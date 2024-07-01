Аккредитация ИТ-компаний в 2024

С 1 августа 2022 года получить аккредитацию в ИТ в прежнем порядке стало невозможно. Минцифры пошло на изменение условий во избежание неправомерного назначения льгот компаниям в этом бизнесе. В статье узнаете, зачем нужна аккредитация и какие IT-компании могут быть аккредитованы.

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Какие ИТ-компании могут аккредитоваться

Аккредитацией называется проверка государственными органами соответствия деятельности предприятия установленным требованиям. Ее проходит большинство компаний, которые работают в России.

До указанной даты аккредитацию в ИТ получали на основании профильного шифра из 62-й группы ОКВЭД в качестве основного. С осени 2022 года заявки на получение аккредитации ИТ-компании начали подавать по новым правилам. В начале февраля 2023 г. их снова обновили.

С 8 мая 2024 года получение и подтверждение аккредитации происходят на новых условиях.

Основные изменения коснулись таких аспектов, как:

Увеличение кодов ОКВЭД с 7-го до 31-й.

Включение в список ИТ-компаний предприятий, выпускающих оборудование для связи.

Уточнение видов рекламного и издательского бизнеса, подходящих под аккредитацию.

Внесение в перечень претендентов разработчиков программного обеспечения и поставщиков сопутствующих услуг.

Расширение видов предпринимательства, подходящих под условия IT.

Добавление в число участников аккредитации разработчиков и исследователей в области биотехнологий, относящихся к техническим и естественным наукам.

Присоединение к ИТ-компаниям предприятий, ремонтирующих компьютерную технику и периферийное оборудование.

Предоставление аккредитаций фондам, сотрудничающим с IT-бизнесом, в том числе с государственным участием.

Условия для аккредитации

Условия, по которым отбираются ИТ-компании для аккредитации, перечислены в Положении о госаккредитации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729. В первую очередь это соответствие основного и дополнительного кодов ОКВЭД из 62-й и 63-й групп.

Подтверждение аккредитации ИТ-компаниями допускается, если их доход от IT составляет более 30% от выручки. Если предприятие создано в текущем году, то за расчетную базу принимают прибыль, полученную с начала работы организации.

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Третье ограничение — это уровень заработной платы в ИТ-компании. Она не должна быть ниже, чем средняя в стране.

Если это условие не соблюдено, то предприятие может попасть в число аккредитованных при выполнении следующих требований:

прибыль компании составляет более 1 млн рублей,

фирма разрабатывает программное обеспечение из Единого реестра российского ПО или числится его правообладателем.

Стартапы в IT, которые получили минимальный доход за 2023–2024 годы, могут получить аккредитацию при выполнении следующих условий:

От даты регистрации фирмы до подачи заявления в Минцифры для ИТ-аккредитации прошло менее 3 лет. Профиль работы в IT упомянут на портале компании. Заработная плата на предприятии выше, чем в среднем по России. Выручка в истекшем году превысила 1 млн рублей. Код ОКВЭД, зафиксированный в ЕГРЮЛ, подходит для аккредитации.

Если регион, где зарегистрировано предприятие, не ведет своего реестра аккредитаций, то компании нужно соответствовать всем предписаниям. Если он есть, то условие о доле прибыли выполнять необязательно.

Еще одно требование к ИТ-компаниям для прохождения аккредитации — это оформление сайта.

Он должен соответствовать таким условиям:

Быть написанным на русском языке или доступным для выбора в числе остальных;

Содержать раздел контактов и реквизитов.

Описывать услуги или продукты, выпускаемые в сфере IT.

Иметь дату и номер записи о регистрации программного обеспечения, если компания считается его правообладателем.

Состоять из нескольких разделов, если порталом пользуются разные организации.

Не надо отправлять заявку для аккредитации ИТ-компаниям:

зарегистрированным в 2024 году,

подавшим заявление ранее 25 апреля 2024 года,

применяющим льготные тарифы страховых взносов с I квартала 2024 года.

Заявление на аккредитацию не примут без подписания согласия на раскрытие налоговой тайны.

Оно подразумевает разрешение на передачу такой информации:

о заработной плате персонала компании,

об уплаченных налогах,

о полученной прибыли,

о штате работников.

Для чего ИТ-бизнес проходит аккредитацию

IT-компании и их сотрудники в связи с аккредитацией получают от государства льготы и привилегии.

Для компаний

Предприятия, которые работают в ИТ-бизнесе и выполняют условия по количеству (не менее 7 в отчетном году) работников и доле прибыли (не менее 90% от сферы ИТ), уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу (7,6%).

Структура платежей такова:

6% на пенсионное обеспечение,

1,5% на социальную страховку,

01% на медицинское обслуживание.

Размер взносов не зависит от типа налогообложения, по которому ведет бизнес компания.

Следующая льгота — нулевая ставка налога на прибыль. Она касается федерального и регионального бюджетов.

В течение 2024 года ИТ-компании могут рассчитывать на дополнительное финансирование и ссуды по сниженной до 3% ставке. Для этого в государственном бюджете запланированы специальные ассигнования.

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IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию

Компании, которые прошли аккредитацию, освобождаются от налоговых, валютных и других видов государственных проверок на 3 года. Исключение составляют контроль таможенной, банковской, платежной и бухгалтерской дисциплин, инвестиции за границу.

Аккредитованной IT-компании легче набирать иностранных сотрудников. Упрощенный порядок соответствует пп. 1 п. 5 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Для сотрудников

Сотрудники, работающие в ИТ-компаниях, могут получить ипотеку на следующих условиях:

Возраст работника — 22–44 года.

Процентная ставка 5%, которая в итоге может быть снижена за счет местных бюджетов.

Сумма кредита до 18 млн рублей в городах с населением более 1 млн человек и 9 млн рублей для остальных.

Срок действия ипотеки — до 30 лет.

Программа со льготными условиями действует до 31.12.2024 года.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 490 от призыва на действительную военную службу освобождаются граждане РФ, работающие в ИТ-компаниях более 11 месяцев в текущем году на условиях полной занятости. У них должно быть законченное высшее профильное образование.

От призыва освобождены сотрудники IT, отвечающие таким условиям:

работающие по трудовому договору,

выполняющие критические для компании функции,

имеющие высшее образование по специальности, входящей в перечень Минцифры.

Что входит в процесс аккредитации

Перед подачей заявки на аккредитацию компаниям надо обязательно оформить согласие на раскрытие налоговых тайн.

В первом случае порядок действий таков:

Войти в учетную запись на портале ФНС. Открыть вкладку информации о юрлице. Перейти в меню подачи заявлений. Кликнуть по полю согласия налогоплательщика на признание общедоступными данных о налоговых операциях. Выбрать ручной режим заполнения заявления. Открыть строку дачи согласия. Щелкнуть по окну с цифрой 1400. Набрать в появившемся поле код 20009. Указать срок действия согласия. Проверить введенные данные. Кликнуть по кнопке отправки. Дождаться решения ФНС. Оно появится в папке с информацией об электронном документообороте (ЭДО) при взаимодействии с налоговой. Скачать и распечатать информацию. Приложить справку к пакету документов, подаваемых для аккредитации.

Второй способ выдачи согласия — использование программ для ЭДО:

«Контур.Диадок»,

«СБИС ЭДО»,

«1С-ЭДО»,

Directum RX,

«СФЕРА Курьер».

Порядок работы с ними немного разный, но коды для заполнения и сроки действия аналогичны приведенным ранее.

Следующий этап — подача заявления об аккредитации.

Сделать это можно через «Госуслуги» таким образом:

Открыть профиль, созданный компанией на портале. Перейти в меню аккредитаций. Заполнить бланк заявления. Сформировать справку о прибыли предприятия. Подать заявку для регистрации в реестре ИТ-компаний, если он существует в регионе. Заказать выписку из него. Запросить справку об отсутствии судимостей у руководителя компании.

После получения всех документов следует проверить правильность внесенных данных, завизировать заявление квалифицированной электронно-цифровой подписью и отправить на рассмотрение в Минцифры.

Причины отказа в аккредитации

Причинами отказа в аккредитации могут стать:

Несоответствие условиям, перечисленным выше.

Отказ от раскрытия налоговой тайны.

Размер доли в компании, принадлежащей государству или муниципалитету, более 50%.

Принадлежность предприятия к госорганам, госкорпорациям, государственным, муниципальным учреждениям.

Управление компанией гражданином, имеющим непогашенную судимость.

Задолженность фирмы по налогам более 3 тыс. рублей.

Не пройдут аккредитацию компании, представляющие банковские и другие финансовые организации, которые принадлежат операторам сотовой связи и страховым компаниям. Откажут акционерным обществам, состоящим в перечне, приведенном в Распоряжении Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р.

Аннулировать выданную аккредитацию могут, если:

Поступило заявление от руководства предприятия.

Фирма прекратила работу.

Отправлены ложные сведения.

Истек срок действия согласия на раскрытие налоговых тайн или оно было отозвано.

Отказ или отзыв аккредитации влечет потерю компанией и ее сотрудниками государственных льгот. Чтобы возобновить регистрацию предприятия, нужно устранить недостатки и подать заявку на восстановление в реестре Минцифры заново.

Порядок получения аккредитации

Ответ от государственного ведомства об одобрении аккредитации или отказе в ней поступает в течение 15 дней после отправки запроса. Пошлина за эти действия с компаний не взимается. На этом процесс регистрации в реестре аккредитованных ИТ-компаний заканчивается.

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