фоне снижения цен на акции. От них требуют сократить численность персонала и бюджетные расходы. Таким образом, ИИ — не прямая причина увольнений, а скорее часть тренда на повышение производительности в период экономии.

Масад ожидает, что в будущем исчезнет потребность в back-end и full-stack разработчиках, которые создают структуру приложений и ПО. По его словам, большую часть их работы смогут выполнять продуктовые и front-end инженеры.

С распространением ИИ ценность программистов будет скорее заключаться в том, чтобы разрабатывать нечто новое и контролировать процесс создания кода, а не просто писать его, считает Масад. В целом, он оптимистично настроен в отношении будущего сферы разработки и считает, что несмотря на увольнения в ней по-прежнему остается много свободных вакансий.

Так или иначе, скоро программирование, вероятно, будет выглядеть иначе, чем сейчас или год назад. И это затронет тех, кто зарабатывают на жизнь написанием кода, а именно общением с компьютерами — ведь этот монолог превратится в диалог.

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Фото на обложке: Dusit srisroy / Shutterstock