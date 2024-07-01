Аккредитация ИТ-компаний в 2024

С 1 августа 2022 года получить аккредитацию в ИТ в прежнем порядке стало невозможно. Минцифры пошло на изменение условий во избежание неправомерного назначения льгот компаниям в этом бизнесе.
В статье узнаете, зачем нужна аккредитация и какие IT-компании могут быть аккредитованы.
- Истории
Содержание
- Какие ИТ-компании могут аккредитоваться
- Для чего ИТ-бизнес проходит аккредитацию
- Что входит в процесс аккредитации
- Порядок получения аккредитации
Какие ИТ-компании могут аккредитоваться
Аккредитацией называется проверка государственными органами соответствия деятельности предприятия установленным требованиям. Ее проходит большинство компаний, которые работают в России.
До указанной даты аккредитацию в ИТ получали на основании профильного шифра из 62-й группы ОКВЭД в качестве основного. С осени 2022 года заявки на получение аккредитации ИТ-компании начали подавать по новым правилам. В начале февраля 2023 г. их снова обновили.
С 8 мая 2024 года получение и подтверждение аккредитации происходят на новых условиях.
Основные изменения коснулись таких аспектов, как:
- Увеличение кодов ОКВЭД с 7-го до 31-й.
- Включение в список ИТ-компаний предприятий, выпускающих оборудование для связи.
- Уточнение видов рекламного и издательского бизнеса, подходящих под аккредитацию.
- Внесение в перечень претендентов разработчиков программного обеспечения и поставщиков сопутствующих услуг.
- Расширение видов предпринимательства, подходящих под условия IT.
- Добавление в число участников аккредитации разработчиков и исследователей в области биотехнологий, относящихся к техническим и естественным наукам.
- Присоединение к ИТ-компаниям предприятий, ремонтирующих компьютерную технику и периферийное оборудование.
- Предоставление аккредитаций фондам, сотрудничающим с IT-бизнесом, в том числе с государственным участием.
Условия для аккредитации
Условия, по которым отбираются ИТ-компании для аккредитации, перечислены в Положении о госаккредитации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729. В первую очередь это соответствие основного и дополнительного кодов ОКВЭД из 62-й и 63-й групп.
Подтверждение аккредитации ИТ-компаниями допускается, если их доход от IT составляет более 30% от выручки. Если предприятие создано в текущем году, то за расчетную базу принимают прибыль, полученную с начала работы организации.
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Третье ограничение — это уровень заработной платы в ИТ-компании. Она не должна быть ниже, чем средняя в стране.
Если это условие не соблюдено, то предприятие может попасть в число аккредитованных при выполнении следующих требований:
- прибыль компании составляет более 1 млн рублей,
- фирма разрабатывает программное обеспечение из Единого реестра российского ПО или числится его правообладателем.
Стартапы в IT, которые получили минимальный доход за 2023–2024 годы, могут получить аккредитацию при выполнении следующих условий:
- От даты регистрации фирмы до подачи заявления в Минцифры для ИТ-аккредитации прошло менее 3 лет.
- Профиль работы в IT упомянут на портале компании.
- Заработная плата на предприятии выше, чем в среднем по России.
- Выручка в истекшем году превысила 1 млн рублей.
- Код ОКВЭД, зафиксированный в ЕГРЮЛ, подходит для аккредитации.
Если регион, где зарегистрировано предприятие, не ведет своего реестра аккредитаций, то компании нужно соответствовать всем предписаниям. Если он есть, то условие о доле прибыли выполнять необязательно.
Еще одно требование к ИТ-компаниям для прохождения аккредитации — это оформление сайта.
Он должен соответствовать таким условиям:
- Быть написанным на русском языке или доступным для выбора в числе остальных;
- Содержать раздел контактов и реквизитов.
- Описывать услуги или продукты, выпускаемые в сфере IT.
- Иметь дату и номер записи о регистрации программного обеспечения, если компания считается его правообладателем.
- Состоять из нескольких разделов, если порталом пользуются разные организации.
Не надо отправлять заявку для аккредитации ИТ-компаниям:
- зарегистрированным в 2024 году,
- подавшим заявление ранее 25 апреля 2024 года,
- применяющим льготные тарифы страховых взносов с I квартала 2024 года.
Заявление на аккредитацию не примут без подписания согласия на раскрытие налоговой тайны.
Оно подразумевает разрешение на передачу такой информации:
- о заработной плате персонала компании,
- об уплаченных налогах,
- о полученной прибыли,
- о штате работников.
Для чего ИТ-бизнес проходит аккредитацию
IT-компании и их сотрудники в связи с аккредитацией получают от государства льготы и привилегии.
Для компаний
Предприятия, которые работают в ИТ-бизнесе и выполняют условия по количеству (не менее 7 в отчетном году) работников и доле прибыли (не менее 90% от сферы ИТ), уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу (7,6%).
Структура платежей такова:
- 6% на пенсионное обеспечение,
- 1,5% на социальную страховку,
- 01% на медицинское обслуживание.
Размер взносов не зависит от типа налогообложения, по которому ведет бизнес компания.
Следующая льгота — нулевая ставка налога на прибыль. Она касается федерального и регионального бюджетов.
В течение 2024 года ИТ-компании могут рассчитывать на дополнительное финансирование и ссуды по сниженной до 3% ставке. Для этого в государственном бюджете запланированы специальные ассигнования.
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IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
Компании, которые прошли аккредитацию, освобождаются от налоговых, валютных и других видов государственных проверок на 3 года. Исключение составляют контроль таможенной, банковской, платежной и бухгалтерской дисциплин, инвестиции за границу.
Аккредитованной IT-компании легче набирать иностранных сотрудников. Упрощенный порядок соответствует пп. 1 п. 5 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Для сотрудников
Сотрудники, работающие в ИТ-компаниях, могут получить ипотеку на следующих условиях:
- Возраст работника — 22–44 года.
- Процентная ставка 5%, которая в итоге может быть снижена за счет местных бюджетов.
- Сумма кредита до 18 млн рублей в городах с населением более 1 млн человек и 9 млн рублей для остальных.
- Срок действия ипотеки — до 30 лет.
Программа со льготными условиями действует до 31.12.2024 года.
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 490 от призыва на действительную военную службу освобождаются граждане РФ, работающие в ИТ-компаниях более 11 месяцев в текущем году на условиях полной занятости. У них должно быть законченное высшее профильное образование.
От призыва освобождены сотрудники IT, отвечающие таким условиям:
- работающие по трудовому договору,
- выполняющие критические для компании функции,
- имеющие высшее образование по специальности, входящей в перечень Минцифры.
Что входит в процесс аккредитации
Перед подачей заявки на аккредитацию компаниям надо обязательно оформить согласие на раскрытие налоговых тайн.
В первом случае порядок действий таков:
- Войти в учетную запись на портале ФНС.
- Открыть вкладку информации о юрлице.
- Перейти в меню подачи заявлений.
- Кликнуть по полю согласия налогоплательщика на признание общедоступными данных о налоговых операциях.
- Выбрать ручной режим заполнения заявления.
- Открыть строку дачи согласия.
- Щелкнуть по окну с цифрой 1400.
- Набрать в появившемся поле код 20009.
- Указать срок действия согласия.
- Проверить введенные данные.
- Кликнуть по кнопке отправки.
- Дождаться решения ФНС. Оно появится в папке с информацией об электронном документообороте (ЭДО) при взаимодействии с налоговой.
- Скачать и распечатать информацию.
- Приложить справку к пакету документов, подаваемых для аккредитации.
Второй способ выдачи согласия — использование программ для ЭДО:
- «Контур.Диадок»,
- «СБИС ЭДО»,
- «1С-ЭДО»,
- Directum RX,
- «СФЕРА Курьер».
Порядок работы с ними немного разный, но коды для заполнения и сроки действия аналогичны приведенным ранее.
Следующий этап — подача заявления об аккредитации.
Сделать это можно через «Госуслуги» таким образом:
- Открыть профиль, созданный компанией на портале.
- Перейти в меню аккредитаций.
- Заполнить бланк заявления.
- Сформировать справку о прибыли предприятия.
- Подать заявку для регистрации в реестре ИТ-компаний, если он существует в регионе.
- Заказать выписку из него.
- Запросить справку об отсутствии судимостей у руководителя компании.
После получения всех документов следует проверить правильность внесенных данных, завизировать заявление квалифицированной электронно-цифровой подписью и отправить на рассмотрение в Минцифры.
Причины отказа в аккредитации
Причинами отказа в аккредитации могут стать:
- Несоответствие условиям, перечисленным выше.
- Отказ от раскрытия налоговой тайны.
- Размер доли в компании, принадлежащей государству или муниципалитету, более 50%.
- Принадлежность предприятия к госорганам, госкорпорациям, государственным, муниципальным учреждениям.
- Управление компанией гражданином, имеющим непогашенную судимость.
- Задолженность фирмы по налогам более 3 тыс. рублей.
Не пройдут аккредитацию компании, представляющие банковские и другие финансовые организации, которые принадлежат операторам сотовой связи и страховым компаниям. Откажут акционерным обществам, состоящим в перечне, приведенном в Распоряжении Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р.
Аннулировать выданную аккредитацию могут, если:
- Поступило заявление от руководства предприятия.
- Фирма прекратила работу.
- Отправлены ложные сведения.
- Истек срок действия согласия на раскрытие налоговых тайн или оно было отозвано.
Отказ или отзыв аккредитации влечет потерю компанией и ее сотрудниками государственных льгот. Чтобы возобновить регистрацию предприятия, нужно устранить недостатки и подать заявку на восстановление в реестре Минцифры заново.
Порядок получения аккредитации
Ответ от государственного ведомства об одобрении аккредитации или отказе в ней поступает в течение 15 дней после отправки запроса. Пошлина за эти действия с компаний не взимается. На этом процесс регистрации в реестре аккредитованных ИТ-компаний заканчивается.
Фото на обложке: Pexels
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