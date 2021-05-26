Как не стать жертвой мошенников в App Store или Play Маркет

Перед тем, как приложение появится в App Store или Play Маркет, оно проходит проверку. Однако пользователи часто сталкиваются с мошенниками и сомнительными сервисами. Эти советы помогут снизить риски и сберечь деньги.

Существует много обманных схем. Некоторые приложения имитируют популярные сервисы или даже программы от разработчиков Apple или Google, чтобы после запуска атаковать вас рекламой, украсть вашу личную информацию или загрузить вредоносное ПО.

Другие предлагают оформить платную подписку, прежде чем попробовать приложение, а потом отказываются запускаться. Лучшая защита от подобных программ — избегать их. Вот как это сделать.

Не верьте рейтингу

Приложения в магазинах Apple и Google получают среднюю оценку, которая помогает быстро оценить, насколько они нравятся пользователям. Рейтинг в 4,7 явно вызывает больше доверия, чем 1,7.

К сожалению, все не так просто. Не каждая оценка сопровождается комментарием, поэтому злоумышленникам довольно легко удается обмануть систему и получить нужный балл. Приложение с сотнями плохих отзывов и десятками тысяч хороших оценок будет казаться очень популярным, даже если оно не понравилось большинству пользователей.

На это обратил внимание разработчик Коста Элефтериу, когда изучал приложение с рейтингом 4,6. Он заметил, что авторы большинства отзывов поставили оценку 1. Если учитывать только оценки с отзывами, средний рейтинг приложения падал до 1,6. Если бы приложение было действительно хорошим, было бы логично ожидать хотя бы несколько хороших отзывов.

Это часто происходит с популярными приложениями, у которых есть базовые и легко воспроизводимые функции.

«Большинство мошенников используют распространенные ключевые слова и категории: рабочий стол, погода, сканнер, VPN, — объясняет Элефтериу. — Затем они выбирают популярные приложения и копируют их базовый функционал. Их задача — привлечь новых пользователей, убедить их оформить подписку и надеться, что они забудут отменить ее или не будут знать, как это сделать».

Читайте отзывы (не только первые три)

Этот совет — прямое продолжение предыдущего. Отзывы тоже можно сфабриковать. Существует целая индустрия поддельных отзывов: их закупают, чтобы поднять рейтинг приложения или навредить конкурентам.

Часто поддельные аккаунты отмечают такие отзывы как полезные — из-за этого они демонстрируются в начале страницы. Тогда достаточно опуститься ниже, и картина изменится.

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Элефтериу отмечает: «В этом случае хорошо, что мошенники неизбежно получают негативные комментарии. Они могут попытаться разбавить их сфабрикованными, но не смогут удалить».

Чтобы сформировать объективное мнение, стоит начать с самых низких оценок и посмотреть, что именно не понравилось пользователям. Разумеется, будут те, кто просто не разобрался, как работает программа, или был в плохом настроении. Однако десятки жалоб на украденные деньги или не работающие функции — важный сигнал.

Не платите без пробного периода

Приложение, которое постоянно демонстрирует рекламу, не может не раздражать. Еще хуже, когда оно требует оплаты за сервис, который не работает. Неважно, какая функция вам нужна: сделайте паузу, прежде чем отдавать деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда используйте пробный период. Магазины приложений Google и Apple позволяют разработчикам добавить эту возможность и требуют информировать пользователя, как отказаться от подписки (хотя существуют способы обойти и это правило). Обычно сервисы предоставляют трехдневный период и возможность отключить списание средств.

Разумеется, мошенники надеются, что пользователь забудет отключить оплату. Некоторые через три дня начинают снимать со счета по $10 в неделю. Если не проявить бдительность, можно лишиться значительной суммы.

Если отзывы выглядят надежными, и вы все-таки решили скачать приложение, сразу же начните его тестировать. Не забывайте, что пробный период ограничен, и сразу же отказывайтесь от ненужных сервисов.

Намного труднее выявить приложение, которое будет воровать данные или устанавливать вредоносное ПО. Для этого обращайте внимание на разрешения, которые оно просит. Обычному сервису погоды нужны ваши контакты.

Ищите надежные рекомендации

Как известно, подделать можно и обзоры, и оценки пользователей. Иногда этим занимаются целые группы мошенников.

Чтобы найти нужное приложение, используйте форумы, тематические группы, спрашивайте совета у друзей и близких или поищите подборки на проверенных ресурсах. Например, недавно мы писали, как выбрать надежный мессенджер.

Универсальных способов защиты от злоумышленников не существует, но эти простые советы помогут снизить риски. Критически оценивайте неизвестные приложения, внимательно читайте описания и никогда не платите, не попробовав сервис.

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