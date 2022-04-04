Запас биткоинов скоро может быть исчерпан. Что это значит?

Запас биткоинов ограничен — всего существует 21 млн монет. Самый первый токен был добыт более десяти лет, а сейчас их уже 19 млн. Возникает очевидный вопрос: что произойдет, когда запасы будут полностью исчерпаны?

Примерно каждые четыре года количество биткоинов, «отчеканенных» (или добытых) для каждого блока в сети, уменьшается вдвое, и это сильно замедляет майнинг. Когда будет добыта самая последная монета, майнеры перестанут получать вознаграждения. Однако, с учетом текущих темпов, это произойдет не раньше, чем через 100 лет.

Кроме того, невозможно точно утверждать, что в обращении находятся все 19 млн биткоинов. К примеру, в 2020 году аналитическая компания Chainalysis обнаружила, что около 3,7 млн монет не использовались по крайней мере в течение пяти лет.

На момент написания материала стоимость одного биткоина по-прежнему составляет свыше $45 тысяч. А значит, ее никак не затронула новость о возможном исчерпании запасов. Но будет ли этот актив всегда так высоко цениться?

Добыча биткоина проходит по принципу proof-of-work (доказательство выполнения работы) — этот процесс потребляет много энергии и негативно влияет на окружающую среду. А значит, как только его стоимость сильно упадет, майнеры, вероятно, потеряют к нему интерес. Но конечно, по мере сокращения запаса монет многое будет зависеть от их стоимости.

Читайте по теме: Подборка: 10 крупнейших криптобирж, доступных для пользователей из России

На данный момент все больше государств и представителей банковской индустрии начинают использовать биткоин в качестве законного платежного средства. В 2021 году майнеры со всего мира также получили рекордный доход с майнинга биткоина.

Однако из-за неэкологичности алгоритма proof-of-work и связи валюты с незаконными практиками некоторые правительства запрещают майнинг. В их числе — Китай, где раньше раньше располагался крупнейший в мире майнинг-хаб.

Какое будущее ждет биткоин? Этот вопрос волнует многих криптоинвесторов, но ответ, как и всегда, пока остается неясным.

Источник.

Фото на обложке: kitti Suwanekkasit / Shutterstock