Экономический спад заставил гигантов сконцентрироваться на «скучных» технологиях

О трендах в технологической сфере и том, как они влияют на инвестиции — в пересказе материала Wall Street Journal.

Более десяти лет технологическая отрасль занималась смелыми проектами — самоуправляемыми и летающими автомобилями, метавселенными и криптовалютами — и управляла практически неограниченными суммами. Сейчас приходится спуститься на землю: сокращать издержки и работать над продуктами, которые будут действительно приносить деньги.

Технологические компании теряют оценки и доходы, а их руководство вынуждено действовать жестче. В условиях экономического спада приходится честно оценивать, что работает, а что нет. И это означает сокращение персонала, отказ от амбициозных проектов и невыгодных отвлекающих факторов.

На прошлой неделе во время конференции Wall Street Journal Tech Live CEO Snap Эван Шпигель сообщил, что компания прекратила выпуск дорогостоящих новых аппаратных продуктов, чтобы сосредоточиться на своем основном бизнесе.

Те же настроения царят и в отчетах о доходах и публичных комментариях лидеров крупнейших технологических компаний Америки. Результаты квартала, представленные Alphabet, Microsoft, Meta Platforms* и Amazon, лишь усугубили падение их и без того дешевеющих акций.

Все, кто посетил конференцию The Wall Street Journal Tech Live, заметили основную тему, которая повторялась вновь и вновь: серьезность момента и то, как лидеры вынуждены быстро адаптироваться. Она всплывала снова и снова, как в дискуссионных группах, так и в болтовне между сессиями.

Отвечая на вопрос о внезапном снижении продаж полупроводников, что довольно неожиданно для такой циклической отрасли, как чипы, исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер сказал: «Беда не приходит одна — и такова природа полупроводниковой промышленности».

Эван Шпигель, CEO Snap, рыночная стоимость которой за год потеряла более 80%, откровенно признался, что им пришлось отказаться от инновационных аппаратных продуктов вроде дрона Pixy из-за низкой рентабельности. Теперь компании придется сосредоточиться на том, что напрямую влияет на прибыль: от увеличения дохода на пользователя от рекламы до наращивания аудитории основного продукта в социальных сетях.

Однако во мраке можно было заметить и оптимизм, присущий технологической индустрии. Вера, что лучшие времена находятся на расстоянии одного прорыва, не так иррациональна, учитывая, что происходило с технологической отраслью США во время прошлых кризисов.

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Исторически сложилось, что, когда венчурные капиталисты затягивают кошельки, а акционеры публичных компаний начинают требовать ответов, индустрия вынуждена сокращать расходы в областях, которые не являются жизнеспособным бизнесом, и сосредоточиться на том, что действительно может создать ценность для их клиентов — и доход для них самих.

Когда финансовые кризисы требуют затянуть пояса, результатом становится внедрение и широкое распространение существующих, но еще не признанных в массах технологий. На это указывает лектор и консультант Карлота Перес, чьи исследования о причинах революций в технологиях популярны среди венчурных капиталистов.

На первый взгляд это может показаться нелогичным — разве технологии не получают широкое распространение в благополучные времена? Оказывается, что именно в такие моменты компании теряют самодисциплину и тратят деньги на проекты, которые могут ни к чему не привести, вместо того, чтобы вкладывать средства и усилия в деятельность, которая одновременно является действительно полезной и действительно прибыльной.

Сейчас настало время, когда компании меняют свое отношение и стратегию с «что мы можем сделать?» на «что нам нужно сделать?».

Хороший пример — стартап Waymo, который появился в 2009 году в лаборатории Google как потенциально прорывной проект. Последние два года он занимался запуском первой коммерческой службы радиоуправляемых такси в Фениксе. Благодаря развитию технологии экспансия в Сан-Франциско, а в ближайшем будущем, Лос-Анджелес, займет намного меньше времени.

В общей сложности на это потребовалось 13 лет и не менее $5,7 млрд инвестиций.

В сентябре Waymo наняла нового финансового директора, чтобы помочь компании охватить новые регионы и типы транспортных средств. Учитывая масштабность транспортной отрасли, если Waymo действительно заставит роботакси работать во многих городах, в ближайшие годы подразделение может стать важной статьей доходов для Alphabet.

Как технологическая отрасль может сфокусироваться на том, что на самом деле работает? Подскажет опыт прошлых кризисов и актуальные тенденции.

Технологии для удаленной совместной работы процветают

Многие инструменты, которые помогли работникам умственного труда пережить пандемию, были созданы вскоре после кризисов 2000 или 2008 годов — от Zoom Video Communications (основана в 2011 году) до Slack (эволюционировала из компании по производству видеоигр, которая начала свою деятельность в 2009 году) и Atlassian (2002 год).

До пандемии их рост зависел от потребностей бизнеса в сокращении расходов.

Все эти бывшие стартапы теперь либо сами по себе являются крупными компаниями, либо принадлежат крупным компаниям. А компании по-прежнему нуждаются в инструментах для удаленной совместной работы, поскольку гибридная работа требует их так же, как и полностью удаленная работа.

Таким образом, хотя эти компании могут испытывать трудности в краткосрочной перспективе, в долгосрочной у них есть два благоприятных фактора, который могут принести устойчивый рост.

Как и в случае прошлых спадов, за это время среди компаний и отраслей будут появляться новые игроки, либо уже существующие увидят ускорение своего роста.

Рулоф Бота, партнер венчурного гиганта Sequoia, заявил на сцене Tech Live, что у инвесторов больше возможностей находить и оценивать хорошие стартапы на падающем рынке. Многие другие инвесторы говорили то же самое.

Несмотря на то, что гигантские «перекрестные фонды», которые инвестируют как в фондовый рынок, так и в стартапы, стали менее склонны вкладываться в частные компании, венчурные фонды по-прежнему настроены на сделки со стартапами.

Практичная автоматизация привлекает внимание

Webvan была компанией экспресс-доставки, стоимость которой резко выросла, прежде чем она обанкротилась в 2001 году. Несмотря на то, что она потерпела неудачу, один из ее уволенных руководителей, Мик Маунтц, смог извлечь из своей работы ценный урок.

Фото в тексте: Waredock.com

Он обратил внимание на то, что склады e-commerce нуждаются в гораздо большей автоматизации, чем было доступно в то время. Это привело его к созданию Kiva Robotics, компании по автоматизации логистики. В конечном итоге Kiva была куплена Amazon и с тех пор является основой инфраструктуры электронной коммерции компании.

Теперь, по мере развития таких технологий, как машинное обучение и компьютерное зрение, появляется новая волна более способных и практически полезных роботов.

Пример — Boston Dynamics, компания, которая была основана в 1992 году, но не выпускала свой первый коммерческий продукт — робособаку Spot — до 2020 года. Теперь Spot преодолевает более 23 км в день в инспекционном туре по пивоварне Anheuser-Busch, используя теплочувствительную камеру и специальный слуховой датчик, чтобы найти машины, которые могут скоро выйти из строя или тратят энергию впустую.

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Но настоящий успех компании может принести менее симпатичный и более практичный робот Stretch, большая мобильная рука со всасывающим захватом, которая может разгружать грузовики и контейнеры. Boston Dynamics тестировала робота вместе с такими клиентами, как DHL, и получила на него предварительные заказы.

Криптосфера взрослеет

Ни в одном уголке технологического пузыря не наблюдалось более стремительного роста стоимости или не менее скоротечного краха, чем стоимость криптовалют и NFT. Крах этого пузыря нанес серьезный удар по стоимости криптоориентированных фондов, например того, что управляется Andreessen Horowitz.

Отвечая на вопрос о том, какие области применения криптовалют и блокчейна будут долговечными, Сэм Банкман-Фрид, CEO и основатель криптобиржи FTX, назвал ускорение денежных переводов между банками и снижение комиссий за транзакции, выплачиваемых продавцами. Но явно не те направления, которые привлекали криптоэнтузиастов в последние несколько лет.

«Прямо сейчас кажется, что перспективная область, куда стекается капитал и, похоже, все еще существует много хороших идей, заключается в создании инфраструктуры блокчейнов и криптовалют», — говорит Рави Мхатре, соучредитель Lightspeed Venture Partners.

Подобная инфраструктура будет необходима, чтобы подключить сотни миллионов людей к этим системам и сделать их такими же быстрыми и доступными, как сам интернет, добавляет он.

Это еще один пример того, как причудливые технологии, которые вызывают ажиотаж, уходят на второй план, а компании обращаются к вещам, которые они действительно могут делать хорошо, какими бы скучными они ни казались.

Метавселенная становится самым скучным местом

Герман Нарула, CEO компании Improbable Worlds, отметил, что в мире уже есть несколько популярных метавселенных, и все они являются играми, включая Fortnite и Roblox. Если считать игрой метавселенную Facebook* Horizon Worlds, то ставить будущее гигантской компании на новую незавершенную игру, — не самая надежная стратегия, считает он.

Что характерно, Facebook* представила новую гарнитуру виртуальной реальности в партнерстве с Microsoft, которая сделает свое ПО для рабочего места доступным в гарнитуре.

Если это сработает, метавселенная из места, где можно повеселиться, станет местом, где можно что-то сделать. И это будет реальным применением для технологии: поскольку нам все равно придется смотреть в экран, по меньшей мере мы станем продуктивнее.

Фил Либин, CEO ИИ-компании All Turtles и самопровозглашенный «ненавистник метавселенной», участвовал в той же панели, что и Нарула. Говоря о состоянии инвестиций в метавселенную, Либин будто дал характеристику всем технологическим инвестициям в обозримом будущем.

«Сейчас больше, чем когда-либо в истории, настало время инвестировать в реальный мир» — говорит он.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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