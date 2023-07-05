5 настроек, которые снижают стресс при работе с Google Календарем

К сожалению, просто отменить все встречи нельзя. Но можно использовать следующие настройки, чтобы сделать взаимодействие с календарем спокойнее.

Рабочий день заполнен встречами с редкими перерывами, во время которых можно выполнить хоть какую-нибудь реальную работу. Задача Google Календаря — напоминать нам о ждущем нас повседневном хаосе.

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Показать два часовых пояса на боковой панели

Совместная работа в разных часовых поясах требует постоянно совершать в уме вычисления — и это при условии, что вы знаете, сколько часов прибавить или отнять. Вместо этого можно настроить Google Календарь, чтобы он отображал все нужные временные зоны.

Вот как это сделать.

В разделе «Общие» на странице настроек нажмите «Часовой пояс».

Поставьте галочку в поле «Показывать дополнительный часовой пояс» и выберите нужный из списка. При необходимости каждому часовому поясу можно присвоить пользовательскую метку.

Чтобы вернуться, нажмите на стрелку влево. Календарь Google автоматически сохраняет изменения.

Теперь оба часовых пояса будут видны рядом с вашим календарем, если он настроен на просмотр дня или недели.

Отобразить несколько часовых поясов

Если вы регулярно планируете встречи с коллегами из трех или более часовых поясов, отображения двух из них недостаточно. Вот как показать текущее время в нескольких городах.

В разделе «Общие» на странице настроек нажмите «Мировые часы».

Включите «Показывать мировые часы», а затем добавьте столько часовых поясов, сколько захотите.

Вернитесь к своему календарю, и вы увидите текущее время во всех выбранных городах на левой панели, под мини-календарем. И если вы нажмете на определенный временной интервал в представлении «День» или «Неделя», это время будет соответствующим образом обновлено.

Добавляйте столько городов, сколько захотите. Текущее время во всех местах будет отображаться на левой панели, под мини-календарем.

Скрыть прошедшие события

Заполненные календари могут вызывать стресс, даже если большинство событий уже произошло. Нам трудно заставить мозг воспринимать это иначе, но можно сделать ситуацию немного менее напряженной, удалив завершенные события.

Для этого нажмите «Настройки уведомлений», а затем установите флажок «Уменьшать яркость прошедших событий».

Теперь, когда вы просматриваете свой календарь, завершенные события будут отображаться блекло, что отчасти снизит беспокойство, вызванное встречами.

Быстро отменить случайные изменения

Мы все случайно переносили или удаляли назначенную встречу. Без паники: в Google Календаре есть функция отмены.

Чтобы вернуться на шаг назад, в течение нескольких секунд используйте сочетание клавиш: Ctrl+Z в Windows или command+Z на Mac. В качестве альтернативы, в нижней части календаря на 10 секунд появится небольшое окошко с возможностью отменить действие.

Если прошло более 10 секунд, не волнуйтесь. Удаленные события автоматически сохраняются в корзине Google Календаря и доступны там в течение 30 дней. Чтобы открыть их, перейдите в «Настройки» и выберите «Корзина».

Отобразить несколько календарей одновременно

Допустим, вам нужно знать, чем занимается руководитель в любое время — или, что менее пугающе, когда он просто занят или свободен. Учетная запись Google Workspace позволяет подписаться на календари коллег.

Нет учетной записи Google Workspace? Вы можете просмотреть календарь Google любого пользователя, если он пришлет приглашение.

Чтобы сделать это, нажмите на значок «Другие календари» (+), который находится рядом с другими календарями. Затем выберите «Подписаться на календарь».

На странице настроек введите адрес электронной почты коллеги в поле «Добавить календарь».

По умолчанию все события демонстрируются в одном едином календаре, но это можно изменить.

Для этого на странице настроек нажмите «Режим просмотра», а затем «Показывать календари рядом в режиме просмотра "День"».

Переключитесь на режим просмотра «День», и календари каждого пользователя будут отображаться в отдельной колонке.

При необходимости можно включить отображение нескольких календарей.

Стоит отметить, что существует аналогичная встроенная функция, которая позволяет назначить встречу, сравнив свой календарь с календарями нескольких других людей, а затем предложить время встречи.

Тем не менее, удобнее будет просматривать календари рядом, особенно, если вам нужно постоянно быть в курсе чьего-либо расписания.

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Фото на обложке: gioele piccinini / Shutterstock Скриншоты: Zapier

